«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart

Atomic Heart вышла в 2023 году, но игровые дополнения к ней продолжают выпускать Источник: игра Atomic Heart











В 2023 году на улице геймеров, любителей всего советского, случился праздник — вышла игра Atomic Heart (18+). Она рассказывала об альтернативной версии СССР, где ученые открыли чудо-вещество, благодаря которому страна оказалась впереди планеты всей. Но без подводных камней не обошлось — игру многие возненавидели еще до релиза. Оправданно ли такое отношение, что собой представляет игра, кто ее делал и стоит ли с ней ознакомиться — в колонке корреспондента 45.RU Кирилла Митина.

Предыстория, разработчики и первое впечатление

В успех игры Atomic Heart верилось с трудом. Анонсировали ее в 2018 году, с тех пор разработчики (на тот момент ничем не примечательная российско-кипрская студия Mundfish, основанная выходцами из рекламной отрасли) изредка кормили игроков короткими видео с затравками и обещаниями. Вера в создателей немного окрепла, когда они заключили соглашение с Microsoft и Tencent (крупнейшая китайская инвестиционная холдинговая компания), то есть у компании появились серьезные инвесторы, а значит и деньги на разработку.

Игру, по официальным данным, делали порядка 5 лет. Убедиться в том, что она как минимум удалась, можно было за несколько дней до релиза — в Сеть слили сборку для разработчиков. Все желающие успели скачать ее и убедиться — игра существует, выглядит и работает отлично.

Примечательно, что над Atomic Heart работал программист из Кургана, создавал игровые ассеты (данные, используемые и обрабатываемые компьютерной игрой). Побеседовать с ним не удалось — у собеседника соглашение о неразглашении.

Начало игры вам запомнится Источник: игра Atomic Heart











21 февраля 2023 года Atomic Heart вышла на ПК и игровых приставках, я проходил ее на Xbox Series X. И первое, что удивило и обрадовало, — игра на всех платформах работала отлично, без тормозов, графических дефектов и существенных ошибок. Затем внимание моментально перехватила советская эстетика в декорациях ретрофутуризма.

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Полимеры не потеряли: каким Советский Союз представили в игре

Пролог сразу настраивает на нужный лад — главный герой, майор Сергей Нечаев под песню Аллы Пугачевой «Звездное лето» плывет на маленькой лодке по водному каналу. Городок, где он находится, утопает в зелени, цветет, кругом нарядные панельки, возле которых бродят роботы Вовчики, Рафы (в народе их ласково называют «Рафики») и Терешковы, неспешно летают дроны «пчелы» и «сипухи», повсюду развешаны агитплакаты с описаниями достижений советской науки.

Тут и там стоят зазывалы, предлагающие горожанам подключиться к «Мысли», местному аналогу интернета, позволяющему почти моментально выучить любой язык или получить ученую степень. Игрока в прологе не торопят и дают вдоволь полюбоваться альтернативным СССР — каким бы он был в 1955 году?

Так выглядит пролог Atomic Heart Источник: игра Atomic Heart

В игровой вселенной Atomic Heart советские ученые изобрели «полимер» — чудо-вещество, кардинально изменившее ход истории. Оно позволило одержать победу над фашистской Германией и устранить последствия «коричневой чумы», вируса, примененного фрицами незадолго до поражения в войне. Благодаря «полимерам» советская наука резко рванула вперед, были созданы роботы, используемые как в быту, так и при исследовании космоса и морских глубин. Роботов бесплатно поставляли даже в Америку и Европу, чтобы зарубежные партнеры могли быстрее оправиться после войны с Германией.

В прологе я провел часа полтора. Хотелось слушать каждый разговор, смотреть на каждый плакат, разглядывать каждый механизм. При этом графика далеко не передовая, лица людей, к примеру, выглядят немного резиново-пластилиновыми, анимации не особо естественные. Но арт-дизайн «тащит»! Роботизированные близняшки, телохранительницы начальника главного героя, ученого Дмитрия Сеченова, два года назад свели с ума интернет. Их до сих пор с удовольствием косплеят и создают с ними мемы и арты.

Прототипом близняшек стала балерина Большого театра Анита Пудикова Источник: игра Atomic Heart











Таких Пугачеву, Скляра и «Землян» вы еще не слышали

Отдельно в мир игры погружает музыка. То тут, то там звучат хиты Аллы Пугачевой, Игоря Скляра, Владимира Кузьмина, «Землян», Марии Пахоменко, «Альянса». Многие песни играют и в оригинале, и в абсолютно неожиданной обработке, въедаясь в мозг и сразу попадая в музыкальный плейлист. Фонк-ремикс песни «Комарово», к примеру, после релиза игры возглавил музыкальные чарты и долго раздавался из многих автомагнитол. Саундтреки также номинировали на музыкальную премию Hollywood Music in Media Awards.

К созданию некоторых композиций авторы подошли с неожиданной стороны — песню «Арлекино» Пугачевой максимально брутально перепел екатеринбургский рокер Александр Шиколай, он же Alex Terrible, — лидер известной во всём мире русской группы Slaughter to Prevail. А в недавнем дополнении к игре отметилась экс-солистка «Ленинграда» Юлия Коган — она исполнила песню из мультфильма «В синем море, в белой пене». Трек есть в оркестровом и рок-исполнении, оба варианта звучат восхитительно.

