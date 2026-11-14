В прошлом — крупная фабрика: изучаем руины старинного заброшенного завода в Ярославской области

В Ярославской области осталось заброшенное фарфоровое производство с пляжем, усыпанным осколками Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории Ярославской области есть множество исторических зданий, которые в наше время заброшены. Мы уже показывали, как выглядит старинная мельница, гуляли по селу с одной из самых высоких колоколен России, заходили в заброшенную барскую усадьбу.

В этом фоторепортаже показываем село Песочное, расположенное в 20 километрах от Рыбинска. Именно здесь в XIX веке купец Павел Никитин построил фабрику по производству кирпичей, которая спустя пару лет стала частью крупнейшего фарфорового концерна. Изделия Первомайской фабрики покоряли не только города России. Чайные наборы и прочую утварь отправляли даже в Китай.

В 2026-м село стало точкой притяжения путешественников — каждый хочет поглядеть на усыпанный фарфоровыми черепками берег Волги.

Заброшенный фарфоровый завод находится в Рыбинском районе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По лестницам лучше не подниматься Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри слышны звуки падения капель и штукатурки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Развалины используют как холст Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Местами видно, как были покрашены стены Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здание полностью развалилось Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Горн, в котором обжигали изделия, частично сохранился Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри печи еще остались следы от огня Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Горн построили двухэтажным Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Возле печи раскиданы формы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фабрику построили в XIX веке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Несколько помещений остались целее остальных Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В комнатах раскидана мебель Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На полу разбросан мусор Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Гипсовые плиты раньше украшали стены Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда-то в этих помещениях создавали фарфоровую посуду Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Если спуститься к Волге, то можно заметить, что берег усыпан разбитой утварью Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На многих сохранились рисунки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Берег Волги усыпан осколками Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

История появления фабрики в Песочном

Предприятие основал купец Павел Никитин в 1884 году, изначально завод занимался производством огнеупорных кирпичей. В следующем году в печах начали обжигать фарфор и фаянс.

В 1919 году завод был национализирован. В 1923 году фабрику переименовали в Первомайскую, еще через год, в 1924-м, произошло переустройство. Развал СССР и нарушение сложившихся торговых связей сильно затруднили работу фабрики. Первомайский фарфоровый завод проработал до 2012 года.