Сколько школьники отдохнут на Новый год: Минпросвещения утвердило даты каникул

На каникулах школьники смогут провести время с семьей и восстановиться перед учебой Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Недавно у детей закончились осенние каникулы, но и до следующего отдыха осталось уже немного. В Минпросвещения РФ назвали даты, в которые школам следует провести новогодние каникулы.

«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести зимние каникулы в период с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года», — отметили в ведомстве.

Если школа примет график Минпросвещения, то зимний отдых в этом учебном году продлится 11 дней — на один день меньше, чем в прошлом. При этом каждое учебное заведение может скорректировать график и немного изменить даты каникул.

«Зимние каникулы традиционно приходятся на период празднования Нового года. Это время важно провести в кругу семьи, наполнить полезным досугом, чтобы восстановить силы для продолжения учебы», — приводит слова главы министерства Сергея Кравцова РИА Новости.