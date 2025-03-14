«Это фиаско»: худшие каверы шоу «Конфетка» по мнению телезрителей

Гарик Мартиросян читает отзывы зрителей о шоу «Конфетка», а Марина Кравец делает вид, что всё так и должно быть Источник: пресс-служба телеканала ТНТ











Шоу «Конфетка», в котором известные исполнители превращают песни любителей в хиты, третий сезон шагает по российскому телевидению. И если раньше зрители восторгались мастерством профессионалов, то теперь у людей появляется всё больше вопросов к качеству кавер-версий — говорят, народные вариации куда лучше переделок. Тогда мы решили проверить, чем так недовольна аудитория проекта, и нашли худшие номера шоу «Конфетка» по мнению телезрителей.

Народ против Алены Апиной

В одном из выпусков приняла участие мастер по маникюру и бывший сотрудник Пенсионного фонда из Воронежа Ирина Сафронова. Она представила на суд жюри и зрителей песню «Шахерезада», слова и музыку к которой написала самостоятельно.

Тяга к музыке, по словам Ирины, у нее была с самого детства, но дорогу на большую сцену ей закрыл диагноз врачей — гипотонусная дисфония. Учителя вокала называют такой случай несмыканием связок. И хотя о карьере большой певицы Ирине пришлось забыть, она, следуя своему девизу «Несмотря ни на что и вопреки всему», с музыкой не завязала. И это было верное решение: жюри «Конфетки», услышав «Шахерезаду», было единодушно: это готовый хит.

Источник: видео из шоу «Конфетка» (12+), ТНТ, 2025 год

— Может, тогда не будем ее переделывать? — спросил ведущий Гарик Мартиросян, услышав песню.

Но правила проекта нарушать нельзя и переделывать пришлось. Исполнять кавер народного хита вышла Алена Апина.

Источник: видео из шоу «Конфетка» (12+), ТНТ, 2025 год

Зрители, услышав профессиональную версию «Шахерезады», разочаровались. Многие сетовали на то, что Алена Апина элементарно уступила Ирине Сафроновой в темпераменте.

— «Шахерезаду» просто испортили. Ее бы Слава исполнила супер! Или кто-то из мощных голосистых девчонок, — советует одна из телезрительниц.

— Как же испортили песню про Шахерезаду! Ужасная дешевая аранжировка, не подходящая под песню Апина! Оригинал был в миллион раз лучше! Из конфетки сделали ерунду! Понравились только декорации, — отчитала создателей шоу другая поклонница проекта.

— Критическая ситуация в «Конфетке», оригиналы в разы лучше переделки. Это фиаско, ребята, это позорище, дорогие профи, — подытожила третья.

Народ против «Хора Турецкого»

Еще одни участники шоу — дуэт «Киви» из маленького югорского города Лангепас. Семейная пара любителей, Денис и Александра Васильевы, обычно выступают исключительно на корпоративах. Но стены банкетных залов стали для них тесноваты, и они отправили на шоу зажигательную композицию «Лайки об Ямайке».

Источник: видео из шоу «Конфетка» (12+), ТНТ, 2025 год

Жюри, услышав песню, первым делом отметило профессионализм исполнителей и снова заявило, что это самостоятельный хит, не нуждающийся в кавер-версии. В этом вопросе Денис Васильев был с ними полностью согласен.

— Мне кажется, вряд ли кто-то сможет спеть эту песню лучше, чем мы, — бахвалился исполнитель.

Попробовать переплюнуть «Киви» решили силами сразу двух коллективов — «Хора Турецкого» и «Сопрано Турецкого». Но получилась пародия.

Источник: видео из шоу «Конфетка» (12+), ТНТ, 2025 год

Зрители такой пародии не оценили.

— «Ямайку» испортили. Нужно было ее отдать разбитным пацанам и секси-солистке, — огорчен один из зрителей. — Тот случай, когда оригиналы лучше переделки.

— На мой чисто субъективный взгляд, «Ямайка» классная в оригинале, уже конфетка. Клип с юмором сделали. Как переделали, мне не понравилось совсем, — подчеркивает другой.

— «Конфетка» всё хуже, «Хор Турецкого» убил такую песню, это тот момент, где надо было поменять их местами, — согласен третий.

— «Хор Турецкого» — прекрасен, но их конек — голос, а не юмор, — обращает внимание телезрительница. — Оригинал был забавным, приятно комичным, а переделка получилась глупой. Очень жаль, что у команды начался творческий кризис.

Народ против Дмитрия Маликова

Впечатлил зрителей и «Сельский молдавский рэп», который творческое объединение «Эпатаж» записало еще в 2014 году. Их композиция — один из лучших образцов в своем жанре. А записанное к нему видео лишний раз подчеркивало иронию и чувство юмора исполнителей. Здесь есть все атрибуты, знакомые каждому, кто хотя бы немного времени провел в деревне.

Источник: видео из шоу «Конфетка» (12+), ТНТ, 2025 год

Все терялись в догадках — кто же может исполнить этот рэп, чтобы получилось лучше оригинала? А когда открылась ширма, жюри не могло сдержать восторга: за ней оказался Дмитрий Маликов. После исполнения его версии «Сельского молдавского рэпа» зал зашелся в аплодисментах.

Источник: видео из шоу «Конфетка» (12+), ТНТ, 2025 год

У зрителей после увиденного пропал дар речи. И вовсе не от восторга. Многие сошлись во мнении, что оригинал намного динамичней и интересней версии Маликова.

— Не трогайте первозданный вариант молдавского рэпа! Я его слушала еще 10 лет назад и буквально недавно пересматривала — это шедевр, — заступился за свой любимый хит давний поклонник ТО «Эпатаж».

— Вот зачем вы молдавский рэп испортили Маликовым-то? — задается вопросом второй зритель.

— Маликову только свои песни петь, — вынес вердикт еще один. — Оригинал испорчен!