В Ярославской области ожидается усиление ветра — прогноз

Ярославцев предупредили об усилении ветра Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

К вечеру в Ярославской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15 метров в секунду. Непогода, согласно предупреждению МЧС, будет бушевать с 21:00 14 ноября до 09:00 15 ноября.

«В связи с усилением порывов ветра проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при пользовании газом. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Будьте внимательны и осторожны», — предупредили спасатели.

Телефон экстренных служб 112.

Ранее специалисты центра «Фобос» предупреждали: на погоду в Центральной России будут влиять поля фронтальной облачности. На этом фоне в Москве прошел дождь с порывистым ветром.

В Ярославле прогнозируют похолодание, слабый юго-западный ветер, 3 м/с. Давление заметно ниже нормы. Ближайшей ночью будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит +1 °C, по ощущению -3 °C. Возможны осадки.