Не все битвы с боссами в игре даются легко Источник: игра Atomic Heart

Музыкальную мешанину (в Советском Союзе на тот момент не могли знать про фонк, дэткор, рэп и прочие современные музыкальные жанры) в игре обосновали так: ученые изобрели «Радио будущего» — технологию, при помощи которой заглядывали на десятки лет вперед и просчитывали возможные варианты событий. Технологией заинтересовались композиторы и исполнители, так и появились рок, фонк и электронные версии советских хитов из разных времен.

Сюжет и игровой процесс

Геймплей у игры простой и понятный: бегаем то по коридорам научных комплексов, то по открытым пространствам, сражаемся с обезумевшими роботами, обшариваем шкафчики и сундуки. Периодически можно заглядывать на закрытые полигоны — в них придется либо решать головоломки (не всегда удачные), либо проходить полосы препятствий, чтобы открывать улучшения оружия (системы, позволяющие улучшать характеристики оружия игрока. — Прим. ред.).

В игре есть огнестрел и холодное оружие. Ощущения от стрельбы и ударов дрыном по противникам вполне приятные. Сами противники губками для пуль и пластилином для ударов не выступают — отлетают в меру быстро. Также у главного героя есть боевая перчатка, при помощи которой он бьет противников электричеством, замораживает, поднимает в воздух и швыряет вниз либо ставит щит. В игровых дополнениях арсенал расширяют новыми возможностями, например, можно притянуть врага к себе или подлететь к нему самостоятельно, либо кинуть огненную мину.

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Периодически будут встречаться игровые боссы — роботы с забавными именами (Беляш, Ежиха, Плющ, Наташа, Бус-а), но с совсем несмешным боевым арсеналом. Битвы эти будут запоминаться — и музыкальным оформлением, и игровым процессом. Местами придется попотеть. Особняком стоит матерящийся гусь, который встретится в одном из дополнений и будет нещадно и долго угнетать главного героя. А сдачи не дашь — уворачивается и убегает!

Гусь постоянно материт Нечаева и нападет на него Источник: игра Atomic Heart

Сюжет в игре звезд с неба не хватает, но и не раздражает. Следить за ним было интересно.

Майор Сергей Нечаев, агент местного спецотряда, всю игру будет выполнять поручения своего начальника, ученого Дмитрия Сеченова. Прямо перед запуском масштабного проекта «Коллектив 2.0», который объединит всех граждан Советского Союза и даст им новые возможности, на одном из главных научных предприятий происходит сбой. Роботы выходят из-под контроля и убивают почти весь персонал. Решать проблему (втихую от советских властей) Сеченов поручает Нечаеву. Главный герой будет перемещаться по научным комплексам, разбираться в деталях произошедшего и попутно понимать, что начальник чего-то темнит. Масла в огонь своими фразочками будет подливать Храз, нейрополимерный искусственный интеллект, встроенный в перчатку майора.

Главный герой мне понравился — простоватый вояка с шутками-прибаутками, до поры до времени не вникающий в очевидные вещи. При этом у Сергея Нечаева есть драматичная предыстория, связанная со старыми тяжелыми травмами и женой, которая работала с ним в одном отряде. Остальные персонажи прописаны по-разному: кто-то хорошо, кто-то — не очень. Еще в игре много юмора разной степени качества. Мне как любителю шуток за 300 всё понравилось.

Спустя два года сюжет игры до конца неизвестен — события главной игры обрываются на самом интересном. Историю продолжают в трех игровых дополнениях, последнее вышло зимой 2025 года. Приключения Нечаева продолжились в подводном комплексе «Посейдон». Надеюсь, что сюжет окончательно завершат в четвертом дополнении.

Минусы будут?

Ярко выраженные минусы игры выделить сложно. Сомнительной могу назвать идею с бесконечными противниками на открытой местности — если герои видят камеры, то повышают уровень тревоги и отправляют бесконечные толпы роботов. Каждого уничтоженного Нечаевым робота чинят ремонтные дроны, если их вовремя не сбить. То есть зачистить всех врагов и спокойно гулять не получится, роботов можно только временно вывести из строя. Еще один минус — некоторые исследовательские полигоны с улучшениями оружия сделаны криво и не очень интересно.

Сам геймплей не надоел даже спустя 20 часов прохождения — я разбавлял его разглядыванием локаций и чтением записок, их здесь много и они погружают в игровую вселенную. Было интересно почитать переписки советских работяг, высокопарные статьи об успехах Советского Союза и внутренние письма партийной элиты.

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Atomic Heart сделает так, что вы влюбитесь в эстетику Советского Союза, сдобренную фантазией и ретрофутуризмом. Во времена отмены и демонизации всего, что связано с Россией и Советским Союзом, видеть такую игру — праздник. Союзные времена я, в силу возраста, не застал, но видеть, как он развивается в альтернативной игровой вселенной было интересно и приятно. В итоге мы получили не «Bioshock у нас дома» (18+) (американская игра со схожей идеей и механиками), а полноценный продукт, за который не стыдно.

Любопытно, что после релиза многие обвиняли разработчиков в том, что они «совкофилы» и показывают Советский Союз только в благоприятном свете. Игру эти комментаторы явно не прошли, потому что тему советских времен в игре показывают с разных сторон: и хвалят, и ругают.

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