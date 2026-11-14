«Много сложных систем»: что сейчас с закрытым на реконструкцию бассейном «Лазурный» в Ярославле

АО ГК «ЕКС» было образовано в 1994 году в Москве. С 2017 года фирма зарегистрирована в Ярославле — на улице Большая Федоровская, 63. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель — Алексей Власов. Фирма работает по всей России, к примеру, по данным на 2022 год, она выиграла больше 700 аукционов на общую сумму 215,8 млрд рублей.

Со времен работы губернатора Дмитрия Миронова «ЕКС» получало крупнейшие заказы в Ярославской области: ремонт проспекта Машиностроителей, Добрынинского путепровода, строительство 8-этажного здания налоговой на Тутаевском шоссе и другие.

Больше подробностей о подрядчике-«короле госзаказа» читайте в материале.

«Лазурный» не единственный спортивный объект, который они ремонтируют. Согласно информации с сайта «ЕКС», до этого «ЕКС» реконструировало спортивную арену «Дружба» в Москве, строило спорткомплекс «Дворец водных видов спорта» в Краснодаре.