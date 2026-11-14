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Город Фоторепортаж В прошлом — крупная фабрика: изучаем руины старинного заброшенного завода в Ярославской области

В прошлом — крупная фабрика: изучаем руины старинного заброшенного завода в Ярославской области

Объект поражает своими размерами

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В Ярославской области осталось заброшенное фарфоровое производство с пляжем, усыпанным осколками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области осталось заброшенное фарфоровое производство с пляжем, усыпанным осколками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области осталось заброшенное фарфоровое производство с пляжем, усыпанным осколками

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории Ярославской области есть множество исторических зданий, которые в наше время заброшены. Мы уже показывали, как выглядит старинная мельница, гуляли по селу с одной из самых высоких колоколен России, заходили в заброшенную барскую усадьбу.

В этом фоторепортаже показываем село Песочное, расположенное в 20 километрах от Рыбинска. Именно здесь в XIX веке купец Павел Никитин построил фабрику по производству кирпичей, которая спустя пару лет стала частью крупнейшего фарфорового концерна. Изделия Первомайской фабрики покоряли не только города России. Чайные наборы и прочую утварь отправляли даже в Китай.

В 2026-м село стало точкой притяжения путешественников — каждый хочет поглядеть на усыпанный фарфоровыми черепками берег Волги.

Заброшенный фарфоровый завод находится в Рыбинском районе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗаброшенный фарфоровый завод находится в Рыбинском районе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Заброшенный фарфоровый завод находится в Рыбинском районе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

По лестницам лучше не подниматься | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПо лестницам лучше не подниматься | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По лестницам лучше не подниматься

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри слышны звуки падения капель и штукатурки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВнутри слышны звуки падения капель и штукатурки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри слышны звуки падения капель и штукатурки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Развалины используют как холст | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРазвалины используют как холст | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Развалины используют как холст

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Местами видно, как были покрашены стены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМестами видно, как были покрашены стены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Местами видно, как были покрашены стены

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здание полностью развалилось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдание полностью развалилось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здание полностью развалилось

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Горн, в котором обжигали изделия, частично сохранился | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГорн, в котором обжигали изделия, частично сохранился | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Горн, в котором обжигали изделия, частично сохранился

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри печи еще остались следы от огня | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВнутри печи еще остались следы от огня | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри печи еще остались следы от огня

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Горн построили двухэтажным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГорн построили двухэтажным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Горн построили двухэтажным

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Возле печи раскиданы формы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВозле печи раскиданы формы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Возле печи раскиданы формы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Фабрику построили в XIX веке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФабрику построили в XIX веке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фабрику построили в XIX веке

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Несколько помещений остались целее остальных | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНесколько помещений остались целее остальных | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Несколько помещений остались целее остальных

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В комнатах раскидана мебель | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ комнатах раскидана мебель | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В комнатах раскидана мебель

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На полу разбросан мусор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа полу разбросан мусор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На полу разбросан мусор

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Гипсовые плиты раньше украшали стены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГипсовые плиты раньше украшали стены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Гипсовые плиты раньше украшали стены

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда-то в этих помещениях создавали фарфоровую посуду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКогда-то в этих помещениях создавали фарфоровую посуду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда-то в этих помещениях создавали фарфоровую посуду

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Если спуститься к Волге, то можно заметить, что берег усыпан разбитой утварью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсли спуститься к Волге, то можно заметить, что берег усыпан разбитой утварью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Если спуститься к Волге, то можно заметить, что берег усыпан разбитой утварью

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На многих сохранились рисунки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа многих сохранились рисунки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На многих сохранились рисунки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Берег Волги усыпан осколками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБерег Волги усыпан осколками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Берег Волги усыпан осколками

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

История появления фабрики в Песочном

Предприятие основал купец Павел Никитин в 1884 году, изначально завод занимался производством огнеупорных кирпичей. В следующем году в печах начали обжигать фарфор и фаянс.

В 1919 году завод был национализирован. В 1923 году фабрику переименовали в Первомайскую, еще через год, в 1924-м, произошло переустройство. Развал СССР и нарушение сложившихся торговых связей сильно затруднили работу фабрики. Первомайский фарфоровый завод проработал до 2012 года.

Ранее мы рассказывали историю появления фабрики фарфора на берегу Волги под Рыбинском.

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Кирилл Поверинов
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Заброшка Завод Рыбинский район
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Комментарии
40
Гость
1 час
Практически одновременно с нашим заводом , на 2 года раньше в 1882 году была основана Бронницкая фарфоровая фабрика в Новгородской обл. В СССР переименова в завод "Пролетарий". Ивот завод в Новгородской области смогли сохранить. Она работает и процветает. А в Ярославской все разорили.
Гость
1 час
Зачем это восстанавливать? Вы понимаете сколько это денег? Это далеко от города, что от Рыбинска что от ярославля, или просто привыкли всегда орать без повода?
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Гость
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