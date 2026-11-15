Стаи голодных волков заходят во дворы: они нападают на людей и рвут собак

В четырех регионах хищников стало значительно больше Источник: Дарья Староверова / NGS.RU

Стаи волков выходят прямо к жилым домам в разных регионах. Они нападают на домашних животных и людей, держат в осаде деревни. Ветеринары отмечают, что к зиме ситуация может только ухудшиться. Рассказываем, что об этом известно.

В Мурманской области в начале ноября волки загрызли алабая. Он находился на цепи и не мог спастись от хищников. По словам очевидцев, собака пыталась дать отпор, но из-за привязи не могла защищаться. Тело погибшего животного нашли недалеко от места схватки, пишет tv21.ru.

«Вот здесь я ее нашел, труп собаки. Точнее, половину собаки. Здесь и закопал. На следующую ночь волки пришли, выкопали и вытащили доедать», — поделился с РЕН ТВ хозяин пса Семен Бестужев.

В Забайкалье уже были случаи нападения волков на людей. Об этом изданию рассказали местные жители.

«Он на меня налетел, когда дверь открыл. В пасть поставил. Боролся, боролся, потом нож вытащил и его давай», — говорит пострадавший.

В Удмуртии волки устроили осаду селу Александрово, деревням Большой Олып и Сыга 3. Там хищники приходят к домам и атакуют собак. Произошло уже пять нападений, во всех случаях домашние животные погибли. Об этом 11 ноября сообщил глава Кезского района Дмитрий Миронов.

В Республике Коми в ноябре волки зашли на территорию завода в городе Емва. Также хищников видели в селе Керчомъя.

«Просим жителей проявлять осторожность, закрывать домашних животных в вольерах или помещениях на ночь, ограничить пребывание на территории населенных пунктов в темное время суток», — выпустили предупреждение в администрации Усть-Куломского района республики.

Популяция волков в России превышает 60 тысяч особей и продолжает расти. По данным РИА Новости, за последние несколько лет хищников стало значительно больше в Астраханской и Мурманской областях, Мордовии и Башкирии.

Ветеринар Андрей Подлужнов объясняет, что волки приближаются к населенным пунктам в поисках еды. По его словам, самое голодное время для животных будет зимой, поэтому количество нападений может увеличиться.

«Эта разросшаяся масса, она же не ограничивается. То есть она сначала сожрала всех диких животных: зайцев, лис. Потом она съела все помойки, съела всех собак. Дальше им нужно что-то делать. Они дальше будут нападать на людей», — приводит слова ветеринара РЕН ТВ.