«Сложилась критическая ситуация»: ярославцы пожаловались на длительное ожидание для передачек в СИЗО

Ярославцы пожаловались на очереди к окну передач в СИЗО-1 в Коровниках. Напомним, в СИЗО содержатся подозреваемые и обвиняемые.
«В СИЗО-1 (Коровники) сложилась критическая ситуация с приемом передач. С июля месяца работает одно окно приема передач. В день это 10–12 передач, в месяц 300–360, а в СИЗО находится более 800 человек. Очередь растянулась, люди вынуждены ждать своей очереди по несколько недель, отмечаться, дежурить по ночам», — указано в обращении, размещенном в группе «Подслушано в Ярославле».
По словам обратившейся девушки, в других учреждениях ФСИН Ярославской области такой проблемы не было.
К ситуации подключился аппарат уполномоченного по правам человека по Ярославской области. В начале ноября Сергей Бабуркин выезжал в СИЗО с проверкой по этому поводу.
«Работает одно окно из-за острого некомплекта сотрудников, очередь саморегулируемая. Но насчет месяцев стояния — преувеличение. Обсуждали, как поправить ситуацию с руководством СИЗО и УФСИН. Продолжим», — сообщили 76.RU в аппарате омбудсмена.
В УФСИН по Ярославской области опровергли многонедельные очереди.
«Прием посылок и передач организован ежедневно в соответствии с нормами действующего законодательства, ситуация находится на постоянном контроле руководства СИЗО, учреждение работает в штатном режиме», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе регионального УФСИН.
Согласно информации с сайта УФСИН, подозреваемым и обвиняемым разрешается получать передачи общим весом не более 30 кило в месяц. При этом ограничения по весу не допускается для передач больным, страдающим заболеваниями, подтвержденными медзаключением врача СИЗО, беременным и женщинам с детьми в возрасте до 3 лет, а также несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых.
Посылка или передача должна быть вручена не позднее одних суток после их приема, а в случае временного убытия подозреваемого или обвиняемого — после его возвращения.
В октябре женщины-заключенные из ярославского СИЗО-1 жаловались омбудсмену на репертуар внутренней радиоточки: они просили транслировать больше классической музыки вместо попсы.