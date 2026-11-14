Зимой кожа сохнет даже у здоровых — дерматолог рассказала, как ее спасти

Зимой стоит выбирать более питательные текстуры, чем летом Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

С наступлением холодов и началом отопительного сезона кожа страдает даже у тех, у кого обычно нет с ней проблем. Сухой воздух из-за батарей, перепады температур и ветер вызывают сухость и раздражение. Врач-дерматолог Анна Борисенко рассказала, как перестроить уход в холодный сезон, зачем нужен колд-крем и какие ошибки допускают чаще всего.

Как сохранить кожу красивой до весны

Осенью и зимой кожа теряет защитный барьер из-за сухости воздуха в помещении, ветра и мороза на улице. Резкие перепады температуры усиливают нагрузку, из-за чего обостряются кожные заболевания.

— В осенне-зимний период мы всегда видим ухудшение всех кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, экзема, псориаз. Кожа даже здорового человека тоже сохнет и страдает. Это связано с отопительным сезоном и колебаниями температуры: мы находимся в теплом помещении, в сухом воздухе из-за батареи, а потом выходим на улицу на холод, — отмечает Анна Борисенко.

Чтобы напитать кожу, многие наносят толстый слой крема и утром, и вечером. Но такая стратегия не совсем верна. По словам дерматолога, увлажняющий крем лучше оставить его для вечернего ухода.

— Утром не требуется наносить увлажняющий крем. Мы его наносим как раз на ночь. Нужно взять обязательно питательный крем. В летний период мы наносим сыворотки и увлажняющие крема, зимой — бальзамы и крема. То есть летняя и зимняя косметика отличаются, — подчеркивает дерматолог.

Косметичка тех, кто живет в холодном и ветренном регионе, также должна пополниться с наступлением холодов колд-кремом. Наносить его нужно примерно за полчаса до выхода на улицу. Такие средства содержат воск, который предотвращает обезвоживание и перемерзание. Они бывают для лица, рук и универсальные.

При длительных прогулках Анна Борисенко советует надевать балаклаву и перчатки, особенно если на улице ощутимый минус. В противном случае есть риск получить сухость кожи даже при грамотном уходе.

Очищение зимой тоже меняется.

— В зимний период вы можете продолжить умываться своим средством или же заменить стандартное очищение кожи, то есть гель на очищающее молочко или мягкий лосьон, — уточняет врач.

Многие ошибочно полагают, что ультрафиолет опасен только летом, поэтому убирают солнцезащитные крема подальше. Но зимой солнечные лучи отражаются от снега, усиливая воздействие. UVA-излучение не вызывает ожогов, но провоцирует фотостарение и пигментацию. Для повседневной городской жизни достаточно средства с SPF 15–20, но, если вы отдыхаете в горах или работаете на открытом воздухе, выбирать нужно индекс 50. Наносить солнцезащитный крем нужно на открытые участки примерно за 20 минут до выхода.

Питание и вода изнутри

Уход не ограничивается кремами. Рацион влияет на состояние кожи не меньше, чем косметика. В во время холодов стоит добавить продукты, богатые витаминами A, C и E, а также ненасыщенные жиры. Например, оливковое масло, рыба, авокадо поддерживают липидный барьер. А вот сахар и соль лучше ограничить: избыток усиливает отечность и делает кожу тусклой.

Вода остается главным увлажнителем изнутри. Зимой чувство жажды притупляется, поэтому легко выпить меньше обычного. При этом обезвоживание сразу отражается на эластичности: появляется стянутость, мелкие морщины становятся заметнее, цвет лица ухудшается. Стоит держать бутылку под рукой и пить понемногу в течение дня, не дожидаясь выраженной жажды.

Ошибки, которые вредят

Горячая вода вымывает липиды, из которых состоит защитный барьер, и после душа появляется стянутость, кожа шелушится и быстрее теряет влагу. Поэтому зимой лучше выбирать теплую, а не обжигающую температуру.

Агрессивные очищающие средства с сульфатами и мыло с высоким pH действуют так же разрушительно. Они снимают естественные масла, и даже жирная кожа отвечает усиленной выработкой себума на фоне обезвоживания. Скрабы и пилинги с кислотами зимой стоит использовать реже: клетки обновляются медленнее, а барьер ослаблен, поэтому риск раздражения возрастает.

Но самые частые ошибки зимой — отсутствие перчаток и игнорирование крема для рук, хотя именно они страдают больше всего. Если уже появилось шелушение, можно добавить в уход средство с мочевиной. Для лица подойдет концентрация 5%, для тела — 10%. Мочевина не только притягивает влагу, но и мягко отшелушивает ороговевшие клетки.