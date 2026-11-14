Москву накрыл «великий ливень». А какую погоду ждать в Ярославле?

В ночь на 14 ноября Москву накрыл «великий ливень». Над столицей бушевал североатлантический циклон «Роми», принесший холодные осадки и усиление ветра. Как сообщают наши коллеги из MSK1.RU, на улицах действительно стало сыро, дороги и тротуары покрылись лужами. Однако шторма москвичи не заметили.
Согласно прогнозу «Фобоса», атмосферный фронт начал движение на Восток, дождем теперь поливает Подмосковье. Но какой погоды ждать в Ярославле?
В субботу, 14 ноября, регионы Центральной России накроют поля фронтальной облачности, без дождей не обойдется.
«Местами они могут принести свыше 1/4 ноябрьского объёма влаги. В воскресенье облака станут рассеиваться, и погода пойдёт на поправку. Преобладающая дневная температура +2…+7 °C», — предупредили в «Фобосе».
Погода на выходные в Ярославле:
днем 14 ноября будет облачно с прояснениями, холодно: до +3 °C, по ощущению -1 °C. Возможны осадки. Сыро, влажность 86%. Слабый юго-западный ветер, 3 м/с. Давление заметно ниже нормы. Ближайшей ночью — облачно с прояснениями. Температура воздуха составит +1 °C, по ощущению -3 °C. Возможны осадки;
15 ноября облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +3 °C, однако ощущаться это будет как -1 °C. Слабый западный ветер, 3 м/с, порывы до 10 м/с.
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