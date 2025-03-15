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«Потом посмотрите и удивитесь»: Баста разнес очаровательную участницу «Голоса»

На проекте завершились слепые прослушивания

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Участники «Голоса» торопились запрыгнуть в уходящий вагон слепых прослушиваний, но вагоновожатый Вакуленко был непоколебим | Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 годУчастники «Голоса» торопились запрыгнуть в уходящий вагон слепых прослушиваний, но вагоновожатый Вакуленко был непоколебим | Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год

Участники «Голоса» торопились запрыгнуть в уходящий вагон слепых прослушиваний, но вагоновожатый Вакуленко был непоколебим

Источник:

В шоу «Голос» завершились слепые прослушивания. Эфир 14 марта был последним шансом исполнителей попасть в проект и побороться за главный приз — возможность записать и выпустить трек. Наставники еще продолжали биться за каждого молодого артиста, но некоторым дали жесткий от ворот поворот.

В целом последние слепые прослушивания оставляют впечатление, как будто все наставники уже определились со своими фаворитами и добирали в команду новых участников, потому что таковы правила. Тем не менее появлялись еще яркие исполнители. Так, Дзамболат Дулаев, появившийся в выпуске первым, ошеломил публику и наставников вокалом, и с первых нот к нему повернулась Хибла Герзмава, а потом к ней подключились и все остальные. Артист из Владикавказа, который давно строит карьеру в Большом театре, выбрал команду той, кто первой к нему повернулась.

Оказались среди участников нового выпуска не только профессионалы, выступающие в театрах, но и уличные артисты. Например, 34-летняя Александра Киселева, которая вообще-то оканчивала экономический факультет и готовилась работать по специальности, но в последнее время влюбилась в музыку и стала играть на набережной Феодосии, выступать в кафе и ресторанах.

— Это интересно, круто и весело. Я хочу, чтобы музыка стала не просто приработком, а стала частью моей жизни, и верю, что проект поможет мне в этом, — отметила Александра, но в «Голос» не попала.

— С энергией что-то не получилось, будто оставили всё при себе. Голос красивый, тембр тоже, но при себе всё оставили, — объяснила Полина Гагарина.

Неожиданностью для всех стало появление на проекте Алины Аракаеловой, которая 10 лет назад, когда ей было 13 лет, участвовала в проекте «Голос. Дети» (0+). Тогда она попала в команду к Максиму Фадееву и дошла до «Поединков». Сейчас Алина стала настоящей красавицей, окончила вуз и решила попробовать свои силы уже во взрослом «Голосе».

Источник: пресс-служба Первого каналаИсточник: пресс-служба Первого канала
Источник:

К сожалению, в проект для взрослых Алине попасть не удалось. Для слепых прослушиваний она выбрала хит Юлии Началовой «Герой не моего романа», но не впечатлила наставников. Поворачиваться никто не стал.

— Вы такая красавица, но что так пели-то? Почему всё развалилось? Потом посмотрите и удивитесь, — отчитал ее Баста.

Источник:

Зрителей финальные слепые прослушивания не впечатлили — они даже не поняли, зачем их смотрели.

— Последние прослушивания… Не знаю, за что зацепиться… Пресно и неинтересно, как будто все устали. Уже третий выпуск в одной и той же одежде, видимо, снимали всё разом, — заметила постоянная зрительница шоу «Голос» Анастасия Шевякова.

— Очень слабый выпуск на финале слепых прослушиваний, — сказала как отрезала Жанна Солопова.

— Второй и третий выпуски были самыми лучшими, потом всё пошло ко дну морскому. Но начало тоже не особо впечатлило, печаль-беда. Пожалуй, слабейший сезон из всех возможных сезонов. Но я удивился, что фавориты всё же наскреблись, да притом аж целых 23 участника, — отметил зритель, скрывающийся под ником Егор Крид.

— М-да… С таким-то безрыбьем Градский никогда бы себе команду не набрал, — раздосадован постоянный зритель проекта Алексей Харьков.

А как вам новый сезон «Голоса»?

Хватило первого выпуска
Раньше было лучше
Отличный сезон, у меня уже есть фавориты
Впервые слышу про это шоу
Вообще не смотрю телевизор
ПО ТЕМЕ
Шоу Голос Первый канал Баста Голос. Дети Телевидение Отзывы Критика Полина Гагарина Хибла Герзмава
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