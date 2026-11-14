Измена за $10 млрд. Всё о главном скандале мира — крахе Nvidia из-за любовниц главы компании

Дженсен Хуанг — один из самых богатых людей в мире Источник: nvidia / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Прямо сейчас весь мир обсуждает, пожалуй, главную измену в современной истории — руководитель американской компании Nvidia Дженсен Хуанг признался в неверности жене. Однако его подозревают в нескольких любовных связях, причем одну из женщин спецслужбы считают агентом разведки КНР. Акции одной из важнейших компаний «летят в трубу», а отношения между Китаем и США стали еще более натянутыми. Собрали для вас всё наиболее интересное по этой теме.

Почему важна Nvidia и кто ее основатель

Начнем с «главного героя». Дженсену Хуангу 63 года — он родился на Тайване, провел детство в Таиланде, а в США перебрался уже позже. На своем пути к американской мечте успел поработать посудомойщиком и официантом. Хуанг окончил Университет штата Орегон по специальности «электротехника», позже получил степень магистра в Стэнфорде. Со своей женой Лори Дженсен познакомился еще студентом, когда они были напарниками по лабораторным работам (ему было 17, ей — 19). В 1985 году пара поженилась, родив двух детей — дочь Мэдисон и сына Спенсера. К слову, оба сейчас работают в Nvidia, занимая высокие должности.

История самой компании тянется с 1993 года: Хуанг и его друзья основали Nvidia, имея лишь 40 тысяч долларов. Первые годы были сложными, разработки компании не находили отклика на рынке. Успех пришел ближе к нулевым, когда команда Дженсена выпустила первый в мире графический процессор (GPU) GeForce 256. В 2006 году Nvidia создала архитектуру Cuda для параллельных вычислений, которая позволила исследователям выполнять чрезвычайно сложные задачи на тысячах графических процессоров, выведя GPU из сферы видеоигр и сделав их доступными для всех типов обработки данных.

С тех пор роль Nvidia в технологическом секторе постоянно росла. За 33 года Хуанг превратил компанию из производителя видеокарт в лидера индустрии ИИ и одну из самых дорогих компаний мира с капитализацией более 4,5 триллиона долларов. Ее чипы лежат в основе работы ChatGPT и других нейросетей, а вычислительные мощности компании используют практически все технологические гиганты — от Microsoft до Google.

Состояние самого Хуанга оценивается примерно в 150 миллиардов долларов, что делает его одним из богатейших людей планеты. Но его финансы и карьера тают на глазах из-за внезапно вскрывшегося секс-скандала.

Три любовницы, Китай и коммерческий шпионаж

В начале ноября 2026 года совет директоров технологического гиганта объявил о проверке своего основателя и гендиректора. Поводом стали октябрьские публикации о предполагаемой романтической связи Хуанга с гражданкой Китая Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в работе на китайскую разведку. По данным The New York Times и Financial Times, она была завербована для шпионажа и попыток обойти запреты США на поставки ИИ-чипов в Китай. Целью операции якобы было получение тайных сведений, а также возможное влияние на главу Nvidia, чтобы побудить его добиваться разрешения на поставки своих передовых чипов в КНР.

В высших кругах Америки сильно обеспокоились столь внезапными новостями из-за угрозы национальной безопасности страны: представители трех комитетов Палаты представителей США требовали провести закрытый брифинг по поводу возможной китайской разведывательной операции. Однако на текущий момент утверждения о работе любовницы Хуанга на китайскую разведку публично не доказаны. Власти КНР отвергают обвинения, а сама Nvidia божится, что на данный момент не обнаружила признаков утечки секретной информации.

Однако дальше — еще пикантнее. На днях The New York Times сообщила о еще одной предполагаемой любовнице Хуанга — вице-президенте Nvidia по вопросам здравоохранения Кимберли Пауэлл, которая находилась в его непосредственном подчинении. А Reuters со ссылкой на два источника пишет, что 63-летний миллиардер состоял в интимных отношениях с еще одной своей сотрудницей — то есть в общей сложности уже с третьей любовницей. Агентство не стало раскрывать имя женщины, заявив, что связаться с ней пока не удалось.

Дженсен Хуанг принес публичные извинения своей семье — жене и детям, признавшись в измене. Однако он не подтвердил, что это была связь именно с Элис Хуанг, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. Nvidia за последние дни потеряла сотни миллиардов долларов рыночной стоимости, ее акции продолжают падать.

Что сейчас с героем-любовником

Дела у компании стали еще хуже 12 ноября — после новости об отставке Хуанга с постов генерального директора, президента и члена совета директоров. Временно руководить одним из крупнейших производителей чипов в мире будет финансовый директор Колетт Кресс, работающая в Nvidia с 2013 года.

По заявлениям Bloomberg и Financial Times, перед увольнением Хуанг говорил, что его больше не волнует собственная судьба и он «перестал сопротивляться». В течение последних нескольких недель бизнесмен отрицал обвинения и пытался сохранить должность, но после признания в изменах стал говорить, что его главная забота — уберечь жену и «не разрушить жизни» женщин, которые фигурировали в публикациях о его любовных похождениях.