От роскошной жизни до рака и помилования президента. История блогера Лерчек

Источник: Антон Новодерёжкин, Ирина Бужор / «Комерсантъ»

Блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, помиловал в субботу, 14 ноября, президент РФ Владимир Путин. Ещё летом её приговорили к пяти годам условно и штрафу в 763,5 миллиона рублей за незаконные валютные операции. Сейчас 34-летняя мать четверых детей борется с раком желудка четвёртой стадии и пытается уехать на лечение в Китай. «Фонтанка» рассказывает, как одна из самых успешных российских блогеров оказалась под следствием и дошла до обращения к президенту.

От счастливой семьи к уголовному делу и разводу

Популярность Валерии Чекалиной, уроженке Тольятти, принёс блог о семье, материнстве и похудении. Вместе с мужем Артёмом она запустила фитнес-марафоны «Идеальное тело», а позднее — косметический бренд Letique. У Чекалиной появились миллионы подписчиков, а в соцсетях супруги демонстрировали роскошную жизнь: дорогие автомобили, путешествия, особняк с бассейном и праздники со звёздами эстрады. Однако в марте 2023 года в их дом пришли силовики.

Валерия и Артем Чекалины Источник: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Следствие обвинило Валерию в уклонении от уплаты налогов более чем на 311 млн рублей. По версии СК, доходы от марафонов распределялись по счетам родственников и других предпринимателей, чтобы сохранить право на упрощённую систему налогообложения. Во время обысков у супругов обнаружили около восьми килограммов золота. Позднее появилось ещё одно дело — о легализации более 130 млн рублей.

Чекалины погасили задолженность перед бюджетом, которая с учётом начислений достигла 504 млн рублей. Уголовное преследование прекратили. Однако сохранить семью не удалось: весной 2024 года супруги начали разводиться и делить имущество. Артём предъявил требования примерно на 1,2 млрд рублей. В июле брак официально расторгли. У пары осталось трое общих детей.

Рак желудка, Сквиччиарини и приговор

Уже в октябре 2024 года бывших супругов вновь задержали. На этот раз их обвинили в незаконном выводе в ОАЭ более 251 миллиона рублей, заработанных на продаже фитнес-марафонов. По версии следствия, переводы сопровождались предоставлением банку документов с недостоверными сведениями. Чекалиных отправили под домашний арест.

После развода Валерия начала отношения с аргентинцем Луисом Сквиччиарини — преподавателем танцев, чемпионом Европы и России по танго. Пара стала жить вместе, а осенью 2025 года стало известно о беременности блогера. Она протекала непросто: в декабре Чекалину госпитализировали из-за угрозы выкидыша. В феврале 2026 года Валерия родила четвёртого ребёнка — сына. С Луисом они не женаты.

Фото из архива Источник: Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Вскоре после родов блогер оказалась в больнице. О её тяжёлом состоянии первым публично рассказал именно Сквиччиарини. Он сообщил об обнаружении злокачественных клеток, а 12 марта раскрыл диагноз: рак желудка четвёртой стадии с метастазами в позвоночнике, ноге и, возможно, лёгких.

Из-за болезни суд приостановил уголовное дело Чекалиной. Тем временем её бывшего мужа Артёма приговорили к семи годам колонии и штрафу в 194 млн рублей. Валерия просила смягчить ему наказание, напоминая, что у них трое детей.

Луис оставался рядом с Чекалиной и регулярно рассказывал подписчикам о её лечении. В июле Валерия прошла девятый курс химиотерапии. Однако лечение на этом не закончилось: ей предстояли таргетная и иммунная терапия.

Летом возобновилось и судебное разбирательство. 31 июля Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 763,5 млн рублей. Вину она не признала. В ноябре Мосгорсуд оставил приговор в силе.

Обращение Лерчек к Путину и помилование

Блогер Валерия Чекалина и аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини перед началом суда. Источник: Антон Новодерёжкин / «Коммерсантъ»

Осенью Сквиччиарини сообщил об ухудшении состояния возлюбленной. Врачи рекомендовали рассмотреть возможность CAR-T-клеточной терапии в Китае. Чекалина получила приглашение от китайской клиники и попросила разрешить ей выезд за границу. Однако суд ходатайство не удовлетворил.

12 ноября стало известно, что Лерчек обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании. В её поддержку выступила юрист Екатерина Гордон, ранее помогавшая супругам при разводе. Она назвала лечение в Китае последней надеждой Чекалиной на жизнь.

Утром 14 ноября стало известно, что президент РФ подписал соответствующий указ. Владимир Путин помиловал Валерию Чекалину, освободив её от назначенного наказания и сняв судимость.

Как отреагировали на помилование Лерчек

Источник: Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Новость о помиловании Валерии Чекалиной вызвала неоднозначную реакцию. Мать блогера Эльвира Феопентова рассказала MSK1.RU, что от счастья у неё трясутся руки. От подробных комментариев женщина отказалась.

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил решение президента, передаёт ТАСС, исключительно соображениями гуманности. Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что, несмотря на значительный экономический ущерб государству, глава государства принял во внимание тяжёлое заболевание Чекалиной и наличие у неё несовершеннолетних детей.

Ещё до решения президента в поддержку Чекалиной выступила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она призналась, что лично не знакома с блогером, но на собственном опыте знает, что такое борьба с онкологией. Симоньян выразила надежду на милосердие Владимира Путина, а тем, кто сомневался в диагнозе Лерчек, напомнила о необходимости сострадания. После появления указа она написала в своём телеграм-канале: «Помиловал. Ч.Т.Д.».

Член Совета по правам человека Ева Меркачёва назвала помилование радостью для семьи Чекалиной и проявлением гуманизма. Она извинилась перед блогером за тех, кто не верил в её болезнь, и за жёсткость следствия. Правозащитница выразила надежду на новые помилования, в том числе для бывшего мужа Валерии Артёма Чекалина, осуждённого на семь лет колонии.

Иную оценку дала другой член СПЧ, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова. Она назвала Лерчек и Елену Блиновскую символами общества потребления, построившими популярность на демонстрации роскоши. По мнению Ахмедовой, парадокс истории в том, что Чекалина, продвигавшая культ красивой жизни, в трудный момент обратилась к милосердию — ценности, которой не было места в созданном ею мире.