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Политика Переговоры России и США Путин снова встретится с Трампом, с ними будет глава Китая. Что они будут обсуждать?

Путин снова встретится с Трампом, с ними будет глава Китая. Что они будут обсуждать?

В Кремле объявили дату саммита

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СМИ отмечают, что никаких договоренностей ожидать не стоит | Источник: Kremlin.ruСМИ отмечают, что никаких договоренностей ожидать не стоит | Источник: Kremlin.ru

СМИ отмечают, что никаких договоренностей ожидать не стоит

Источник:

Kremlin.ru

Саммит глав России, США и Китая — Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина — пройдет 19 ноября в Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС.

«Достигнута договоренность о проведении 19-го числа трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)», — рассказал представитель Кремля.

Агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США пишет, что на встрече Трамп планирует обсудить с Путиным и Си Цзиньпином войну в Иране. Также Вашингтон намерен начать разговор о сокращении ядерного вооружения трех стран. Источник CNN сообщал, что ожидать каких-то договоренностей по итогам переговоров не стоит.

Зарубежные СМИ уточняют, что тему конфликта на Украине на саммите Трамп поднимать не намерен. При этом помощник президента России Юрий Ушаков говорил РИА Новости, что на встрече продолжится обсуждение всего комплекса тем украинского урегулирования.

Сам саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября. В нем примут участие в том числе Австралия, Вьетнам, Канада, Индонезия, Мексика, Южная Корея, Япония и другие.

На этой неделе прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби — 10 и 11 ноября. На встречах обсуждали ключевые аспекты формирования новой системы континентальной безопасности. Страны планируют найти решение по мирному урегулированию до конца 2026 года. Всю главную информацию мы собирали в этой онлайн-трансляции.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Атэс Владимир Путин Дональд Трамп Си Цзиньпин Переговоры Саммит
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Комментарии
6
Гость
2 часа
Статья вышла пол-часа назад и ни одного комментария. Надоело, все это, людям. И, жизнь такая надоела, и те, кто привел нас к такой жизни.
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Гость
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