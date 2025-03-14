Есть основания для «осторожного оптимизма»: США рассказали об итогах переговоров с Путиным

Владимир Путин подчеркнул, что Трамп делает всё возможное для восстановления отношений России и США Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Контакты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Путина в Москве были продуктивными. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио на полях саммита глав МИД стран G7, сообщает РИА Новости.

«Уиткофф возвращается в США. Когда он вернется, надеюсь, мы соберемся в эти выходные. Мы более тщательно проведем оценку позиции России. Затем президент США оценит, какими будут следующие шаги», — цитирует Рубио ТАСС.

Госсекретарь добавил, что есть основания для «осторожного оптимизма». Он также уточнил, что США не собираются утверждать, что РФ пытается затягивать переговоры по Украине. По мнению Марко Рубио, наоборот, есть движение вперед.

Владимир Путин сообщил, что Вашингтон пытается восстановить отношения с Россией.

«У меня состоялся первый телефонный разговор с президентом США. Администрация Трампа делает всё, чтобы восстановить хоть что-то в отношениях РФ и США», — заявил Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности 14 марта.

Источник: Kremlin.ru