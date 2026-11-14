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Бывшая 20-летняя невеста Лепса вышла замуж — первые кадры с тайной свадьбы

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Молодожены пока не публиковали фото с торжества | Источник: Avrorakiba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Молодожены пока не публиковали фото с торжества | Источник: Avrorakiba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Молодожены пока не публиковали фото с торжества

Источник:

Avrorakiba / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бывшая возлюбленная Григория Лепса 20-летняя Аврора Киба сыграла свадьбу со своим новым избранником — 36-летним Рустамом Гаджиевым. Пара провела торжество секретно, но все же масштабно и роскошно.

Как выяснили наши коллеги из Starhit.ru, праздник провели в пятницу, 13 ноября, в отеле Four Seasons в Баку. Приезжал даже президент страны Ильхам Алиев — дядя жениха. Свадьба проходила в условиях строжайшей секретности, гостям запретили снимать.

«Никаких постов. Мы уважаем желание сохранить тайну наших клиентов», — говорится на одном из замыленных фото от организаторов.

На этих кадрах видно, что зал был богато украшен белыми и нежно-розовыми цветами, декор выдержан в пастельных тонах.

Источник: garibov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)&nbsp;Источник: garibov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)&nbsp;
Источник:

garibov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) 

Источник: garibov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)&nbsp;Источник: garibov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)&nbsp;
Источник:

garibov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) 

Сами молодожены фотографий со свадьбы не публиковали и о счастливых изменениях пока не писали. Но некоторые гости все же поделились кадрами с торжества.

Источник: hacinazimofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: hacinazimofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

hacinazimofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Слухи о новом романе Авроры появились в феврале 2026 года. Тогда девушку заметили в компании Гаджиева на карнавале в Рио-де-Жанейро. В марте Киба сама подтвердила отношения, опубликовав совместные снимки с возлюбленным из Китая. Позже она рассказала, что их свела общая знакомая — жена брата Рустама.

До этого блогер почти два года была в отношениях с певцом Григорием Лепсом. Разница в возрасте между ними составляла 44 года. Артист неоднократно говорил о намерении жениться, а Киба даже рассказывала о планах устроить масштабное торжество почти на 700 гостей.

В январе 2026 года Аврора официально объявила о завершении отношений с Лепсом. Девушка подчеркнула, что между ней и артистом не было драмы. При этом причину расставания она не назвала. Сам же Лепс прокомментировал ситуацию лишь спустя месяц. В своем признании певец принял всю вину на себя и отметил, что пока хочет сосредоточиться на работе.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Аврора Киба Свадьба Баку Отношения
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