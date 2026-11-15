Погоня Овечкина за вечным рекордом Гретцки оказалась под угрозой

Овечкин в текущем сезоне забросил одну шайбу Источник: NHL.сom

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин уже месяц не может забросить шайбу. Его погоня за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ и Кубке Стэнли оказалась под угрозой.

В текущем сезоне Овечкин набрал пять очков (1+4). Единственную шайбу он забросил 11 октября в ворота «Сиэтла». Минувшей ночью «Вашингтон» дома уступил «Нью-Джерси» со счетом 4:7, а безголевая серия Овечкина достигла 13 матчей.

Летом 2026 года 41-летний Овечкин подписал с «Вашингтоном» однолетний контракт и объявил, что это будет для него последний сезон в НХЛ.

За «Вашингтон» Овечкин играет с 2005 года — он проводит 22-й сезон в НХЛ. В 2018-м команда выиграла Кубок Стэнли. Тогда же Александра признали самым ценным игроком плей-офф НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф российский форвард забросил 1007 шайб, по этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки, в активе которого 1016 голов. Россиянин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов (930 шайб).