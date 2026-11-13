Из-за ЧП на железной дороге изменилось расписание поездов. Часть из них идет через Ярославль

В СЖД 13 ноября сообщили, что из-за обрушения железнодорожного моста в Архангельской области у части пассажирских поездов поменяется график движения.
«Пассажирские поезда, следующие через участок Черемуха — Виледь Северной магистрали, будут курсировать по специально разработанному графику с учетом пересадки пассажиров на автотранспорт», — пояснили в СЖД.
На пересадку предусмотрено 2–3 часа, в ряде случаев — до 6 часов, в зависимости от поезда. В связи с этим меняется время отправления и прибытия поездов на конечные станции — Воркута, Лабытнанги, Сыктывкар.
Для организации пассажирского движения железнодорожники подготовили резервные составы. Волонтеры помогают пассажирам во время пересадок.
В СЖД добавили, что восстановительные работы на участке Черемуха — Виледь ведутся круглосуточно, задействовано более 200 сотрудников РЖД.
Специальный график будет действовать до завершения восстановительных работ.
По специальному графику следуют поезда:
№ 41/42 Воркута — Москва, начиная с 13 ноября, будет отправляться в 15:10 (мск) вместо 16:50;
№ 21/22 Лабытнанги — Москва, начиная с 13 ноября, будет отправляться в 13:15 (мск) вместо 14:17;
№ 375/376 Воркута — Москва, начиная с 13 ноября, будет отправляться в 15:50 (мск) вместо 18:50;
№ 93/94 Лабытнанги — Санкт-Петербург, начиная с 14 ноября, будет отправляться в 14:44 (мск) вместо 16:48;
№ 98/97 Сыктывкар — Санкт-Петербург, начиная с 14 ноября, будет отправляться в 9:08 (мск) вместо 12:30;
№ 309/310 Воркута — Адлер, начиная с 16 ноября, будет отправляться в 11:00 (мск) вместо 12:05;
№ 311/312 Воркута — Новороссийск, начиная с 17 ноября, будет отправляться в 11:00 (мск) вместо 12:05.
Стоит отметить, что поезда № 41/42 Воркута — Москва, № 21/22 Лабытнанги — Москва, № 375/376 Воркута — Москва следуют через Ярославскую область.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
Напомним, часть моста через реку Виледь на участке Черемуха — Виледь в Архангельской области рухнула утром 10 ноября. Несколько вагонов с цистернами сошли с рельсов. В регионе ввели режим ЧС.
Между станциями Сольвычегодск и Виледь организована перевозка пассажиров автобусами.
Из-за обрушения моста может измениться график поезда Деда Мороза. Как сообщают наши коллеги из 29.RU, тематический состав может застрять в республике Коми — единственный путь оттуда разрушен.
Всю информацию о случившемся наши коллеги из 29.RU собирают в онлайн-трансляции.