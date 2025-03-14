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Развлечения обзор «Это фиаско»: худшие каверы шоу «Конфетка» по мнению телезрителей

«Это фиаско»: худшие каверы шоу «Конфетка» по мнению телезрителей

Поклонникам проекта всё чаще кажется, что артисты только портят народные песни

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2 комментария
Гарик Мартиросян читает отзывы зрителей о шоу «Конфетка», а Марина Кравец делает вид, что всё так и должно быть | Источник: пресс-служба телеканала ТНТ Гарик Мартиросян читает отзывы зрителей о шоу «Конфетка», а Марина Кравец делает вид, что всё так и должно быть | Источник: пресс-служба телеканала ТНТ

Гарик Мартиросян читает отзывы зрителей о шоу «Конфетка», а Марина Кравец делает вид, что всё так и должно быть

Источник:

Шоу «Конфетка», в котором известные исполнители превращают песни любителей в хиты, третий сезон шагает по российскому телевидению. И если раньше зрители восторгались мастерством профессионалов, то теперь у людей появляется всё больше вопросов к качеству кавер-версий — говорят, народные вариации куда лучше переделок. Тогда мы решили проверить, чем так недовольна аудитория проекта, и нашли худшие номера шоу «Конфетка» по мнению телезрителей.

Народ против Алены Апиной

В одном из выпусков приняла участие мастер по маникюру и бывший сотрудник Пенсионного фонда из Воронежа Ирина Сафронова. Она представила на суд жюри и зрителей песню «Шахерезада», слова и музыку к которой написала самостоятельно.

Тяга к музыке, по словам Ирины, у нее была с самого детства, но дорогу на большую сцену ей закрыл диагноз врачей — гипотонусная дисфония. Учителя вокала называют такой случай несмыканием связок. И хотя о карьере большой певицы Ирине пришлось забыть, она, следуя своему девизу «Несмотря ни на что и вопреки всему», с музыкой не завязала. И это было верное решение: жюри «Конфетки», услышав «Шахерезаду», было единодушно: это готовый хит.

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— Может, тогда не будем ее переделывать? — спросил ведущий Гарик Мартиросян, услышав песню.

Но правила проекта нарушать нельзя и переделывать пришлось. Исполнять кавер народного хита вышла Алена Апина.

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Зрители, услышав профессиональную версию «Шахерезады», разочаровались. Многие сетовали на то, что Алена Апина элементарно уступила Ирине Сафроновой в темпераменте.

— «Шахерезаду» просто испортили. Ее бы Слава исполнила супер! Или кто-то из мощных голосистых девчонок, — советует одна из телезрительниц.

— Как же испортили песню про Шахерезаду! Ужасная дешевая аранжировка, не подходящая под песню Апина! Оригинал был в миллион раз лучше! Из конфетки сделали ерунду! Понравились только декорации, — отчитала создателей шоу другая поклонница проекта.

— Критическая ситуация в «Конфетке», оригиналы в разы лучше переделки. Это фиаско, ребята, это позорище, дорогие профи, — подытожила третья.

Народ против «Хора Турецкого»

Еще одни участники шоу — дуэт «Киви» из маленького югорского города Лангепас. Семейная пара любителей, Денис и Александра Васильевы, обычно выступают исключительно на корпоративах. Но стены банкетных залов стали для них тесноваты, и они отправили на шоу зажигательную композицию «Лайки об Ямайке».

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Жюри, услышав песню, первым делом отметило профессионализм исполнителей и снова заявило, что это самостоятельный хит, не нуждающийся в кавер-версии. В этом вопросе Денис Васильев был с ними полностью согласен.

— Мне кажется, вряд ли кто-то сможет спеть эту песню лучше, чем мы, — бахвалился исполнитель.

Попробовать переплюнуть «Киви» решили силами сразу двух коллективов — «Хора Турецкого» и «Сопрано Турецкого». Но получилась пародия.

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Зрители такой пародии не оценили.

— «Ямайку» испортили. Нужно было ее отдать разбитным пацанам и секси-солистке, — огорчен один из зрителей. — Тот случай, когда оригиналы лучше переделки.

— На мой чисто субъективный взгляд, «Ямайка» классная в оригинале, уже конфетка. Клип с юмором сделали. Как переделали, мне не понравилось совсем, — подчеркивает другой.

— «Конфетка» всё хуже, «Хор Турецкого» убил такую песню, это тот момент, где надо было поменять их местами, — согласен третий.

— «Хор Турецкого» — прекрасен, но их конек — голос, а не юмор, — обращает внимание телезрительница. — Оригинал был забавным, приятно комичным, а переделка получилась глупой. Очень жаль, что у команды начался творческий кризис.

Народ против Дмитрия Маликова

Впечатлил зрителей и «Сельский молдавский рэп», который творческое объединение «Эпатаж» записало еще в 2014 году. Их композиция — один из лучших образцов в своем жанре. А записанное к нему видео лишний раз подчеркивало иронию и чувство юмора исполнителей. Здесь есть все атрибуты, знакомые каждому, кто хотя бы немного времени провел в деревне.

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Все терялись в догадках — кто же может исполнить этот рэп, чтобы получилось лучше оригинала? А когда открылась ширма, жюри не могло сдержать восторга: за ней оказался Дмитрий Маликов. После исполнения его версии «Сельского молдавского рэпа» зал зашелся в аплодисментах.

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У зрителей после увиденного пропал дар речи. И вовсе не от восторга. Многие сошлись во мнении, что оригинал намного динамичней и интересней версии Маликова.

— Не трогайте первозданный вариант молдавского рэпа! Я его слушала еще 10 лет назад и буквально недавно пересматривала — это шедевр, — заступился за свой любимый хит давний поклонник ТО «Эпатаж».

— Вот зачем вы молдавский рэп испортили Маликовым-то? — задается вопросом второй зритель.

— Маликову только свои песни петь, — вынес вердикт еще один. — Оригинал испорчен!

Как вам каверы на шоу «Конфетка»?

Обожаю и каверы, и оригиналы на «Конфетке» — мое любимое шоу
Маликов хорошо спел
Апина — красотка! Классно выступила
«Хор Турецкого» — вне конкуренции. Браво!
Оригиналы песен однозначно лучше
И на старуху бывает проруха
Обычно все каверы нравятся, но бывают исключения
Вообще впервые слышу об этом шоу
ПО ТЕМЕ
Шоу Конфетка Алена Апина Хор Турецкого Дмитрий Маликов Критика ТНТ Телевидение Отзыв Гарик Мартиросян Марина Кравец
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Комментарии
2
Гость
2 часа
Ничего нового придумать не можем только старьё всюду и нафталин
Гость
2 часа
Лучший показатель что здесь всеобщий отстой и застой это отсутствие новых песен и исполнителей
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