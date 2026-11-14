Бывшая 20-летняя невеста Лепса вышла замуж — первые кадры с тайной свадьбы

Молодожены пока не публиковали фото с торжества Источник: Avrorakiba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бывшая возлюбленная Григория Лепса 20-летняя Аврора Киба сыграла свадьбу со своим новым избранником — 36-летним Рустамом Гаджиевым. Пара провела торжество секретно, но все же масштабно и роскошно.

Как выяснили наши коллеги из Starhit.ru, праздник провели в пятницу, 13 ноября, в отеле Four Seasons в Баку. Приезжал даже президент страны Ильхам Алиев — дядя жениха. Свадьба проходила в условиях строжайшей секретности, гостям запретили снимать.

«Никаких постов. Мы уважаем желание сохранить тайну наших клиентов», — говорится на одном из замыленных фото от организаторов.

На этих кадрах видно, что зал был богато украшен белыми и нежно-розовыми цветами, декор выдержан в пастельных тонах.

Источник: garibov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: garibov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сами молодожены фотографий со свадьбы не публиковали и о счастливых изменениях пока не писали. Но некоторые гости все же поделились кадрами с торжества.

Источник: hacinazimofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Слухи о новом романе Авроры появились в феврале 2026 года. Тогда девушку заметили в компании Гаджиева на карнавале в Рио-де-Жанейро. В марте Киба сама подтвердила отношения, опубликовав совместные снимки с возлюбленным из Китая. Позже она рассказала, что их свела общая знакомая — жена брата Рустама.

До этого блогер почти два года была в отношениях с певцом Григорием Лепсом. Разница в возрасте между ними составляла 44 года. Артист неоднократно говорил о намерении жениться, а Киба даже рассказывала о планах устроить масштабное торжество почти на 700 гостей.