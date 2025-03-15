Надежда на титан, авиацию и SWIFT? Почему в целом российская экономика может пострадать от снятия санкций

На Иркутском авиазаводе идет строительство самолетов МС-21, но снятие санкций может помочь Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Успех мирных переговоров Украины и США, которые прошли в Саудовской Аравии, снова заставил говорить о скорой отмене антироссийских санкций. Reuters пишет, что в администрации Дональда Трампа уже разрабатывают план по потенциальному снятию с России санкций.

По словам источников, Белый дом попросил Госдепартамент и Министерство финансов составить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы американские чиновники могли обсудить их с представителями России в рамках переговоров об улучшении дипломатических и экономических отношений.

Между тем влияние санкций последнее время и так стало ослабевать. Недавно Центр исследований экономической политики (CEPR) подсчитал, что антироссийские санкции, введенные в 2022 году, значительно сократили торговлю России со странами, введшими санкции. Однако первоначальные последствия санкций были не очень серьезными (в среднем сокращение торговли со странами, введшими санкции, составило не больше 25%). Причем влияние санкций, введенных Норвегией, Швейцарией, Японией и другими странами, было очень слабым.

В любом случае новости о возможной отмене санкций уже вызвали эйфорию у обывателя. Однако их влияние будет не столь однозначным, как кажется на первый взгляд, предупреждают эксперты MSK1.RU.

Отмена санкций замедлит импортозамещение

— В ближайшее время не стоит ожидать полной отмены санкционных ограничений, — говорит экономист, спикер Евразийского экономического форума Дмитрий Семенов. — Думаю, в первую очередь санкции будут смягчены в энергетической отрасли и в поставках титана, что в свою очередь приведет к смягчению санкций в авиаотрасли. В-третьих, по моему мнению, будут сняты санкции с некоторых банков, они вернутся к системе переводов SWIFT, что позволит усилить экспортно-импортные поставки.

— Российская экономика быстро ощутит позитивный эффект от снятия санкций?

— С одной стороны, смягчение санкций со стороны США приведет к положительному результату для экономики. С другой — снятие санкций замедлит развитие производителей отечественных товаров — например, в фармацевтике или станкостроении.

— С 2014 года Россия проводит политику импортозамещения. Но полной замены импорта до сих пор нет во многих отраслях. Отмена санкций снова отбросит достижение этой цели на неопределенный срок?

— Безусловно, отмена санкций замедлит разработку нового технологического оборудования нашими производителями. Я имею в виду, что замедлится разработка промышленного оборудования и программного обеспечения, которое полностью состоит из отечественных комплектующих.

Будут и другие негативные эффекты. Будут выравниваться зарплаты в сфере ВПК и других отраслях, а на сегодняшний день в оборонном секторе очень хорошие зарплаты по сравнению с другими отраслями. Думаю, часть людей из ВПК будет искать новые возможности для поддержания зарплатных ожиданий. Такой шаг может привести к росту безработицы.

— Вы говорите только про американские санкции. А как же Европа?

— Смягчение санкций со стороны Евросоюза будет, но оно будет происходить под давлением правительства США. И смягчение санкций будет не быстрым. Первой на такое смягчение пойдет Германия из-за того, что ее экономика сильнее всего пострадала после введения санкций. А если новое правительство Германии согласится на смягчение санкций, то на такой шаг решатся другие европейские страны.

Государство всё равно продолжит инвестировать триллионы в оборонку

Влияние отмены санкций (как и сама отмена) будет настолько длительным, что может почти и не отразиться на рынке, уверен основатель и президент рекрутингового портала SuperJob.ru Алексей Захаров.

— Санкции будут сниматься не одномоментно. Что-то займет 5 лет, что-то — 10, что-то — 400. Вспомните: даже в самые лучшие времена, когда Россия валилась в пропасть после перестройки и американцы просто пинком открывали двери в Кремле и заседали там, Россия всё равно была под теми или иными санкциями, — говорит Захаров.

— Предположим, начнут снимать финансовые санкции, как считают американские инсайдеры. Это как-то отразится на рынке труда? Например, начнется ли отток квалифицированных кадров из ВПК в гражданские отрасли?

— Если коротко, то нет. Оборонка и в ближайшие 10 лет точно будет в фокусе внимания. При развале Советского Союза оборонка очень сильно пострадала, и сейчас только-только она возрождается. До момента, когда она будет удовлетворять, скажем так, современным потребностям, еще 10 лет пройдет. Так что, скорее всего, количество занятых там будет увеличиваться, потому что будут дополнительные инвестиции. Инвестиционные циклы в оборонке занимают не 3 года, а иногда десятилетия — для таких тяжелых вещей, как ядерное оружие, космос, информационные технологии, связанные с искусственным интеллектом. Это триллионы рублей и десятки лет, чтобы вот соответствовать текущим стандартам. Поэтому нет никаких сомнений, что государство будет туда инвестировать, и это правильно.

— Если представить сокращение группировки войск в зоне СВО, то куда могли бы вернуться люди с фронта?