Звезда Comedy Club потеряла ребенка, а участница «Дома-2» разбилась в Дубае: новости шоу-бизнеса за неделю

Девушка пережила серьезный удар во время отдыха в другой стране Источник: КАТЯ ДИМА / Telegram

Резидент Comedy Club Екатерина Шкуро раскрыла, что скрывала выкидыш, а звезда «Дома-2» Тата Блюменкранц попала в аварию в Дубае. Также балерина Анастасия Волочкова рассказала, что отказалась от приглашения на остров Джеффри Эпштейна, а продюсер Иосиф Пригожин проходит курс косметологических процедур после похудения. Об этих и других событиях из жизни звезд читайте в нашем дайджесте.

Звезда «Стар Трек» рассказал, как готовится к собственной кончине

95-летний канадский актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в сериале «Стар Трек», объяснил, как распорядился своим уходом. Об этом пишет Entertainment Weekly.

В 2023 году у Шетнера и его дочери Мелани с разницей в несколько месяцев нашли рак четвертой стадии. У актера диагностировали меланому с метастазами в легкие и мозг, у дочери — рак молочной железы. Сейчас оба находятся в ремиссии.

На конференции по уходу за тяжелобольными людьми в Лос-Анджелесе актер признался, что диагноз заставил его задуматься о смерти. По его словам, в завещании он распорядился посадить над могилой дерево, и вся семья последует его примеру.

Шетнер добавил, что до сих пор помнит удивление от услышанного диагноза. Врач вместо рецепта от насморка сообщил, что актера не станет через пять месяцев или быстрее.

«Как с этим знанием справиться? Это главный вопрос, с которым мы все столкнемся, независимо от того, пройдет пять месяцев или два года», — говорил он на конференции.

Уильям Шетнер играл капитана Джеймса Тиберия Кирка в «Стар Треке» с 1966 по 1969 год. Позже он вернулся к образу в анимационном сериале и первых семи полнометражных фильмах франшизы.

Участница «Дома-2» попала в аварию в Дубае

Звезда телешоу «Дом-2» Тата Блюменкранц пережила аварию в Дубае. Об этом 33-летняя блогерша рассказала на своей странице в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Блюменкранц вышла на связь с подписчиками из больницы и показала синяки и ссадины. О том, что она попала в ДТП, телезвезда сообщила в сторис.

«Попала в ДТП. Я чувствую себя так плохо», — призналась женщина.

Недавно в Дубае в аварию попал и бывший муж телезвезды Валерий Блюменкранц. Мужчину госпитализировали с сотрясением мозга после того, как его сбила машина.

Кто может заменить Соседова в шоу «ВИА Суперстар!»

Продюсер Евгений Бабичев назвал возможных кандидатов на место музыкального критика Сергея Соседова в шоу «ВИА Суперстар!». По его мнению, в жюри стоит пригласить критика Артура Гаспаряна или стилиста Сергея Зверева.

Бабичев отметил, что найти замену Соседову непросто. Кандидат должен разбираться в музыке и органично взаимодействовать с другими членами жюри — Лерой Кудрявцевой, Стасом Пьехой и Ириной Понаровской.

«У Соседова была роль правдоруба, и если уж заменять его, то человеком, который хоть немного разбирается в музыке, обладает критическим мышлением и способен абстрагироваться от любимчиков. Может быть, это Артур Гаспарян. А если надо добавить немного эпатажа, то Сергей Зверев», — сказал Бабичев «Газете.Ru».

Продюсер также подчеркнул, что новый член жюри должен вписаться в уже сложившуюся тройку по энергетике. Кроме того, кандидат не должен быть связан контрактами с другими телеканалами.

Певица Betsy рассказала, сколько тратит за неделю

15-летняя певица Betsy (Светлана Чертищева) рассказала, что отец выделил ей отдельный бюджет, которым она распоряжается сама. Сумму артистка назвала очень большой.

