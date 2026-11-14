Вы не поверите, но это реально: 16 лучших фото планеты 2026 года

Дроны позволяют фотографам забраться в такие места, куда мало кто дойдет Источник: Jie Fischer / droneawards.photo

Привычные пейзажи с высоты выглядят совсем иначе: ледники складываются в графичные узоры, городские кварталы превращаются в строгую геометрию, а дикие животные теряются на фоне огромных пространств. В Сиене подвели итоги главного мирового конкурса аэрофотографии Siena Drone Photo Awards 2026. Показываем 16 лучших снимков этого года — от абстрактных природных фактур до редких репортажных кадров.

«Фламинго перемещаются по озеру Махарлу». Али Азар

Махарлу — это сезонное бессточное соленое озеро в южной части Ирана, знаменитое ярко-розовым и красноватым оттенком своей воды. Оно расположено в провинции Фарс примерно в 20–30 километрах к юго-востоку от города Шираз, у подножия горного хребта Загрос.

Необычный оттенок воде придают микроскопические водоросли и бактерии, которые активно размножаются в условиях высокой солености. Чем интенсивнее испаряется вода под солнцем, тем выше концентрация соли и насыщеннее розовый цвет. Свой вклад вносят и городские сточные воды.

Несмотря на суровые условия, водоем служит важным местом отдыха для перелетных птиц. Сюда регулярно прилетают стаи розовых фламинго, пеликанов, уток и цапель. Их и запечатлел фотограф Али Азар.

Яркие цвета и абстрактные узоры Махарлу — результат притока городских сточных вод, засухи и чрезмерного использования грунтовых вод. Эта фотография подчеркивает трансформацию озера и растущий водный и экологический кризис Источник: Ali Azar / droneawards.photo

«Существа прилива». Мохаммед Аль-Балуши

С высоты человеческого роста невозможно представить, как выглядит массовый вылов рыбы с воздуха. Но мы можем это увидеть благодаря работе Мохаммеда Аль-Балуши.

С первого взгляда не сразу и разберешься, что именно происходит на фото Источник: Mohammed Al Balushi / droneawards.photo

Фотограф на своем снимке запечатлел, как рыболовные сети, расстеленные на песке для просушки, превращаются в темные силуэты, напоминающие выброшенных на берег морских существ.

Между ними движутся крошечные фигурки людей. Глядя на это, легко понять масштабы их труда, обеспечивающего существование прибрежного сообщества.

«Верблюжий маршрут». Халид Альсабт

С легкой руки фотографов даже сезонная миграция верблюдов становится искусством.

— Каждый год эти верблюды отправляются в ритмичное путешествие по бескрайней пустыне, преследуя запах дождя и цветение весны, — рассказал автор фото. — Это вневременная миграция, определяющая темп жизни в самом сердце полуострова. Символ гордости и стойкости.

С такого ракурса песок больше похож на щедрые мазки краски Источник: Khalid Alsabt / droneawards.photo

«Нарисовано морем». Шайджит Онден Черият

Иногда погонщики верблюдов ведут животных не только по земле. Время от времени часть пути они преодолевают вплавь. И на фото Шайджита Ондена Черията прекрасно видно, как это происходит.

Один погонщик ведет стадо через воду, а другой направляет его сбоку Источник: Shyjith Onden Cheriyath / droneawards.photo

«Ковровые поля». Ф. Дилек Юрдакул

О коврах Анатолии наслышаны многие. Но вряд ли каждый второй представляет, как масштабно выглядит их производство со стороны. Особенно с высоты нескольких метров.

Фотограф Ф. Дилек Юрдакул запечатлел на своем снимке поля ковров ручной работы. Сложенные рядом друг с другом, они превращаются в поразительное полотно, размывая границу между землей и ремеслом.

Разложенные на солнце для просушки, каждое изделие несет в себе труд, традиции и память Анатолии Источник: F. Dilek Yurdakul / droneawards.photo

«Стальные врата». Ябрил Моро

Некоторые райдеры ради своего лучшего спуска могут забраться невероятно высоко. А если к делу подключаются еще и фотографы, то спорт превращается в искусство. Как в случае с работой Ябрила Моро.

Это могла быть просто фотография света и тени, но спуск райдера с карниза, высеченного ветром, заметно оживляет образ Источник: Yhabril Moro / droneawards.photo

«Эй, подождите меня!». Рик Белдегрин

Отдельную номинацию в конкурсе выделили для любителей фото животного мира. И здесь есть на что посмотреть (и чем умилиться). Например, Рик Белдегрин поймал в объектив стаю хохлатых пингвинов.

Они вышли из океана, почистили перья у кромки воды и побежали по пляжу к своему скалистому гнездовому участку. Вот только один пингвин так увлекся чисткой перьев, что ему пришлось догонять своих собратьев. На фото он как будто кричит им: «Эй, не уходите без меня!»

