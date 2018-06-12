В Рыбинске женить влюблённых будут во дворце культуры

В новом загсе теперь больше возможностей для праздника

В Рыбинске загс переехал во дворец культуры «Вымпел». И власти города считают такое переселение удачным.

— Загс занимал различные здания и помещения, и каждый раз что-то было не так: то не хватало инфраструктуры, то подходящей тождественной обстановки. И идея разместить его во Дворце культуры кажется самой логичной и гармоничной для тех задач, что выполняет отдел записи актов гражданского состояния. Каждый рыбинец хотя бы раз в жизни, но был здесь. Это место рождения всех рыбинских семей, которые являются основой государственной политики, а значит, будущего нашей страны, и для этого должны быть созданы достойные условия, — сказал на открытии глава Рыбинска Денис Добряков.

Для загса выделили большую площадь, которую украсили под стать — теперь здесь и камин, как в центральном загсе Ярославля, и изящная мебель, и двери с позолотой. Ежедневно этот загс Рыбинска принимает 150 человек для регистрации самых разных актов.

Вход

Здесь будут регистрировать браки

Изящная мебель

Всё вокруг светлое и торжественное

В Ярославском загсе рассказали о самых странных именах, которые родители дают детям.