Введен «желтый» уровень погодной опасности: в Ярославле сильный ветер повалил деревья. Онлайн

Городские службы готовы к уборке последствий непогоды. Об этом сообщили в мэрии. Ранее очевидцы в соцсетях сообщили о падении нескольких деревьев.

— В связи с увеличением рисков травматизма просим ярославцев воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Обращения для принятия мер реагирования можно в круглосуточном режиме направить в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону: 40-40-40, — прокомментировали в мэрии.