По ее словам, в первые месяцы самостоятельности она могла потратить 120 тысяч рублей за неделю. Сейчас подход к финансам стал более осознанным, но любовь к модной одежде осталась.

«Папа удивляется, куда я столько трачу, а я сама не знаю», — поделилась Betsy в интервью Starhit.ru.

За один поход певица могла потратить 150 тысяч рублей. Основные статьи расходов — одежда, бьюти-процедуры, развлечения и подарки близким.

Сейчас Betsy старается тратить меньше. За две недели уходит около 30 тысяч рублей. Певица также мечтает купить квартиру в 16 лет.

«Понимаю, что это много для моего возраста, но стараюсь себя сдерживать», — призналась Светлана.

Иосиф Пригожин меняет форму лица после похудения

Продюсер Иосиф Пригожин проходит курс косметологических процедур после резкого похудения. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Пригожин набрал вес после реанимации с серьезным поражением легких во время пандемии коронавируса и гормональной терапии. Когда лишний вес стал мешать, продюсер похудел и почувствовал себя лучше.

Однако из-за резкого изменения массы тела кожа на лице обвисла, особенно под подбородком. Сейчас артист пытается это исправить.

«Конечно, обвисает лицо, и если ты не занимаешься спортом, не занимаешься телом, естественно, есть такой дискомфорт. Пообещали подтянуть все, что у меня под подбородком стало чуть-чуть обвисать», — сказал продюсер.

Звездное окружение Брюса Уиллиса заметно поредело

Круг общения Брюса Уиллиса, страдающего лобно-височной деменцией, заметно сократился. Об этом сообщает Daily Mail.

Сейчас рядом с актером остаются семья его супруги Эммы Хеминг и бывшая жена Деми Мур с детьми. Многих прежних знакомых рядом больше нет.

«Как только ты перестаешь работать, все эти гламурные друзья забывают о тебе. В этом городе звезды первой величины говорят: „Брюс… кто?“», — говорит источник.

На уход за звездой «Крепкого орешка» семья тратит более 30 тысяч долларов. Хеминг приходится заботиться не только о здоровье мужа, но и управлять его состоянием в 250 миллионов долларов.

По словам близких, Уиллис стал спокойнее и порой выглядит как ребенок, с любопытством разглядывающий предметы. При этом внешне он кажется здоровым мужчиной средних лет.

Сейчас актер радуется простым моментам: мороженому, поездкам на машине и любимой музыке. К нему снова вернулось заикание, которое он преодолел с помощью театра.

Шкуро рассказала о пережитом выкидыше спустя пять месяцев

Резидент Comedy Club Екатерина Шкуро пережила самопроизвольный выкидыш во время отдыха в Турции. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Актриса воспитывает двоих детей вместе с хоккеистом Дмитрием Козловым и надеялась на третьего ребенка. Все произошло в июле 2026 года, когда семья была в Турции. Екатерина узнала о беременности, но вскоре начались тревожные признаки.

Врач объяснил, что у нее произошла биохимическая беременность — разновидность раннего выкидыша, при которой эмбрион перестает развиваться на самых ранних сроках. Для актрисы это стало серьезным ударом.

«Я ревела, не могла понять, как и что. Естественно, в этот момент эмоции берут верх и ты не можешь спокойно реагировать, начинаешь винить себя. В общем, это все я уже прожила и поняла, что, видимо, не время», — поделилась Шкуро.

О случившемся она не рассказывала даже близким. Пять месяцев Екатерина хранила пережитое в тайне, пока не решилась опубликовать видео с тестами на беременность.

Сейчас они с супругом стараются не зацикливаться на произошедшем. Пара отказалась от вредных привычек и внимательнее относится к образу жизни, но не теряет надежды стать родителями в третий раз. У Екатерины и Дмитрия уже есть дочь Аврора и сын Амур.

Певца Анатолия Цоя госпитализировали в Китае с перитонитом

Певца Анатолия Цоя госпитализировали в Китае во время гастролей. У 37-летнего артиста обнаружили перитонит и внутреннюю гематому.

