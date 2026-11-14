Погиб подросток: катания молодежи на «Камри» в Ярославской области закончились смертельным ДТП

Компания парней разбилась на иномарке в Некрасовском районе Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU, Госавтоинспекция Ярославской области / Max

Подросток погиб после катаний на «Тойоте Камри» в Ярославской области, еще трое человек попали в больницу. Как сообщили в ГАИ, около девяти вечера 13 ноября компания на иномарке вылетела в кювет на дороге в Некрасовском районе.

По данным ГАИ, за рулем был 18-летний парень, машина была забита его ровесниками. Компания двигалась по дороге «Некрасовское-Новодашково-Черная заводь».

«По предварительной информации водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и совершил съезд в кювет, — рассказали в ГАИ. — В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля Toyota Camry от полученных травм скончался на месте происшествия. Три пассажира с травмами госпитализированы в больницу».

Среди пострадавших также оказался 17-летний подросток.