Выиграла Олимпиаду, выгорела, а теперь покоряет Европу: история лучшей гандболистки мира из России

Анна Вяхирева ушла из «Ростов-Дона» летом 2022 года Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Анна Вяхирева считается одной из лучших гандболисток мира. Долгое время она играла за «Ростов-Дон», взяла с ним все национальные трофеи и остановилась в шаге от победы в Лиге чемпионов.

Корреспондент 161.RU Ренат Дайнутдинов рассказывает историю карьеры олимпийской чемпионки и как она сейчас покоряет Европу.

Редкий игрок

Анна родилась 13 марта 1995 года в Волгограде. Ее отец Виктор Вяхирев — известный гандбольный тренер. Поэтому выбирать, каким видом спорта заниматься, она не могла. В гандбол она начала играть в девять лет.

— Конечно, мне было очень сложно, я была ребенком, хотелось хоть иногда развлекаться, гулять с подружками, то есть заниматься тем, чем обычно занимаются обычные дети, но отец был очень строг и не давал расслабляться. Были случаи в детстве, когда желание заниматься гандболом пропадало, но в целом всё сложилось так, как должно было быть.

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











По словам Анны, никаких поблажек отец ей не делал и требовал больше, чем от остальных. Гандболом занималась и старшая сестра Анны — Полина Кузнецова (сейчас она играет за «Ростов-Дон»).

Виктор Вяхирев решил, что Анна будет «гандбольной левшой», так как таких игроков очень мало. При этом в быту она осталась правшой.

— В нашем детстве он думал, что если мы с Полиной Кузнецовой будем играть еще и разными руками, то у нас будет меньше конкуренции и больше шансов на победу в командной игре. Поэтому он и взялся меня переучить в левшу. В принципе у меня не возникло с этим сложностей, потому что изначально в гандболе я начала всё делать левой рукой. Мне всё легко давалось.

Источник: социальные сети Анны Вяхиревой











В 2009 году Вяхирева в составе сборной России заняла второе место на чемпионате Европы среди девушек до 19 лет, но стала лучшим игроком турнира. Золото она взяла на аналогичном турнире, но уже через два года.

Такая же история получилась у Анны с чемпионатами мира для девушек до 18 лет. В 2012-м сборная России выиграла серебро, но Вяхирева стала MVP турнира. Через год она вновь стала самым ценным игроком турнира, но на этот раз с золотой медалью.

Ранний успех

Первой командой Анны стала звенигородская «Звезда», за которую она играла с 2011 по 2014 год. Затем вместе с сестрой они перебрались в «Астраханочку».

В сезоне-2014/2015 астраханская команда впервые в своей истории завоевала бронзовые медали чемпионата России. В следующем сезоне «Астраханочка» добилась исторического достижения. В финальной серии команда обыграла «Ростов-Дон» (28:26; 21:20) и стала победителем чемпионата России. Вяхиреву признали лучшей правой полусредней и самым ценным игроком турнира.

Летом 2016-го перед Олимпиадой в Рио Вяхирева перешла в «Ростов-Дон» и отправилась в Бразилию с новой клубной пропиской. В состав олимпийской команды попала и Полина Кузнецова.

В Рио сборная России уверенно прошла групповой этап, не потерпев ни одного поражения. В четвертьфинале обыграла команду Анголы (31:27). В полуфинале соперницами нашей команды стали норвежки. Основного времени не хватило, чтобы выявить победителя (31:31). В нервном овертайме сборная России вырвала победу — 38:37.

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Олимпийский финал проходил 20 августа. Матч против Франции получился менее результативным и без овертайма. Сборная России победила — 22:19. Самым ценным игроком турнира стала Анна Вяхирева, Полину Кузнецову признали лучшей левой крайней.

Уже после турнира Вяхирева призналась, что всегда говорила подружкам, что станет олимпийской чемпионкой.

— Когда мне было лет 18 или 19, а может быть, и раньше, говорила об этом. Не знаю, откуда во мне была такая уверенность, но сомнений не было — это факт. После Олимпийских игр мне даже подружки, которым я говорила, что стану чемпионкой, писали, спрашивали: «Помнишь, ты когда-то говорила об этом?»

На Олимпиаде к командным видам спорта, как правило, приковано большое внимание. Поэтому после победы у гандболисток сборной России стали чаще брать интервью, приглашать в федеральные эфиры. Анна Вяхирева, например, была гостьей в «Вечернем Урганте».

Источник: социальные сети Анны Вяхиревой











Вяхирева летом 2017 года признавалась, что не была рада такому вниманию к себе, для нее это стало неожиданностью.

