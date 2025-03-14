«Пульс был нитевидным»: погибшего в драке питерского врача пыталась спасти студентка ярославского медвуза

Появились подробности драки на Первомайской в Ярославле Источник: Жесть Ярославль / Telegram, БАЛТМЕД | ОЗЕРКИ / Vk.com











Погибшего в драке в Ярославле 10 марта питерского врача Дмитрия Карпова пыталась спасти студентка шестого курса лечебного факультета Ярославского государственного медицинского университета Сельби Гурбанова. Она со своим молодым человеком проезжала мимо на машине и увидела толпу людей, окружившую лежащего на асфальте мужчину. Сельби поспешила на помощь.

По словам девушки, на тот момент прохожие вызвали скорую, кто-то принес салфетки, воду и перекись водорода. Молодой медик поняла, что пострадавший перестает дышать.

«Пульс у него был нитевидным, а затем и вовсе пропал. Я вся тряслась от волнения, но старалась держать голову холодной и сосредоточиться на помощи. Начала проводить сердечно-легочную реанимацию. Силы были на исходе, а скорая помощь всё не приезжала. Очевидцы продолжали звонить в службу спасения, сообщая, что начата реанимация, и требовали ускорить прибытие медиков», — приводят слова Сельби наши коллеги из «Фонтанки.ру».

Выбившись из сил, девушка попросила своего молодого человека подменить ее. Объяснила, что нужно делать.

«Как только я убрала руки, он сразу же включился в процесс, а я продолжала руководить действиями», — рассказала Сельби.

Пострадавшего медика пытались откачать прохожие Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Затем приехала скорая, Дмитрия увезли в Соловьевскую больницу, но спасти его медикам не удалось. Мужчина скончался.

Напомним, смертельная потасовка на Первомайской улице в Ярославле произошла вечером 10 марта. Между водителем автомобиля и врачом Дмитрием Карповым произошел конфликт.

Что стало поводом, официально нигде не сообщается. В соцсетях пишут, что Дмитрий якобы по какой-то причине пнул автомобиль оппонента. А тот выскочил и началась драка. Концовка потасовки попала на видео. На кадрах видно, что водитель авто ударяет Дмитрия Карпова. Мужчина падает и разбивает голову об асфальт.

Видео потасовки на Первомайской Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

12 марта нападавшего арестовали. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Наказанием по этой статье может стать лишение свободы на срок до 15 лет.