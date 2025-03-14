Есть погибшие: в Ярославской области вспыхнул пожар в многоквартирном доме. Видео

В пожаре под Рыбинском погибли двое мужчин Источник: МЧС России по Ярославской области / Telegram











Вечером в пятницу, 14 марта, в Ярославской области вспыхнул пожар в многоквартирном пятиэтажном доме. Огонь появился в доме № 8 в поселке Ермаково в Рыбинском районе. Загорелась квартира на четвертом этаже

«С помощью самоспасателей по автолестнице спасли шесть человек и тринадцать человек эвакуировали. К сожалению, на месте пожара обнаружены тела двоих мужчин», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 18:41. Спустя чуть больше часа пожарные ликвидировали открытое горение на площади 60 квадратных метров.

Поселок Ермаково находится в 13 километрах от Рыбинска, по направлению в Ярославль.

Из пожара в Рыбинском районе спасли шесть человек Источник: МЧС России по Ярославской области / Telegram

«К месту пожара высланы необходимые силы и средства. Есть пострадавшие», — указали в оперативной информации.

Для тушения к дому съехались десять пожарных машин и 22 спасателя.

Обновление на 23:10 14 марта.