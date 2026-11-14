«Темпы высокие»: стали известны сроки восстановления рухнувшего в Архангельской области ж/д моста

Стали известны сроки окончания ремонта рухнувшего моста в Архангельской области Источник: Пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский рассказал, сколько еще продлятся работы по восстановлению железнодорожного моста рядом со станцией Виледь. Напомним, один из пролетов рухнул ранним утром 10 ноября, из-за этого сошел с рельсов грузовой поезд. Железнодорожное сообщение между Архангельской областью и республикой Коми оказалось затруднено.

Как сообщают наши коллеги из 29.RU, Цымбульский выехал на место вместе с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым.

«Темпы высокие, ресурсов достаточно: на участке круглосуточно работают около 200 специалистов РЖД, восстановительные поезда и спецтехника. Сошедшие с рельсов вагоны подняты, ведутся работы по восстановлению инфраструктуры», — сообщил Цыбульский.

По словам главы региона, движение должны возобновить до конца ноября. Возможно, это удастся сделать раньше.

Работы на участке идут круглосуточно Источник: Пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области

Губернатор выехал на место обрушения вместе с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым Источник: Пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области

К работе привлечены волонтеры Источник: Пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области

План работ обсудили на заседании оперштаба в Сольвычегодске.

«Это стратегически важное направление, которое связывает нашу область с Республикой Коми, Ямалом и другими северными территориями. Поэтому восстановительные работы идут в ускоренном режиме», — отметил губернатор.

Сейчас пассажиров перевозят между станциями Виледь и Сольвычегодск 20 автобусов. Они вмещают 630 человек. Пассажирам помогают около 150 волонтеров, обеспечено горячее питание.

Напомним, из-за обрушения задержали пассажирские поезда, в регионе ввели режим ЧС.