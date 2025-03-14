«Пульс был нитевидным»: погибшего в драке питерского врача пыталась спасти студентка ярославского медвуза

Погибшего в драке в Ярославле 10 марта питерского врача Дмитрия Карпова пыталась спасти студентка шестого курса лечебного факультета Ярославского государственного медицинского университета Сельби Гурбанова. Она со своим молодым человеком проезжала мимо на машине и увидела толпу людей, окружившую лежащего на асфальте мужчину. Сельби поспешила на помощь.
По словам девушки, на тот момент прохожие вызвали скорую, кто-то принес салфетки, воду и перекись водорода. Молодой медик поняла, что пострадавший перестает дышать.
«Пульс у него был нитевидным, а затем и вовсе пропал. Я вся тряслась от волнения, но старалась держать голову холодной и сосредоточиться на помощи. Начала проводить сердечно-легочную реанимацию. Силы были на исходе, а скорая помощь всё не приезжала. Очевидцы продолжали звонить в службу спасения, сообщая, что начата реанимация, и требовали ускорить прибытие медиков», — приводят слова Сельби наши коллеги из «Фонтанки.ру».
Выбившись из сил, девушка попросила своего молодого человека подменить ее. Объяснила, что нужно делать.
«Как только я убрала руки, он сразу же включился в процесс, а я продолжала руководить действиями», — рассказала Сельби.
Затем приехала скорая, Дмитрия увезли в Соловьевскую больницу, но спасти его медикам не удалось. Мужчина скончался.
Напомним, смертельная потасовка на Первомайской улице в Ярославле произошла вечером 10 марта. Между водителем автомобиля и врачом Дмитрием Карповым произошел конфликт.
Что стало поводом, официально нигде не сообщается. В соцсетях пишут, что Дмитрий якобы по какой-то причине пнул автомобиль оппонента. А тот выскочил и началась драка. Концовка потасовки попала на видео. На кадрах видно, что водитель авто ударяет Дмитрия Карпова. Мужчина падает и разбивает голову об асфальт.
12 марта нападавшего арестовали. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Наказанием по этой статье может стать лишение свободы на срок до 15 лет.
Федеральный СК взял ситуацию на контроль. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от ярославских коллег представить ему доклад о ходе расследования.