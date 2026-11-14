Путин снова встретится с Трампом, с ними будет глава Китая. Что они будут обсуждать?

СМИ отмечают, что никаких договоренностей ожидать не стоит Источник: Kremlin.ru

Саммит глав России, США и Китая — Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина — пройдет 19 ноября в Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС.

«Достигнута договоренность о проведении 19-го числа трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)», — рассказал представитель Кремля.

Агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США пишет, что на встрече Трамп планирует обсудить с Путиным и Си Цзиньпином войну в Иране. Также Вашингтон намерен начать разговор о сокращении ядерного вооружения трех стран. Источник CNN сообщал, что ожидать каких-то договоренностей по итогам переговоров не стоит.

Зарубежные СМИ уточняют, что тему конфликта на Украине на саммите Трамп поднимать не намерен. При этом помощник президента России Юрий Ушаков говорил РИА Новости, что на встрече продолжится обсуждение всего комплекса тем украинского урегулирования.

Сам саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября. В нем примут участие в том числе Австралия, Вьетнам, Канада, Индонезия, Мексика, Южная Корея, Япония и другие.