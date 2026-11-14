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Осень Москву накрыл «великий ливень». А какую погоду ждать в Ярославле?

Москву накрыл «великий ливень». А какую погоду ждать в Ярославле?

Атмосферный фронт начал движение

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Какую погоду ждать в Ярославле&nbsp;— прогноз «Фобоса» | Источник: Александр Куренной / 76.RUКакую погоду ждать в Ярославле&nbsp;— прогноз «Фобоса» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Какую погоду ждать в Ярославле — прогноз «Фобоса»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В ночь на 14 ноября Москву накрыл «великий ливень». Над столицей бушевал североатлантический циклон «Роми», принесший холодные осадки и усиление ветра. Как сообщают наши коллеги из MSK1.RU, на улицах действительно стало сыро, дороги и тротуары покрылись лужами. Однако шторма москвичи не заметили.

Согласно прогнозу «Фобоса», атмосферный фронт начал движение на Восток, дождем теперь поливает Подмосковье. Но какой погоды ждать в Ярославле?

В субботу, 14 ноября, регионы Центральной России накроют поля фронтальной облачности, без дождей не обойдется.

«Местами они могут принести свыше 1/4 ноябрьского объёма влаги. В воскресенье облака станут рассеиваться, и погода пойдёт на поправку. Преобладающая дневная температура +2…+7 °C», — предупредили в «Фобосе».

Погода на выходные в Ярославле:

  • днем 14 ноября будет облачно с прояснениями, холодно: до +3 °C, по ощущению -1 °C. Возможны осадки. Сыро, влажность 86%. Слабый юго-западный ветер, 3 м/с. Давление заметно ниже нормы. Ближайшей ночью — облачно с прояснениями. Температура воздуха составит +1 °C, по ощущению -3 °C. Возможны осадки;

  • 15 ноября облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +3 °C, однако ощущаться это будет как -1 °C. Слабый западный ветер, 3 м/с, порывы до 10 м/с.

Актуальный прогноз также можно отслеживать на сервисе «Погода 76.RU».

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
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Комментарии
2
Гость
2 часа
На Москву так и надо плюс ураган был бы. Бог видит все
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