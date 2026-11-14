Бывшая 20-летняя невеста Лепса вышла замуж — первые кадры с тайной свадьбы

Бывшая возлюбленная Григория Лепса 20-летняя Аврора Киба сыграла свадьбу со своим новым избранником — 36-летним Рустамом Гаджиевым. Пара провела торжество секретно, но все же масштабно и роскошно.
Как выяснили наши коллеги из Starhit.ru, праздник провели в пятницу, 13 ноября, в отеле Four Seasons в Баку. Приезжал даже президент страны Ильхам Алиев — дядя жениха. Свадьба проходила в условиях строжайшей секретности, гостям запретили снимать.
«Никаких постов. Мы уважаем желание сохранить тайну наших клиентов», — говорится на одном из замыленных фото от организаторов.
На этих кадрах видно, что зал был богато украшен белыми и нежно-розовыми цветами, декор выдержан в пастельных тонах.
Сами молодожены фотографий со свадьбы не публиковали и о счастливых изменениях пока не писали. Но некоторые гости все же поделились кадрами с торжества.
Слухи о новом романе Авроры появились в феврале 2026 года. Тогда девушку заметили в компании Гаджиева на карнавале в Рио-де-Жанейро. В марте Киба сама подтвердила отношения, опубликовав совместные снимки с возлюбленным из Китая. Позже она рассказала, что их свела общая знакомая — жена брата Рустама.
До этого блогер почти два года была в отношениях с певцом Григорием Лепсом. Разница в возрасте между ними составляла 44 года. Артист неоднократно говорил о намерении жениться, а Киба даже рассказывала о планах устроить масштабное торжество почти на 700 гостей.
В январе 2026 года Аврора официально объявила о завершении отношений с Лепсом. Девушка подчеркнула, что между ней и артистом не было драмы. При этом причину расставания она не назвала. Сам же Лепс прокомментировал ситуацию лишь спустя месяц. В своем признании певец принял всю вину на себя и отметил, что пока хочет сосредоточиться на работе.