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Образование Сколько школьники отдохнут на Новый год: Минпросвещения утвердило даты каникул

Сколько школьники отдохнут на Новый год: Минпросвещения утвердило даты каникул

В этом учебном году выходных станет меньше

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На каникулах школьники смогут провести время с семьей и восстановиться перед учебой | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUНа каникулах школьники смогут провести время с семьей и восстановиться перед учебой | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

На каникулах школьники смогут провести время с семьей и восстановиться перед учебой

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Недавно у детей закончились осенние каникулы, но и до следующего отдыха осталось уже немного. В Минпросвещения РФ назвали даты, в которые школам следует провести новогодние каникулы.

«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести зимние каникулы в период с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года», — отметили в ведомстве.

Если школа примет график Минпросвещения, то зимний отдых в этом учебном году продлится 11 дней — на один день меньше, чем в прошлом. При этом каждое учебное заведение может скорректировать график и немного изменить даты каникул.

«Зимние каникулы традиционно приходятся на период празднования Нового года. Это время важно провести в кругу семьи, наполнить полезным досугом, чтобы восстановить силы для продолжения учебы», — приводит слова главы министерства Сергея Кравцова РИА Новости.

В те же даты будут отдыхать и взрослые на Новый год. Согласно производственному календарю, выходные продлятся с 31 декабря по 11 января. Перед долгими праздниками отработать придется всего три дня: 28, 29 и 30 декабря.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Каникулы Школа Новый год Школьник Отдых
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Комментарии
1
Гость
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