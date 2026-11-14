«Много сложных систем»: что сейчас с закрытым на реконструкцию бассейном «Лазурный» в Ярославле

Работы в бассейне «Лазурный» в Ярославле, который закрыт на реконструкцию с 2024 года, продлят на следующий год. Об этом стало известно во время заседания комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог Ярославской областной Думы 13 ноября.
Депутат Ярославской областной Думы Елена Кузнецова поинтересовалась, в каком состоянии объект.
В октябре 2026 года Министерство строительства и ЖКХ Ярославской области продлило действие разрешения на строительство на объекте до 30 июля 2027 года. Заммэра Ярославля по вопросам градостроительства Александр Черневский тогда объяснял, что продление действия разрешения позволит завершить пусконаладочные работы и взаиморасчеты с подрядчиком.
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области — начальник отдела строительства и капитального ремонта социальных объектов Артем Дронкин сообщил депутатам, что готовность «Лазурного» составляет 74%.
«Мы регулярно с Минспортом по этому объекту разговариваем. Строительно-монтажная часть, по нашему мнению, подрядчиком „Группы компаний ‚ЕКС‘“ будет завершена до конца этого года. Возможно, сама пусконаладка объекта выйдет за рамки этого года и займет, предварительно, январь. Я объясню, там много сложных инженерных систем, в том числе антиутопы непосредственно в чаше бассейна, комплексы очистки и подготовки воды. И всё это занимает большое количество времени в рамках пусконаладки», — рассказал Артем Дронкин.
О реконструкции бассейна стало известно в 2022 году. На работы в Министерстве спорта выделили больше миллиарда рублей.
Бассейн «Лазурный» в Ярославле был построен в 1979 году.
«Здание 1979 года постройки не отвечает действующим требованиям. Это единственный в Ярославле 50-метровый бассейн, где тренируются более тысячи спортсменов, занимаются жители разных возрастов», — объяснял необходимость работы губернатор Михаил Евраев.
Проект достался ГК «ЕКС» — известному в регионе подрядчику, который реконструировал мост через Волгу в Рыбинске, строил волейбольный центр на проспекте Фрунзе и вел другие масштабные проекты.
Что известно о ГК «ЕКС»
АО ГК «ЕКС» было образовано в 1994 году в Москве. С 2017 года фирма зарегистрирована в Ярославле — на улице Большая Федоровская, 63. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель — Алексей Власов. Фирма работает по всей России, к примеру, по данным на 2022 год, она выиграла больше 700 аукционов на общую сумму 215,8 млрд рублей.
Со времен работы губернатора Дмитрия Миронова «ЕКС» получало крупнейшие заказы в Ярославской области: ремонт проспекта Машиностроителей, Добрынинского путепровода, строительство 8-этажного здания налоговой на Тутаевском шоссе и другие.
Больше подробностей о подрядчике-«короле госзаказа» читайте в материале.
«Лазурный» не единственный спортивный объект, который они ремонтируют. Согласно информации с сайта «ЕКС», до этого «ЕКС» реконструировало спортивную арену «Дружба» в Москве, строило спорткомплекс «Дворец водных видов спорта» в Краснодаре.
Во время реконструкции планировали заменить инженерные сети, отремонтировать чашу бассейна, внутренние помещения, фасад, а также благоустроить территорию у здания.