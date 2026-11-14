Недвижимость
Знакомства
Погода
Телепрограмма
Афиша
Гороскоп
Курсы валют
Пробки
ZODY
Игры
Промокоды
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 741мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,15
EUR 91,03
Фарфоровый завод
Очереди на передачки в СИЗО
Изменили расписание поездов
Каталог новостроек Ярославля
Интервью с автором «Уличной поэзии»
Чем болели ярославцы в XVIII веке
Нападение в магазине
Город В Ярославской области ожидается усиление ветра — прогноз

В Ярославской области ожидается усиление ветра — прогноз

Жителей просят соблюдать осторожность

185
Ярославцев предупредили об усилении ветра | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUЯрославцев предупредили об усилении ветра | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Ярославцев предупредили об усилении ветра

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

К вечеру в Ярославской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15 метров в секунду. Непогода, согласно предупреждению МЧС, будет бушевать с 21:00 14 ноября до 09:00 15 ноября.

«В связи с усилением порывов ветра проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при пользовании газом. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Будьте внимательны и осторожны», — предупредили спасатели.

Телефон экстренных служб 112.

Ранее специалисты центра «Фобос» предупреждали: на погоду в Центральной России будут влиять поля фронтальной облачности. На этом фоне в Москве прошел дождь с порывистым ветром.

В Ярославле прогнозируют похолодание, слабый юго-западный ветер, 3 м/с. Давление заметно ниже нормы. Ближайшей ночью будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит +1 °C, по ощущению -3 °C. Возможны осадки.

Напомним, летом в одном из дворов в спальном районе дерево насмерть придавило 28-летнего мужчину. Тогда в регионе также действовало экстренное предупреждение об усилении ветра.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Прогноз погоды Усиление ветра
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
17 минут
Вы перепутали ярославль не москва это в москве сильный ливень так и в москве должн быть сильный ветер бог видит все
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Это парный танец, где твой партнер весит полтонны»: стоит ли отдавать ребенка в конный спорт
Лина Гордеева
Мнение
Старинные города, дворцы и океан. Как компания подруг из России дикарями отдохнула в Марокко
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Мнение
«Если есть рай — то не здесь». Сибиряк переехал в Краснодар и сбежал домой через пять лет — вот почему
Иван
Мнение
«Ест как Дюймовочка, пьет как крот»: свидание с девушкой из Сети обошлось ухажеру больше чем в 10 тысяч — при чем тут ушлые официанты
Степан
Мнение
«Словно акулы бросаются на деньги»: гневная колонка журналиста о современных ценах на ремонт
Мария Носенко
Корреспондент
Рекомендуем