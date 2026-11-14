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Происшествия Пшик в лицо, яд или роковая случайность: почему смерть Сергея Соседова до сих пор не дает покоя

Пшик в лицо, яд или роковая случайность: почему смерть Сергея Соседова до сих пор не дает покоя

Обсуждения гибели музыкального критика не утихают второй месяц

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Источник:

Городские медиа

Обсуждения вокруг смерти музыкального критика Сергея Соседова не утихают второй месяц. Андрей Малахов снял уже второй выпуск «Малахова» (16+) о трагедии. В нем добавились новые версии произошедшего — отравление после тайной встречи с мэром Ильей Гудошником и пшик в лицо на лестнице. Разбираем, что произошло, в видео.

Сергей Соседов в сентябре прилетел в Нерюнгри, чтобы судить конкурс красоты «Жемчужины Дальнего Востока». На лестнице он споткнулся, неудачно упал и умер в больнице. Спустя пару дней его тело отправили самолетом в Москву. Похороны состоялись 30 сентября, спустя неделю после произошедшего.

Но вот уже второй месяц обсуждения его смерти не утихают. В эфире шоу «Малахов» (18+) показали гостиницу, где всё произошло. Журналисты передачи вместе с племянником критика Олегом Казанцевым попытались выяснить, где ее владелец Тамерлан Караев, обсудили его бизнес, а также предположили, что мэр Нерюнгри Илья Гудошник встречался с Соседовым в день его смерти.

Участники шоу предположили, что Соседов начал плохо себя чувствовать именно после этой встречи. Более того, его могли на ней отравить. Версия о том, что музыкальному критику пшикнули чем-то в лицо появилась после того, как участники передачи увидели момент падения. Верхней половины тела Соседова было не видно.

Сам Илья Гудошник также опроверг встречу. Он заявил, что никогда не был знаком с Соседовым. Мэр Нерюнгри заявил, что подаст в суд на передачу.

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