Чтобы его точно заметили, пингвин машет своими крыльями-ластами Источник: Rick Beldegreen / droneawards.photo

«Охранник яслей». Сейит Коньялы

Когда смотришь на эту фотографию, кажется, что ее можно было бы назвать «Чужой среди своих». Но присмотритесь внимательно: на самом деле розовый фламинго — это взрослая особь. Он стоит среди недавно вылупившихся птенцов, собравшихся в естественном питомнике на солончаке озера Туз.

Птенцы фламинго растут коллективно в питомниках, где несколько взрослых особей присматривают за ними, защищают и направляют их в самый уязвимый период их жизни Источник: Seyit Konyalı / droneawards.photo

«Материнство». Джоанна Стейдл

Самки дельфинов-афалин вынашивают одного детеныша около 12 месяцев и опекают его от 2 до 6 лет. С первых минут жизни между матерью и ребенком формируется тесная социальная связь. И ее прекрасно видно на снимке Джоанны Стейдл.

Новорожденный сразу умеет плавать и держится вплотную к боку матери, используя гидродинамический поток от ее тела для экономии сил Источник: Joanna Steidle / droneawards.photo

— То, как тень детеныша падает на утробу матери, где он когда-то жил, трогает меня до глубины души и символизирует вечное место в сердце родителя, который постоянно следит за малышом, направляя его движением грудного плавника, — рассказывает автор снимка.

«Спящая красавица». Феликс Беллуан

Вы когда-нибудь задумывались о том, как и где спят белые медведи? А фотограф Феликс Беллуан не только знает это, но и показывает.

Кажется, этот медведь — олицетворение всех нас утром понедельника Источник: Felix Belloin / droneawards.photo

— Летом 2025 года на арктическом льду к северу от Шпицбергена я заметил белого медведя, крепко спящего в трещине возле прекрасного куска голубого льда, — делится Феликс историей своего снимка. — Я позаботился о том, чтобы оставаться достаточно высоко и не потревожить его сон. Я запечатлел этот момент и отступил, оставив позади спокойно спящего медведя.

«Скрытое на виду». Авайс Али Шейх

А еще животные — настоящие мастера маскировки. Посмотрите на этот снимок. Сколько снежных барсов вы на нем найдете?

Видите снежного барса? А он есть! Источник: Awais Ali Sheikh / droneawards.photo

Сколько снежных барсов вы насчитали на фото? Одного Двух Трех Четырех Да нет там никаких снежных барсов!

Этот горный склон действительно может показаться пустым. Но если присмотреться, на нем можно увидеть двух детенышей снежного барса. Они даже не пытаются спрятаться — спокойно себе отдыхают на камнях и только смотрят, что это за штуковина кружит над ними.

«Илбирс». Кристофер Бирд

Еще одного снежного барса в свой объектив поймал Кристофер Бирд. Молодой самец сидит на небольшом каменистом холмике в утреннем свете середины зимы, осматривая свой горный дом.

— На улице -25 градусов, и он уже несколько дней следует за стадом горных козлов в надежде застать одного из них врасплох, — рассказывает о своем снимке автор фото.

Илбирс — это киргизское слово, означающее снежного барса. Это животное считается священным символом Кыргызстана и изображено на гербе Бишкека Источник: Christopher Beard / droneawards.photo

«Мать-природа». Абдулла Бенаян

В мае в кувейтском городке Мубарак-эль-Кабире наступает пик сезона пыльных и песчаных бурь, а дневная температура воздуха регулярно поднимается выше +35…+40 °C. Этот месяц считается самым сложным в году по частоте пыльных явлений, так как сухой пустынный климат сочетается с началом летних ветров.

Когда на город в очередной раз налетела мощная пыльная буря, Абдулла Бенаян не стал стоять без дела, а сфотографировал ее. Снимок получился эпичный.

Источник: Abdullah Benayan / droneawards.photo

— Небо стало оранжевым и густым, поглотив горизонт и окутав окрестности. Видимость исчезла, и воцарилась зловещая тишина, словно мир растворялся, — рассказал Бенаян.

«Величественный водопад Тумпак Севу». Кол Деклуатр

Тумпак Севу называют лучшим водопадом Индонезии. Его название переводится с яванского языка как «тысяча водопадов», поскольку сотни водяных потоков обрушиваются единым занавесом с полукруглого обрыва высотой около 120 метров. И это во всей красе можно разглядеть на снимке Кола Деклуатра.

Тумпак Севу — один из самых впечатляющих водопадов Индонезии, расположенный на востоке острова Ява Источник: Colas Decloitre / droneawards.photo

— Потрясающие водопады Тумпак Севу ниспадают со скал, словно жидкое серебро, вдали возвышается величественный вулкан Семеру, извергающий дым в небо, а пейзаж предстает во всей своей природной красе, — поэтично описал свой снимок фотограф.

«Разборка кораблей на илистых отмелях Бенгальского залива». Джордж Штейнметц

Главным героем работы Джорджа Штейнметца стал старый танкер-газовоз. Стоящий на илистых отмелях Бенгальского залива, он ждет, когда его окончательно разберут на металлолом. Ждать осталось недолго. На снимке — заключительный этап.

Эта работа получила приз конкурса «Фото года» Источник: George Steinmetz / droneawards.photo