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Есть погибшие: в Ярославской области вспыхнул пожар в многоквартирном доме. Видео

Первые подробности от МЧС

2 023
3 комментария
В пожаре под Рыбинском погибли двое мужчин | Источник: МЧС России по Ярославской области / TelegramВ пожаре под Рыбинском погибли двое мужчин | Источник: МЧС России по Ярославской области / Telegram

В пожаре под Рыбинском погибли двое мужчин

Источник:

Вечером в пятницу, 14 марта, в Ярославской области вспыхнул пожар в многоквартирном пятиэтажном доме. Огонь появился в доме № 8 в поселке Ермаково в Рыбинском районе. Загорелась квартира на четвертом этаже

«С помощью самоспасателей по автолестнице спасли шесть человек и тринадцать человек эвакуировали. К сожалению, на месте пожара обнаружены тела двоих мужчин», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 18:41. Спустя чуть больше часа пожарные ликвидировали открытое горение на площади 60 квадратных метров.

Поселок Ермаково находится в 13 километрах от Рыбинска, по направлению в Ярославль.

Из пожара в Рыбинском районе спасли шесть человек

Источник:

«К месту пожара высланы необходимые силы и средства. Есть пострадавшие», — указали в оперативной информации.

Для тушения к дому съехались десять пожарных машин и 22 спасателя.

Обновление на 23:10 14 марта.

Прокуратура поставила на контроль проверку по факту пожара в пятиэтажном доме в поселке Ермаково.

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Комментарии
3
Гость
2 часа
Пожарные ещё не оптимизированы по плану Таврического
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