— Я настолько устала от повышенного внимания, что хотелось закрыться дома, сидеть себе тихонечко, никого не видеть и не слышать. Было очень много запросов об интервью, если честно, меня напрягало постоянно общаться с журналистами, да и сейчас тоже немного напрягает. Не знаю почему, но становится тяжело, когда разговор вновь заходит об Олимпийских играх. Не хочется, чтобы люди делали акцент только на Олимпиаде, потому что жизнь продолжается, многое впереди и хочется думать о настоящем и будущем, а не о том, что уже прошло.

За Вяхиревой закрепилось прозвище Гандбольный Месси, но сама Анна неоднократно признавалась, что относится к такому сравнению нейтрально. Иногда она даже говорила, что не хочет, чтобы ее с кем-то сравнивали.

Коллекция чемпионств

Первый сезон в Ростове получился у Вяхиревой скомканным из-за травмы, но это ей не помешало пополнить коллекцию наград золотыми медалями чемпионата и Кубка России.

В сезоне-2016/2017 «Ростов-Дон» добился успеха и на международной арене, выиграв второй по значимости европейский клубный трофей — Кубок ЕГФ. В финале команда обыграла немецкий «Битигхайм» (28:25, 25:21).

В России «Ростов-Дон» не знал себе равных. Команда выигрывала чемпионат и кубок четыре года подряд. Лишь в сезоне-2020/2021 ЦСКА смог прервать гегемонию ростовчанок, выиграв Суперлигу. При этом Кубок страны всё равно остался в Ростове.

Всё это время главной целью команды была победа в Лиге чемпионов. В сезоне-2017/2018 «Ростов-Дон» впервые вышел в «Финал четырех» турнира. В Будапеште ростовчанкам не удалось одержать ни одной победы. В полуфинале они проиграли македонскому «Вардару» (19:25), а в матче за третье место уступили «Бухаресту» (30:31).

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











В следующем сезоне «Ростов-Дон» вновь попал в Бухарест, но выступил на этот раз в столице Венгрии гораздо лучше. В полуфинале был обыгран французский «Метц» (27:25). В решающем матче на 12-тысячной арене ростовчанкам нужно было обыграть венгерский «Дьер», который до этого выигрывал Лигу чемпионов два раза подряд.

По ходу матча «Ростов-Дон» уступал в пять мячей, но смог сократить отставание до минимума. При счете 24:25 у ростовчанок было десять секунд на атаку, но реализовать ее они не смогли. Команда остановилась в шаге от цели.

Источник: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»











Несмотря на суеверия, Вяхирева, как правило, играет под 13-м номером.

— Просто мне нравится номер, нравится, что многие люди считают его неудачным. В детстве был случай, когда мне давали форму с 13-м номером, но я его почему-то не захотела и попросила поменять. После играла под разными, как обычно и бывает в детстве. А потом захотелось 13-й. Но я сейчас уже не вспомню, когда я его выбрала.

По итогам 2019 года Вяхиреву признали лучшей гандболисткой планеты.

Выгорание и приостановка карьеры

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











После победы на Олимпиаде в Рио сборная России с Вяхиревой успешно выступала и на других международных турнирах.

В 2018-м наша команда дошла до финала, где уступила хозяйкам континентального первенства — сборной Франции (21:24). Несмотря на это, Вяхирева была признана самым ценным игроком турнира.

В 2019-м на чемпионате мира в Японии сборная России стала третьей, пропустив вперед команды Испании и Нидерландов. Победу «оранжевой» сборной тогда принес бросок гандболистки «Ростов-Дона» Лоис Аббинг. Вяхирева и на этот раз не осталась без индивидуальных наград. Она стала лучшей полусредней.

Из-за пандемии Олимпийские игры в Токио проходили в 2021 году. Из-за допинговых скандалов сборная России выступала в столице Японии под флагом Олимпийского комитета России.

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











В марте 2021-го Вяхирева получила травму, из-за которой пропустила остаток сезона, но к Олимпиаде она успела восстановиться.

В полуфинале сборная России, как и пять лет назад в Рио, играла против Норвегии. И в этот раз минимальное преимущество было на стороне российской команды — 27:26. В финале победа досталась француженкам — 25:30.

Анна Вяхирева вновь была признана самым ценным игроком. В Токио она забросила 43 мяча — больше было только у черногорки Йованы Радичевич (46) и норвежки Норы Мерк (52). Полина Кузнецова стала лучшей левой крайней.

Сразу после финала Вяхирева призналась, что хочет сделать паузу в карьере, чтобы поправить свое ментальное и физическое здоровье.

