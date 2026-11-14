«Темпы высокие»: стали известны сроки восстановления рухнувшего в Архангельской области ж/д моста

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский рассказал, сколько еще продлятся работы по восстановлению железнодорожного моста рядом со станцией Виледь. Напомним, один из пролетов рухнул ранним утром 10 ноября, из-за этого сошел с рельсов грузовой поезд. Железнодорожное сообщение между Архангельской областью и республикой Коми оказалось затруднено.
Как сообщают наши коллеги из 29.RU, Цымбульский выехал на место вместе с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым.
«Темпы высокие, ресурсов достаточно: на участке круглосуточно работают около 200 специалистов РЖД, восстановительные поезда и спецтехника. Сошедшие с рельсов вагоны подняты, ведутся работы по восстановлению инфраструктуры», — сообщил Цыбульский.
По словам главы региона, движение должны возобновить до конца ноября. Возможно, это удастся сделать раньше.
План работ обсудили на заседании оперштаба в Сольвычегодске.
«Это стратегически важное направление, которое связывает нашу область с Республикой Коми, Ямалом и другими северными территориями. Поэтому восстановительные работы идут в ускоренном режиме», — отметил губернатор.
Сейчас пассажиров перевозят между станциями Виледь и Сольвычегодск 20 автобусов. Они вмещают 630 человек. Пассажирам помогают около 150 волонтеров, обеспечено горячее питание.
Напомним, из-за обрушения задержали пассажирские поезда, в регионе ввели режим ЧС.
Пассажирка одного из задержанных поездов рассказала 29.RU, как застряла на чужой станции с детьми — читайте ее рассказ по ссылке.