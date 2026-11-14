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Город «Сложилась критическая ситуация»: ярославцы пожаловались на длительное ожидание для передачек в СИЗО

«Сложилась критическая ситуация»: ярославцы пожаловались на длительное ожидание для передачек в СИЗО

Что говорят в УФСИН

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Ярославцы пожаловались на проблемы с передачками в СИЗО | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы пожаловались на проблемы с передачками в СИЗО | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы пожаловались на проблемы с передачками в СИЗО

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы пожаловались на очереди к окну передач в СИЗО-1 в Коровниках. Напомним, в СИЗО содержатся подозреваемые и обвиняемые.

«В СИЗО-1 (Коровники) сложилась критическая ситуация с приемом передач. С июля месяца работает одно окно приема передач. В день это 10–12 передач, в месяц 300–360, а в СИЗО находится более 800 человек. Очередь растянулась, люди вынуждены ждать своей очереди по несколько недель, отмечаться, дежурить по ночам», — указано в обращении, размещенном в группе «Подслушано в Ярославле».

По словам обратившейся девушки, в других учреждениях ФСИН Ярославской области такой проблемы не было.

«„Некому работать“, отвечают, но при этом в других учреждениях ФСИН Ярославской области почему-то такой проблемы нет. Приближаются новогодние праздники. Очень хочется верить, что в канун Нового года люди получат возможность поддержать и поздравить своего близкого, находящегося в СИЗО. P. S. Большое спасибо девушкам, работающим на приемке передач, за их сочувствие и понимание», — указано в посте.

К ситуации подключился аппарат уполномоченного по правам человека по Ярославской области. В начале ноября Сергей Бабуркин выезжал в СИЗО с проверкой по этому поводу.

«Работает одно окно из-за острого некомплекта сотрудников, очередь саморегулируемая. Но насчет месяцев стояния — преувеличение. Обсуждали, как поправить ситуацию с руководством СИЗО и УФСИН. Продолжим», — сообщили 76.RU в аппарате омбудсмена.

В УФСИН по Ярославской области опровергли многонедельные очереди.

«Прием посылок и передач организован ежедневно в соответствии с нормами действующего законодательства, ситуация находится на постоянном контроле руководства СИЗО, учреждение работает в штатном режиме», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе регионального УФСИН.

Согласно информации с сайта УФСИН, подозреваемым и обвиняемым разрешается получать передачи общим весом не более 30 кило в месяц. При этом ограничения по весу не допускается для передач больным, страдающим заболеваниями, подтвержденными медзаключением врача СИЗО, беременным и женщинам с детьми в возрасте до 3 лет, а также несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых.

Посылка или передача должна быть вручена не позднее одних суток после их приема, а в случае временного убытия подозреваемого или обвиняемого — после его возвращения.

В октябре женщины-заключенные из ярославского СИЗО-1 жаловались омбудсмену на репертуар внутренней радиоточки: они просили транслировать больше классической музыки вместо попсы.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
СИЗО-1 УФСИН Передача
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Комментарии
2
Гость
33 минуты
Туда постоянно очереди,во сколько бы ты не приехал.Приехал с самого утра и не обязательно что ты придёшь домой быстро,бывает что только вечером))),Вот так ездить передачки передавать.Мучение одно!!!!!
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Гость
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