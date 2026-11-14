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Развлечения Тест Ответите на все 10 вопросов? Проверьте, насколько на самом деле широк ваш кругозор

Ответите на все 10 вопросов? Проверьте, насколько на самом деле широк ваш кругозор

Решите тест и узнайте — эрудит вы или нет

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Пройдите интересный тест на кругозор | Источник: Артем Бауман / 76.RUПройдите интересный тест на кругозор | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Пройдите интересный тест на кругозор

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Говорят, эрудиция — это не про то, чтобы знать всё, а про то, чтобы помнить нужное в подходящий момент. А что помните вы?

Иногда так приятно блеснуть малоизвестным фактом во время интересного разговора и увидеть изумленные лица собеседников. Вот только бывает и наоборот — слово во время беседы вроде знакомое, а детали будто растворились где‑то между школьными уроками и сегодняшним днем.

Считаете ли вы, что у вас хороший кругозор?

Да, я довольно много знаю про разные сферы и могу поддержать разговор почти на любую тему
Скорее да, но есть целые области, где я почти ничего не знаю, — это нормально
Нет, мне часто не хватает знаний, чтобы уверенно рассуждать о происходящем

Чтобы вы могли оценить, насколько широк ваш кругозор, мы подготовили тест из 10 вопросов. В нем есть и очевидные факты, которые, кажется, знают все, и такие, над которыми придется чуть-чуть подумать, покопаться в памяти. К каждому вопросу — три варианта ответа, и только один из них верный.

В конце вас ждут шуточные результаты. Однако мы не на экзамене — не нужно воспринимать их всерьез. Готовы бросить вызов своему кругозору? Тогда листайте дальше — и пусть интуиция и память будут на вашей стороне.

ТестПройден 72 раза
Насколько широк ваш кругозор?
1 / 10

Какой химический элемент обозначается символом Au?

  • Серебро

  • Золото

  • Алюминий

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Комментарии
3
Гость
2 часа
Не понимаю, о чём речь, нужны примеры и пояснения.
Гость
2 часа
Средний балл по ЕГЭ неплохой, но хотелось бы больше конкретики по предметам.
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Гость
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