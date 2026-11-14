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Происшествия Погиб подросток: катания молодежи на «Камри» в Ярославской области закончились смертельным ДТП

Погиб подросток: катания молодежи на «Камри» в Ярославской области закончились смертельным ДТП

О трагедии сообщили в ГАИ

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Компания парней разбилась на иномарке в Некрасовском районе | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU, Госавтоинспекция Ярославской области / MaxКомпания парней разбилась на иномарке в Некрасовском районе | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU, Госавтоинспекция Ярославской области / Max

Компания парней разбилась на иномарке в Некрасовском районе

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU, Госавтоинспекция Ярославской области / Max

Подросток погиб после катаний на «Тойоте Камри» в Ярославской области, еще трое человек попали в больницу. Как сообщили в ГАИ, около девяти вечера 13 ноября компания на иномарке вылетела в кювет на дороге в Некрасовском районе.

По данным ГАИ, за рулем был 18-летний парень, машина была забита его ровесниками. Компания двигалась по дороге «Некрасовское-Новодашково-Черная заводь».

«По предварительной информации водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и совершил съезд в кювет, — рассказали в ГАИ. — В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля Toyota Camry от полученных травм скончался на месте происшествия. Три пассажира с травмами госпитализированы в больницу».

Среди пострадавших также оказался 17-летний подросток.

Если вы что-то знаете о ДТП, сообщите об этом в редакцию.

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Накануне в Ярославской области случилось еще одно ДТП с подростками. Двое 17-летних парней пострадали в жесткой аварии, их «Форд» влетел в опору освещения у деревни Кузнечиха.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Смертельное ДТП Подросток Некрасовский район
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Комментарии
4
Гость
3 минуты
каждому своё...
Гость
25 минут
Подросток... вы еще ребенком его назовите. 17 лет - половозрелые юнцы, через год в армию.
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Гость
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