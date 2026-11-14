Ответите на все 10 вопросов? Проверьте, насколько на самом деле широк ваш кругозор

Говорят, эрудиция — это не про то, чтобы знать всё, а про то, чтобы помнить нужное в подходящий момент. А что помните вы?
Иногда так приятно блеснуть малоизвестным фактом во время интересного разговора и увидеть изумленные лица собеседников. Вот только бывает и наоборот — слово во время беседы вроде знакомое, а детали будто растворились где‑то между школьными уроками и сегодняшним днем.
Считаете ли вы, что у вас хороший кругозор?
Чтобы вы могли оценить, насколько широк ваш кругозор, мы подготовили тест из 10 вопросов. В нем есть и очевидные факты, которые, кажется, знают все, и такие, над которыми придется чуть-чуть подумать, покопаться в памяти. К каждому вопросу — три варианта ответа, и только один из них верный.
В конце вас ждут шуточные результаты. Однако мы не на экзамене — не нужно воспринимать их всерьез. Готовы бросить вызов своему кругозору? Тогда листайте дальше — и пусть интуиция и память будут на вашей стороне.
Какой химический элемент обозначается символом Au?
Серебро
Золото
Алюминий