Погибли отец и сын: что стало причиной смертельного пожара в пятиэтажке в Ярославской области

В пожаре в Рыбинском районе погибли два человека Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram, МЧС по Ярославской области











Правоохранители сообщили подробности пожара, который произошел 14 марта в пятиэтажке в поселке Ермаково Рыбинского района. Здесь около 18:40 загорелась квартира на четвертом этаже. Пожар потушили только к 22 часам. Сотрудники МЧС эвакуировали из дома 13 человек, шестерых спасли с помощью лестниц и спецсредств. Два жильца погибли.

По данным правоохранителей, это были два мужчины — 63-летний отец и его 31-летний сын. По предварительной информации, они находились в алкогольном опьянении.

Погибшие — отец и сын Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram











«Предположительно, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Смерть погибших наступила от отравления продуктами горения», — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Пожар тушили несколько часов Источник: МЧС Ярославской области / Telegram