В прошлом — крупная фабрика: изучаем руины старинного заброшенного завода в Ярославской области

На территории Ярославской области есть множество исторических зданий, которые в наше время заброшены. Мы уже показывали, как выглядит старинная мельница, гуляли по селу с одной из самых высоких колоколен России, заходили в заброшенную барскую усадьбу.
В этом фоторепортаже показываем село Песочное, расположенное в 20 километрах от Рыбинска. Именно здесь в XIX веке купец Павел Никитин построил фабрику по производству кирпичей, которая спустя пару лет стала частью крупнейшего фарфорового концерна. Изделия Первомайской фабрики покоряли не только города России. Чайные наборы и прочую утварь отправляли даже в Китай.
В 2026-м село стало точкой притяжения путешественников — каждый хочет поглядеть на усыпанный фарфоровыми черепками берег Волги.
История появления фабрики в Песочном
Предприятие основал купец Павел Никитин в 1884 году, изначально завод занимался производством огнеупорных кирпичей. В следующем году в печах начали обжигать фарфор и фаянс.
В 1919 году завод был национализирован. В 1923 году фабрику переименовали в Первомайскую, еще через год, в 1924-м, произошло переустройство. Развал СССР и нарушение сложившихся торговых связей сильно затруднили работу фабрики. Первомайский фарфоровый завод проработал до 2012 года.
Ранее мы рассказывали историю появления фабрики фарфора на берегу Волги под Рыбинском.