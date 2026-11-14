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Развлечения Обзор «Не объективное судейство»: Ирина Салтыкова раскрыла правду о шоу «ВИА Суперстар!»

«Не объективное судейство»: Ирина Салтыкова раскрыла правду о шоу «ВИА Суперстар!»

Певица прошла путь от конкурсантки до судьи и рассказала о закулисье проекта

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Певица призналась, что проект не дал ей быстрый толчок в карьере | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUПевица призналась, что проект не дал ей быстрый толчок в карьере | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Певица призналась, что проект не дал ей быстрый толчок в карьере

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

Ирина Салтыкова успела попробовать себя и в роли участницы, и в роли судьи музыкального шоу «ВИА Суперстар!» (16+). В 2022 году она соревновалась в третьем сезоне проекта, но не выиграла. Зато позже 60-летняя артистка вошла в коллегию жюри пятого сезона, а в прошлом году стала приглашенным судьей премьерного выпуска. Однако впечатления от проекта у нее остались неоднозначные.

В подкасте «До Звезды» певица раскрыла, что участие никак не повлияло на ее карьеру и второй волны популярности после съемок не последовало.

— Участие в «Суперстар» мне ничего не дало. Знаю, что многим артистам это помогает, а мне — нет. Потом, через год, пошел какой-то подъем в творчестве. Не знаю, не могу сказать почему. Может, после шоу проснулось, — заявила певица.

Кроме Салтыковой, в жюри также оказались Лера Кудрявцева, Сергей Соседов и Стас Пьеха | Источник: «Суперстар!» / vk.ruКроме Салтыковой, в жюри также оказались Лера Кудрявцева, Сергей Соседов и Стас Пьеха | Источник: «Суперстар!» / vk.ru

Кроме Салтыковой, в жюри также оказались Лера Кудрявцева, Сергей Соседов и Стас Пьеха

Источник:

«Суперстар!» / vk.ru

О судействе Салтыкова говорила уклончиво, но дала понять: оценки артистам ставят не только за профессионализм.

— Когда была в жюри, руководство с меня не требовало, чтобы я кого-то ругала или хвалила. Но там не объективное судейство, вы же понимаете. Я всем хорошие оценки ставила, потому что не могу артисту поставить мало. Не хотела никого обижать, — пояснила она.

Ведущий задал провокационный вопрос: «Взяли этого или того и доводим до финала. Так?» Ирина утвердительно кивнула, но подробно комментировать не стала.

Участие Салтыковой в шоу «Суперстар!» не обошлось без скандалов. Она выясняла отношения с постоянными членами жюри Стасом Пьехой и Лерой Кудрявцевой. Они низко оценили ее номер с хитом бывшего мужа Виктора Салтыкова. Из-за нехватки баллов звезде 90-х пришлось покинуть проект.

— Кто такие для меня Лера и Стас? Что за судьи? Вообще считаю, что кого-то судить — это низко. Шоу же строится по сценарию. Им сказали: такого-то артиста нужно сегодня завалить. Они вообще там ничего не решают! Да, им сказали, но сделать это можно либо корректно, либо по-хамски. Лера и Стас выбрали второе, — возмущалась Ирина после окончания сезона.

В интервью блондинка также намекнула, что на шоу «засуживают» многих артистов. Недовольство оценками на проекте высказывали и другие знаменитости. Например, недавно сменившая имидж Азиза до сих пор уверена в несправедливости со стороны Леры Кудрявцевой, когда та поставила за ее выступление лишь один балл.

— Вместо профессионального разбора вокальных и артистических качеств грамотно поставленной речью мы получили то, что получили, — негодовала Азиза.

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Ирина Салтыкова Телевидение Шоу
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Комментарии
3
Гость
1 час
Жюри должно быть объективным, а тут, похоже, другие критерии оценки.
Гость
1 час
Надо же, не все шоу открывают новые таланты.
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Гость
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