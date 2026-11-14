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Почти 90% жителей России уже больны: большинство даже не подозревает о диагнозе

Ученая привела тревожную статистику

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Многие болезни протекают бессимптомно | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU Многие болезни протекают бессимптомно | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Многие болезни протекают бессимптомно

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Почти все жители России имеют одно или несколько эндокринных заболеваний. Об этом заявила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.

«Я не слукавлю, если скажу, что 90% россиян имеют либо одно, либо несколько эндокринных заболеваний. Мы просто об этом еще не знаем, и они тоже не знают», — сказала Мокрышева в разговоре с РИА Новости.

Эндокринная система объединяет железы внутренней секреции, включая щитовидную и поджелудочную железы, а также надпочечники. Они вырабатывают гормоны, регулирующие обмен веществ, рост и работу всего организма. Когда в этом механизме происходит сбой, развиваются эндокринные заболевания.

Одним из самых распространенных нарушений является сахарный диабет. По данным Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, на начало 2026 года в стране официально зарегистрировали свыше 6,1 млн взрослых пациентов с этим диагнозом.

Отдельного внимания требуют патологии щитовидной железы. Как сообщила заместитель директора центра Екатерина Трошина на пресс-конференции в ТАСС, официально зарегистрировано более 4 млн таких пациентов. Однако реальную цифру можно умножить на 10, так как болезнь часто протекает бессимптомно.

Главной причиной большинства таких нарушений врачи называют массовый дефицит йода. Директор центра Наталья Мокрышева на Всероссийском конгрессе заявила, что эта проблема затрагивает практически всех жителей страны.

Более того, эндокринные заболевания находятся на третьем месте среди главных угроз для продолжительности жизни. Как отметил Геннадий Онищенко, их опережают сердечно-сосудистые и онкологические болезни.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Эндокринная система Сахарный диабет Щитовидная железа Йод
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