Проблемы со здоровьем начались в конце октября на гастролях в Турции. Тогда Цой почувствовал себя плохо и обратился в частную клинику.

После лечения состояние улучшилось, и музыкант решил продолжить поездку. Однако уже в Китае недомогание вернулось, а обследование выявило воспаление в брюшной полости, перитонит и внутреннюю гематому.

К обсуждению дальнейшего лечения подключились российские врачи из крупнейших федеральных медицинских центров. Несмотря на осложнения, артист чувствовал себя нормально и сохранял хорошее настроение.

Теперь Цоя выписали. После больницы он опубликовал видеообращение и поблагодарил всех, кто его поддерживал. Подробности диагнозов он раскрывать не стал.

«Всё. Добби свободен! Меня выписали. Всем спасибо, кто переживал за меня. Писал слова поддержки. Звонил. Писал личные сообщения. Всех люблю, обнимаю, целую. Берегите себя. Берегите свое здоровье. Всех обнял, приподнял», — сообщил артист.

Сестра Нюши Мария Шурочкина пострадала при пожаре в московской квартире

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, младшая сестра певицы Нюши, получила ожоги при пожаре. Возгорание произошло вечером 8 ноября в ее квартире на улице Багрицкого в Москве.

По предварительным данным, причиной стала вспышка паров топлива при эксплуатации биокамина. Пламя охватило вещи и мебель на площади пять квадратных метров, а дым заполнил лестничную клетку.

Соседи обнаружили Шурочкину на лестнице — она выбежала из квартиры и просила о помощи. С сильными ожогами спортсменку доставили в реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В Федерации водных видов спорта России подтвердили госпитализацию и предложили семье помощь.

«Маша сейчас в реанимации. Голова и лицо не пострадали, но есть ожоги тела. Состояние сейчас стабильное», — рассказала Нюша.

Лерчек помиловали после ходатайства защиты

Блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, помиловали по указу президента Владимира Путина, подписанному 14 ноября. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что при решении учли тяжелую болезнь девушки и наличие у нее несовершеннолетних детей.

С ходатайством о помиловании к президенту обратилась защита Чекалиной, чтобы она смогла выехать за границу для лечения. В феврале 2026 года у нее обнаружили рак желудка четвертой стадии, а осенью состояние ухудшилось.

В июле суд приговорил блогера к пяти годам лишения свободы условно, штрафу более 763 млн рублей и запрету администрировать сайты на три года. Теперь ее освободили от этого наказания, а судимость сняли. После помилования Чекалина записала видеообращение и поблагодарила Путина.

Лерчек поблагодарила Владимира Путина за помилование Источник: ler_chek / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Это действительно счастливый день в жизни. Спасибо за доброту нашему президенту. Это шанс на то, чтобы победить рак навсегда», — сказала блогер.

Волочкову приглашали на остров Джеффри Эпштейна

Балерину Анастасию Волочкову приглашали на остров американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за торговлю людьми. Об этом она рассказала в интервью для проекта «В гостях у Ханги», отметив, что отказалась от поездки, так как заподозрила неладное.

«Меня действительно приглашали на этот остров. Но я, честно говоря, чувствовала, что там какие-то игры не те», — подчеркнула балерина.

Киркорову пришлось извиняться перед зрителями после концерта

Филипп Киркоров вышел на сцену в Тюменской филармонии 9 ноября с высокой температурой, из-за чего не смог отработать шоу в привычном формате. Он с трудом передвигался, пропускал слова в песнях и временами пел сидя на стуле.

Часть зрителей покинула зал, а некоторые потребовали вернуть деньги за билеты. Стоимость мест составляла от 6 до 25 тысяч рублей. Сам Киркоров объяснил состояние температурой под 40 градусов и назвал этот концерт одним из самых сложных в карьере.

«Я прекрасно понимаю, что сегодня не все было так, как я привык и как вы заслуживаете. Если я не смог подарить кому-то те эмоции, за которыми вы пришли — простите меня», — заявил певец.