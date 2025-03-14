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Город онлайн-трансляция Введен «желтый» уровень погодной опасности: в Ярославле сильный ветер повалил деревья. Онлайн

Введен «желтый» уровень погодной опасности: в Ярославле сильный ветер повалил деревья. Онлайн

В этой трансляции публикуем последствия непогоды

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13 комментариев

Вечером, 14 марта, в Ярославле поднялся порывистый ветер. Накануне в МЧС предупреждали о непогоде. Горожане получили SMS-рассылку.

За пару часов непогоды в городе рухнуло несколько деревьев. В этой онлайн-трансляции публикуем последствия непогоды с городских улиц.

Анастасия Вязигина

Введен «желтый» уровень погодной опасности

Согласно карте Росгидрометцентра, в Ярославской области введен «желтый» уровень погодной опасности. По прогнозу, порывы ветра будут достигать 16–21 метров в секунду.

По данным Гидрометцентра России, по шкале Бофорта ветер со скоростью 17,2–20,7 м/с называют очень крепким. Его порывы ломают сучья деревьев, идти против ветра очень трудно. Ветер со скоростью 20,8–24,4 м/с — это уже шторм. Такой ветер может ломать ветки, валить старые и больные деревья, повреждать крыши зданий, срывать дымовые колпаки с труб, черепицу, обрывать линии связи, опрокидывать ветхие и слабо закрепленные конструкции.

«Желтый» — погода потенциально опасна.

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Анастасия Вязигина

В Ленинском районе крупное дерево упало на тротуар. Фото с улицы Карла Либкнехта.

Дерево рухнуло на тротуар | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / TelegramДерево рухнуло на тротуар | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

Дерево рухнуло на тротуар

Источник:
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Анастасия Вязигина

Как вести себя в непогоду? Советы от МЧС:

  • плотно закрыть дома все окна и двери;

  • припарковать машину вдали от деревьев;

  • обходить опасные места;

  • не укрываться под деревьями;

  • на дороге нужно снижать скорость и увеличить дистанцию от других машин;

  • не пускать детей играть на улице одних.

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Анастасия Вязигина

Еще один ствол на дороге. Кадры публикуют в городском паблике.

«В 19:40 на улице Труфанова, 24, упало дерево. Я у окна услышала его падение. Подошла к окну, и мой сын в это время подошел и перелазит через это дерево. От трагедии отделили несколько секунд», — пишет пользователь.

Дерево рухнуло на тротуар на улице Труфанова | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / TelegramДерево рухнуло на тротуар на улице Труфанова | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

Дерево рухнуло на тротуар на улице Труфанова

Источник:
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Анастасия Вязигина

И снова Дзержинский район. Ветер сорвал с крыши многоквартирного дома несколько листов оцинкованного железа.

«Урицкого, 67, 2-й подъезд, у нас только что два листа оцинкованного железа сорвало с крыши, легли прям рядом с машиной, хорошо, без жертв. Сейчас дождь начнется, и протечет крыша — убытки! В УК позвонила, вопрос — когда восстановят покрытие крыши», — пишет наша читательница Татьяна.

В Брагине во время сильного ветра с крыши дома сорвало кровлю | Источник: читательница 76.RUВ Брагине во время сильного ветра с крыши дома сорвало кровлю | Источник: читательница 76.RU

В Брагине во время сильного ветра с крыши дома сорвало кровлю

Источник:
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Анастасия Вязигина

Еще одно дерево рухнуло в Дзержинском районе. По сообщениям очевидцев, ствол перегородил проезд на улице Блюхера.

Еще одно дерево рухнуло в Брагине

Источник:
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Анастасия Вязигина

Городские службы готовы к уборке последствий непогоды. Об этом сообщили в мэрии. Ранее очевидцы в соцсетях сообщили о падении нескольких деревьев.

— В связи с увеличением рисков травматизма просим ярославцев воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Обращения для принятия мер реагирования можно в круглосуточном режиме направить в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону: 40-40-40, — прокомментировали в мэрии.

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Анастасия Вязигина

Утром, 14 марта, ярославцы получили SMS-рассылку с предупреждение об усилении ветра.

Ярославцам пришла SMS-рассылка об усилении ветра | Источник: читатель 76.RUЯрославцам пришла SMS-рассылка об усилении ветра | Источник: читатель 76.RU

Ярославцам пришла SMS-рассылка об усилении ветра

Источник:
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Анастасия Вязигина

Если вы заметили поваленные деревья, рухнувшую кровлю или шаткие конструкции в городе, присылайте свои фото и видео в редакцию.

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Анастасия Вязигина

Причиной ветреной погоды и понижения температуры, по информации центра «Фобос», стал прорвавшийся в Центральную Россию североатлантический циклон.

«Он добавит неприятностей и метеопатам: к полудню атмосферное давление упадет, во второй половине дня показания барометров начнут резко расти, и к утру субботы атмосферное давление вернется в норму», — рассказали в «Фобосе».

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Анастасия Вязигина

Прогноз погоды по дням

  • 14 марта, пятница: облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха: днем +10…+15 градусов с понижением к вечеру до +2…+7 градусов;

  • 15 марта, суббота: облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, в отдельных районах гололед. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7–12 м/с, ночью местами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем -1…+4 градуса;

  • 16 марта, воскресенье: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью -1 …-6 градусов, днем +1…+6 градусов;

  • 17 марта, понедельник: облачно, небольшие осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха ночью -3 градуса, днем — 0 градусов;

  • 18 марта, вторник: облачно, днем небольшие осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха ночью -5 градусов, днем +1 градус;

  • 19 марта, среда: облачно, ночью небольшой снег. Температура воздуха ночью -2 градуса, днем +3 градуса;

  • 20 марта, четверг: облачно, ночью временами небольшой снег и дождь. Температура воздуха ночью — 0 градусов, днем +7 градусов.

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Анастасия Вязигина

Предупреждение Министерства региональной безопасности:

«Будьте внимательны и осторожны. При усилении порывов ветра во избежание отравления угарным газом следите за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах при использовании газовых приборов. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб: 112».

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Анастасия Вязигина

Сколько продлится непогода

Согласно предупреждению регионального МЧС, непогода будет действовать до полуночи, 15 марта.

В период усиления ветра могут быть повреждены ЛЭП, линии связи, коммунальные системы или рекламные конструкции и аварийные крыши зданий. Кроме того, возможны нарушения в работе всех видов транспорта.

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Анастасия Вязигина

Закрытая поликлиника на Московском проспекте рискует остаться без кровли этим вечером.

В Ярославле из-за сильного ветра отошла кровля с крыши поликлиники

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Комментарии
14
Инженер1
1 час
Ха-ха-ха. Особенно покрытие кровельное.
Гость
1 час
Где там наше МЧС ?! Должны были убрать через 10 минут..налоги наши на что идут?
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