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Происшествия Обрушился железнодорожный мост Из-за ЧП на железной дороге изменилось расписание поездов. Часть из них идет через Ярославль

Из-за ЧП на железной дороге изменилось расписание поездов. Часть из них идет через Ярославль

Подробности решения железнодорожников

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У части поездов поменяли расписание | Источник: Александр Куренной / 76.RUУ части поездов поменяли расписание | Источник: Александр Куренной / 76.RU

У части поездов поменяли расписание

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В СЖД 13 ноября сообщили, что из-за обрушения железнодорожного моста в Архангельской области у части пассажирских поездов поменяется график движения.

«Пассажирские поезда, следующие через участок Черемуха — Виледь Северной магистрали, будут курсировать по специально разработанному графику с учетом пересадки пассажиров на автотранспорт», — пояснили в СЖД.

На пересадку предусмотрено 2–3 часа, в ряде случаев — до 6 часов, в зависимости от поезда. В связи с этим меняется время отправления и прибытия поездов на конечные станции — Воркута, Лабытнанги, Сыктывкар.

Для организации пассажирского движения железнодорожники подготовили резервные составы. Волонтеры помогают пассажирам во время пересадок.

В СЖД добавили, что восстановительные работы на участке Черемуха — Виледь ведутся круглосуточно, задействовано более 200 сотрудников РЖД.

Специальный график будет действовать до завершения восстановительных работ.

По специальному графику следуют поезда:

  • № 41/42 Воркута — Москва, начиная с 13 ноября, будет отправляться в 15:10 (мск) вместо 16:50;

  • № 21/22 Лабытнанги — Москва, начиная с 13 ноября, будет отправляться в 13:15 (мск) вместо 14:17;

  • № 375/376 Воркута — Москва, начиная с 13 ноября, будет отправляться в 15:50 (мск) вместо 18:50;

  • № 93/94 Лабытнанги — Санкт-Петербург, начиная с 14 ноября, будет отправляться в 14:44 (мск) вместо 16:48;

  • № 98/97 Сыктывкар — Санкт-Петербург, начиная с 14 ноября, будет отправляться в 9:08 (мск) вместо 12:30;

  • № 309/310 Воркута — Адлер, начиная с 16 ноября, будет отправляться в 11:00 (мск) вместо 12:05;

  • № 311/312 Воркута — Новороссийск, начиная с 17 ноября, будет отправляться в 11:00 (мск) вместо 12:05.

Стоит отметить, что поезда № 41/42 Воркута — Москва, № 21/22 Лабытнанги — Москва, № 375/376 Воркута — Москва следуют через Ярославскую область.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Напомним, часть моста через реку Виледь на участке Черемуха — Виледь в Архангельской области рухнула утром 10 ноября. Несколько вагонов с цистернами сошли с рельсов. В регионе ввели режим ЧС.

Между станциями Сольвычегодск и Виледь организована перевозка пассажиров автобусами.

Из-за обрушения моста может измениться график поезда Деда Мороза. Как сообщают наши коллеги из 29.RU, тематический состав может застрять в республике Коми — единственный путь оттуда разрушен.

Всю информацию о случившемся наши коллеги из 29.RU собирают в онлайн-трансляции.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Поезд Расписание Изменение
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Комментарии
1
Гость
3 часа
Шпиён открутил контрагайку? Прикольно.
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Гость
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