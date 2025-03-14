Введен «желтый» уровень погодной опасности: в Ярославле сильный ветер повалил деревья. Онлайн

Вечером, 14 марта, в Ярославле поднялся порывистый ветер. Накануне в МЧС предупреждали о непогоде. Горожане получили SMS-рассылку.
За пару часов непогоды в городе рухнуло несколько деревьев. В этой онлайн-трансляции публикуем последствия непогоды с городских улиц.
Введен «желтый» уровень погодной опасности
Согласно карте Росгидрометцентра, в Ярославской области введен «желтый» уровень погодной опасности. По прогнозу, порывы ветра будут достигать 16–21 метров в секунду.
По данным Гидрометцентра России, по шкале Бофорта ветер со скоростью 17,2–20,7 м/с называют очень крепким. Его порывы ломают сучья деревьев, идти против ветра очень трудно. Ветер со скоростью 20,8–24,4 м/с — это уже шторм. Такой ветер может ломать ветки, валить старые и больные деревья, повреждать крыши зданий, срывать дымовые колпаки с труб, черепицу, обрывать линии связи, опрокидывать ветхие и слабо закрепленные конструкции.
«Желтый» — погода потенциально опасна.
В Ленинском районе крупное дерево упало на тротуар. Фото с улицы Карла Либкнехта.
Как вести себя в непогоду? Советы от МЧС:
плотно закрыть дома все окна и двери;
припарковать машину вдали от деревьев;
обходить опасные места;
не укрываться под деревьями;
на дороге нужно снижать скорость и увеличить дистанцию от других машин;
не пускать детей играть на улице одних.
Еще один ствол на дороге. Кадры публикуют в городском паблике.
«В 19:40 на улице Труфанова, 24, упало дерево. Я у окна услышала его падение. Подошла к окну, и мой сын в это время подошел и перелазит через это дерево. От трагедии отделили несколько секунд», — пишет пользователь.
И снова Дзержинский район. Ветер сорвал с крыши многоквартирного дома несколько листов оцинкованного железа.
«Урицкого, 67, 2-й подъезд, у нас только что два листа оцинкованного железа сорвало с крыши, легли прям рядом с машиной, хорошо, без жертв. Сейчас дождь начнется, и протечет крыша — убытки! В УК позвонила, вопрос — когда восстановят покрытие крыши», — пишет наша читательница Татьяна.
Еще одно дерево рухнуло в Дзержинском районе. По сообщениям очевидцев, ствол перегородил проезд на улице Блюхера.
Городские службы готовы к уборке последствий непогоды. Об этом сообщили в мэрии. Ранее очевидцы в соцсетях сообщили о падении нескольких деревьев.
— В связи с увеличением рисков травматизма просим ярославцев воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Обращения для принятия мер реагирования можно в круглосуточном режиме направить в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону: 40-40-40, — прокомментировали в мэрии.
Утром, 14 марта, ярославцы получили SMS-рассылку с предупреждение об усилении ветра.
Если вы заметили поваленные деревья, рухнувшую кровлю или шаткие конструкции в городе, присылайте свои фото и видео в редакцию.
Причиной ветреной погоды и понижения температуры, по информации центра «Фобос», стал прорвавшийся в Центральную Россию североатлантический циклон.
«Он добавит неприятностей и метеопатам: к полудню атмосферное давление упадет, во второй половине дня показания барометров начнут резко расти, и к утру субботы атмосферное давление вернется в норму», — рассказали в «Фобосе».
Прогноз погоды по дням
14 марта, пятница: облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха: днем +10…+15 градусов с понижением к вечеру до +2…+7 градусов;
15 марта, суббота: облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, в отдельных районах гололед. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7–12 м/с, ночью местами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем -1…+4 градуса;
16 марта, воскресенье: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью -1 …-6 градусов, днем +1…+6 градусов;
17 марта, понедельник: облачно, небольшие осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха ночью -3 градуса, днем — 0 градусов;
18 марта, вторник: облачно, днем небольшие осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха ночью -5 градусов, днем +1 градус;
19 марта, среда: облачно, ночью небольшой снег. Температура воздуха ночью -2 градуса, днем +3 градуса;
20 марта, четверг: облачно, ночью временами небольшой снег и дождь. Температура воздуха ночью — 0 градусов, днем +7 градусов.
Предупреждение Министерства региональной безопасности:
«Будьте внимательны и осторожны. При усилении порывов ветра во избежание отравления угарным газом следите за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах при использовании газовых приборов. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб: 112».
Сколько продлится непогода
Согласно предупреждению регионального МЧС, непогода будет действовать до полуночи, 15 марта.
В период усиления ветра могут быть повреждены ЛЭП, линии связи, коммунальные системы или рекламные конструкции и аварийные крыши зданий. Кроме того, возможны нарушения в работе всех видов транспорта.
Закрытая поликлиника на Московском проспекте рискует остаться без кровли этим вечером.