— Думаю, прекрасно ничего не делать. Хочу понять, каково это: просыпаться, понимая, что тебе никуда не нужно, что ты можешь заниматься тем, что хочешь, чего желает твоя душа. Хочу побыть женщиной, если Бог даст, стать мамой. Если говорить о высоком, не хочу, чтобы меня воспринимали только как гандболистку. Хочу побыть полноценным человеком, понять, что мне интересно, кроме гандбола, найти себя, — призналась Анна в августе 2021-го.

Источник: социальные сети Анны Вяхиревой











В 2023-м в интервью Sports.ru гандболистка призналась, что сделала паузу в карьере из-за выгорания.

— Как это ощущалось? Апатия. Состояние, очень близкое к депрессивному. Постоянные смены настроения. Хроническая усталость. Всё время хотелось плакать и ничего не делать. Были внутренние пожелания заняться чем-то еще, помимо гандбола. Потому что его стало излишне много. Я устала, и нужен был перерыв, но взять его не получалось. И с того момента всё пошло по наклонной.

По ее словам, справиться с ситуацией ей помогли бывший муж и работа с психологом.

Покорила Европу

На площадку Вяхирева вернулась в марте 2021-го. В первой же игре против ЦСКА она забросила 11 мячей. С ней «Ростов-Дон» выиграл золотые медали чемпионата России и уступил в финале Кубка ЦСКА. С тех пор ростовская команда трофеев не выигрывала.

Доиграть сезон в Лиге чемпионов «Ростов-Дон» не смог. 20 февраля ростовчанки в гостях обыграли «Брест» (29:18) и обеспечили себе второе место в группе. Как выяснится уже через несколько дней, это был последний на данный момент матч команды в еврокубках.

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











В начале апреля «Ростов-Дон» должен был сыграть в четвертьфинале с французским «Метцем», но российские команды были отстранены от международных матчей.

После февраля 2022-го из «Ростов-Дона» ушли легионеры, в том числе шведский тренер Пер Юханссон. Летом покинула команду и Анна Вяхирева.

— Я уехала из-за гандбола. Уехала, потому что хотела играть на высоком уровне, не хотела стоять на месте, хотела развиваться. В России это сейчас невозможно, но я бы хорошо зарабатывала. Я потеряла в деньгах. Потеряла сильно.

Источник: социальные сети Анны Вяхиревой











По данным СМИ, «Бухарест» мог сделать Вяхиреву самой высокооплачиваемой гандболисткой мира, предложив ей зарплату 20 тысяч евро в месяц. В итоге Анна решила перейти в норвежский «Вайперс» (до этого он дважды подряд выигрывал турнир), в составе которого было больше шансов выиграть Лигу чемпионов.

— Хочу, чтобы «Вайперс» выиграл третий год подряд, хочу, чтобы выиграл со мной. Я давно пытаюсь. Мы были близко с «Ростовом»: два раза выходили в «Финал четырех», один раз играли в финале. Но так бывает. Если бы у нас была возможность пробовать еще, мы бы этого добились. Но ситуация решила всё за меня, — призналась Анна в интервью блогеру Вите Кравченко.

Выбор Вяхиревой поддержали не все. Например, бывший главный тренер сборной Евгений Трефилов критиковал тех, кто уехал в Европу.

— Я не очень понимаю, как Трефилов связан с моим переездом и почему он может это комментировать. Да, он тренер, не спорю, многого с ним добились, не умаляю ничьих заслуг. Но я считаю, что это исключительно мое дело, где мне жить и чем мне заниматься. Такая реакция не удивила. Обидно? От него — нет.

В первом же сезоне в Норвегии Вяхирева показала, что сделала правильный выбор. «Вайперс» выиграл чемпионат и Лигу чемпионов, обыграв в финале венгерский «Ференцварош» (28:24). Анна в решающей встрече забросила шесть мячей и стала лучшим игроком «Финала четырех».

Источник: социальные сети Анны Вяхиревой











Вяхирева признавалась, что чувствует себя в Норвегии как дома. Но в сезоне-2023/2024 у «Вайперс» начались финансовые проблемы. Клуб пытался подойти к решению проблемы разными способами. Вяхирева, например, даже звонила потенциальным спонсорам клуба.

В итоге решение найти не удалось. Вяхирева стала лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забросив 113 мячей, но во второй раз выиграть турнир она не смогла.

Летом 2024-го французский «Брест» заплатил норвежской команде за Вяхиреву 170 тысяч евро — это рекордный трансфер в истории женского гандбола.

— У меня есть молодой человек, он живет в Норвегии. Тяжело ли поддерживать отношения на расстоянии? Тяжело. Я такое не люблю. Но надеюсь, что это ненадолго, — цитирует Вяхиреву RT.