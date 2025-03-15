Погибли отец и сын: что стало причиной смертельного пожара в пятиэтажке в Ярославской области

Правоохранители сообщили подробности пожара, который произошел 14 марта в пятиэтажке в поселке Ермаково Рыбинского района. Здесь около 18:40 загорелась квартира на четвертом этаже. Пожар потушили только к 22 часам. Сотрудники МЧС эвакуировали из дома 13 человек, шестерых спасли с помощью лестниц и спецсредств. Два жильца погибли.
По данным правоохранителей, это были два мужчины — 63-летний отец и его 31-летний сын. По предварительной информации, они находились в алкогольном опьянении.
«Предположительно, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Смерть погибших наступила от отравления продуктами горения», — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.
Сейчас по факту произошедшего следователи проводят процессуальную проверку. Ее ход взяла на контроль Рыбинская городская прокуратура.