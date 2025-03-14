НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

облачно, без осадков

ощущается как +10

0 м/c,

 734мм 72%
Подробнее
4 Пробки
USD 86,62
EUR 94,26
Преследовал мам с детьми
Подробности смертельной драки
Закрылся популярный ночной клуб
В драке погиб врач
Кафе в незаконной постройке
Когда завершат трамвайную модернизацию
Объединяют театры
Что с третьим мостом через Волгу
Переезд банка
Новые выплаты мамам
Происшествия «Пульс был нитевидным»: погибшего в драке питерского врача пыталась спасти студентка ярославского медвуза

«Пульс был нитевидным»: погибшего в драке питерского врача пыталась спасти студентка ярославского медвуза

Девушка рассказала, что происходило на месте трагедии

4 045
37 комментариев
Появились подробности драки на Первомайской в Ярославле | Источник: Жесть Ярославль / Telegram, БАЛТМЕД | ОЗЕРКИ / Vk.comПоявились подробности драки на Первомайской в Ярославле | Источник: Жесть Ярославль / Telegram, БАЛТМЕД | ОЗЕРКИ / Vk.com

Появились подробности драки на Первомайской в Ярославле

Источник:

Погибшего в драке в Ярославле 10 марта питерского врача Дмитрия Карпова пыталась спасти студентка шестого курса лечебного факультета Ярославского государственного медицинского университета Сельби Гурбанова. Она со своим молодым человеком проезжала мимо на машине и увидела толпу людей, окружившую лежащего на асфальте мужчину. Сельби поспешила на помощь.

По словам девушки, на тот момент прохожие вызвали скорую, кто-то принес салфетки, воду и перекись водорода. Молодой медик поняла, что пострадавший перестает дышать.

«Пульс у него был нитевидным, а затем и вовсе пропал. Я вся тряслась от волнения, но старалась держать голову холодной и сосредоточиться на помощи. Начала проводить сердечно-легочную реанимацию. Силы были на исходе, а скорая помощь всё не приезжала. Очевидцы продолжали звонить в службу спасения, сообщая, что начата реанимация, и требовали ускорить прибытие медиков», — приводят слова Сельби наши коллеги из «Фонтанки.ру».

Выбившись из сил, девушка попросила своего молодого человека подменить ее. Объяснила, что нужно делать.

«Как только я убрала руки, он сразу же включился в процесс, а я продолжала руководить действиями», — рассказала Сельби.

Пострадавшего медика пытались откачать прохожие

Источник:

Затем приехала скорая, Дмитрия увезли в Соловьевскую больницу, но спасти его медикам не удалось. Мужчина скончался.

Напомним, смертельная потасовка на Первомайской улице в Ярославле произошла вечером 10 марта. Между водителем автомобиля и врачом Дмитрием Карповым произошел конфликт.

Что стало поводом, официально нигде не сообщается. В соцсетях пишут, что Дмитрий якобы по какой-то причине пнул автомобиль оппонента. А тот выскочил и началась драка. Концовка потасовки попала на видео. На кадрах видно, что водитель авто ударяет Дмитрия Карпова. Мужчина падает и разбивает голову об асфальт.

Видео потасовки на Первомайской

Источник:

12 марта нападавшего арестовали. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Наказанием по этой статье может стать лишение свободы на срок до 15 лет.

Федеральный СК взял ситуацию на контроль. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от ярославских коллег представить ему доклад о ходе расследования.

ПО ТЕМЕ
Драка Погиб врач Происшествие
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
37
с++
3 часа
Якобы пнул, якобы бордюр, якобы таджик... Кто этот чёрный властелин, чьё имя нельзя произносить вслух?
Гость
3 часа
Народ совсем с ума сошёл! Свой авто им дороже человеческой жизни, своей свободы. Понятно, что будет говорить этот "возмущенный" посягательством на его собственность: Я не хотел... Я не думал что так получиться..... А вот думать надо всегда.... К сожалению, у нынешнего быдла, эта функция отсутствует
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Нет развлечений и дорогое жилье. Россиянин рассказывает о жизни в Кувейте — какие минусы у богатой и закрытой страны
Антон Цибин
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Сказка в плане технологии и отношения». Нефтяник — о работе в западных компаниях, покинувших Россию
Алексей Рыбаков
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление