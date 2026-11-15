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Спорт Погоня Овечкина за вечным рекордом Гретцки оказалась под угрозой

Погоня Овечкина за вечным рекордом Гретцки оказалась под угрозой

41-летний нападающий проводит последний сезон в НХЛ

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Овечкин в текущем сезоне забросил одну шайбу | Источник: NHL.сom Овечкин в текущем сезоне забросил одну шайбу | Источник: NHL.сom

Овечкин в текущем сезоне забросил одну шайбу

Источник:

NHL.сom

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин уже месяц не может забросить шайбу. Его погоня за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ и Кубке Стэнли оказалась под угрозой.

В текущем сезоне Овечкин набрал пять очков (1+4). Единственную шайбу он забросил 11 октября в ворота «Сиэтла». Минувшей ночью «Вашингтон» дома уступил «Нью-Джерси» со счетом 4:7, а безголевая серия Овечкина достигла 13 матчей.

Летом 2026 года 41-летний Овечкин подписал с «Вашингтоном» однолетний контракт и объявил, что это будет для него последний сезон в НХЛ.

За «Вашингтон» Овечкин играет с 2005 года — он проводит 22-й сезон в НХЛ. В 2018-м команда выиграла Кубок Стэнли. Тогда же Александра признали самым ценным игроком плей-офф НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф российский форвард забросил 1007 шайб, по этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки, в активе которого 1016 голов. Россиянин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов (930 шайб).

«Вашингтон» на данный момент в зону плей-офф не попадает. «Столичные» набрали 20 очков в 18 матчах и занимают десятое место в Восточной конференции. В регулярном чемпионате НХЛ каждая команда проводит по 82 матча.

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Комментарии
1
Гость
7 минут
Да вы просто ассы пиара, а точнее пиар ассы!
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