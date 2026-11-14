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Спорт «Локомотив» в сезоне 26/27 Разгром «Драконов» в Ярославле: главный тренер «Локомотива» охарактеризовал игру

Разгром «Драконов» в Ярославле: главный тренер «Локомотива» охарактеризовал игру

И сказал, где команда могла поднажать

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«Локомотив» разгромил «Драконов» в матче в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Локомотив» разгромил «Драконов» в матче в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» разгромил «Драконов» в матче в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

14 ноября «Локомотив» с разгромом завершил матч против «Драконов» на «Арене-2000» в Ярославле. Встреча завершилась со счетом 5:0.

В КХЛ назвали эту победу «Локомотива» над «Шанхайскими Драконами» самой крупной за семь сезонов.

Игра прошла в тематике рок-музыки — это спонсорская идея от «Фонбета». В фойе прошел мастер-класс по барабанам, в перерывах на табло показывали тематические картинки с игроками, включали иностранные и отечественные хиты рока.

«Атака „Локомотива“ — это Rammstein», — таким сравнением поделился в перерывах между периодами хоккеист Максим Березкин.

Стартовый состав также представили в тематике рок-звезд. | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / MaxСтартовый состав также представили в тематике рок-звезд. | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Max

Стартовый состав также представили в тематике рок-звезд.

Источник:

Хоккейный клуб «Локомотив» / Max

Кто забил

Первую шайбу забросил Артур Каюмов, следом — Максим Шалунов, Александр Елесин. К концу первого периода счет против «Драконов» составлял 3:0. Во втором периоде шайбу забросил Александр Полунин. Пятую шайбу оформил в третьем периоде Данил Романцев.

Что сказал Митч Лав

Главный тренер «Драконов» Митчелл Лав на послематчевой пресс-конференции рассыпался в комплиментах в адрес «Локомотива».

«Сегодня для нас был очень хороший урок от команды победителей, которая очень здорово играет. „Локомотив“ очень усердно работает. Они буквально во всех компонентах нас опережали: были быстрее, они здорово владели клюшками, шайбой. Здорово переходили от обороны в атаку. Очень много они делали правильных вещей, это очень здорово. Это подтверждает, почему они чемпионы. Пример, на который нужно равняться», — поделился Митчелл Лав.

Главный тренер «Драконов» повторил мысль о том, что опыт игры с чемпионом позволит улучшить технику.

«Сегодняшний матч — урок для нас. Нужно вынести определенные выводы и продолжать готовиться к следующим матчам в этом чемпионате. Урок тому, насколько непросто выигрывать в этой лиге. Если мы хотим быть лучшей командой, нужно несомненно делать выводы. И готовиться дальше», — сказал Митч Лав.

«Такие вещи не надо давать»

Наставник «Локомотива», несмотря на «сухарь», нашел точки роста для всей команды.

«Ребята поработали, хорошее начало. Голы в большинстве — это всегда и радует. Намного легче играть. Из минусов — все-таки такие вещи в третьем периоде не надо давать. Надо спокойно доигрывать, шайбы выводить, на синей линии не терять. Хорошее начало. Ребята молодцы», — прокомментировал Дмитрий Квартальнов.

Тренер оценил игру дебютировавшего в КХЛ Ильяса Магомедсултанова.

«Сегодня с хорошей стороны все выглядели. Он неплохо играл. Единственное, надо было Даньку проехать мимо него, задел чуть-чуть. Молодец. Нормально выступил. Я согласен, первая игра. Не суетился. Немножко технические качества… Если бы пара пасов поточнее была. Были моменты, где последний игрок должен был завершать. Где-то чуть-чуть было неточно. Но что, это дело наживное», — сказал Квартальнов, отвечая на вопрос 76.RU.

Для хоккейных болельщиков напоминаем: у нас собран календарь матчей «Локомотива» в ноябре (6+). Кстати, ранее мы также рассказывали, кто из ярославских игроков может поехать на МЧМ.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ХК Локомотив Шанхайские Драконы Хоккей
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Комментарии
3
Гость
24 минуты
настоящий рок-н-ролл, только вперед, Локо!
Гость
26 минут
Ярославцы показали отличную игру!
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Гость
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