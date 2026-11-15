«Болезнь прогрессирует»: какие шансы на выздоровление у больной раком Лерчек после помилования

Блогерша хочет уехать на лечение в Китай Источник: ler_chek / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин оценил шансы блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) на выздоровление после помилования. Недавно больная раком желудка знаменитость пожаловалась на ухудшение здоровья и проблемы со зрением.

Врач объяснил, что потеря зрения у Лерчек может быть как побочной реакцией на химиотерапию, так и указывать на появление новых метастазов.

«Это либо токсическое действие на нервную систему, либо поражение определенных отделов головного мозга или проводящих путей. Если болезнь потихоньку прогрессирует, то развиваются метастазы. Головной мозг защищен так называемым гематоэнцефалическим барьером. Если опухоль начала пробивать этот барьер, то это уже длительно текущее заболевание четвертой стадии, с массивом опухоли, с угнетением иммунных комплексов. Это естественный ход событий», — отметил Черемушкин в разговоре с aif.ru.

По его словам, шанс на выздоровление у блогерши есть, но небольшой, так как онкология уже на четвертой стадии. Терапия в Китае, на которую Лерчек хочет отправиться, новая и перспективная. При этом она еще не отработана в полной мере, поэтому результат предсказать нельзя.

«В данной ситуации Лерчек пошли навстречу, ее помиловали, дали возможность выехать. Будем надеяться, что терапия сработает на долгий период», — заключил онколог.

Летом 2026 года Гагаринский суд Москвы признал блогера виновной в незаконных валютных операциях. Ей назначили 5 лет условно, штраф в 763,5 миллиона рублей и запретили администрировать сайты на 3 года.

По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалина и ее бывший муж Артем продавали фитнес-марафоны. Вместе с партнером Романом Вишняком они перевели в Объединенные Арабские Эмираты более 251,5 миллиона рублей, предоставив банку поддельные документы.

В феврале 2026 года врачи обнаружили у блогерши рак желудка четвертой стадии с метастазами. Из-за осложнений она почти потеряла способность ходить.