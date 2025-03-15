«Бронирования упали на 60%»: стоит ли ехать летом на пляжи Анапы после разлива мазута

В Анапе продолжают очищать пляжи от мазута Источник: kastyukevich_live / T.me











Три месяца прошло с того момента, как в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они перевозили больше 9000 тонн мазута, свыше 2000 оказалось в море, а затем — на берегу в Анапе, Темрюкском районе и в Крыму, включая Севастополь. Это одна из самых страшных экологических катастроф в новейшей истории России. Сильнее всего пострадали песчаные пляжи Анапы, а вместе с ними тысячи птиц. С середины декабря 2024 года ежедневно волонтеры и спасатели очищают побережье и пернатых, а водолазы — морское дно.

До этого губернатор Краснодарского края говорил, что пляжи приведут в порядок к 1 марта. Но этого не случилось. Наоборот, из-за потепления участились точечные выбросы мазута, потому что нефтепродукты начали всплывать со дна.

Тем временем начинается сезон активного бронирования туров на майские праздники и первую половину лета на Черноморские курорты. Но будет ли туристический сезон в Анапе и какая сейчас обстановка на пляжах, рассказывают наши коллеги из 93.RU.

15 декабря 2024 года два танкера разломило пополам во время сильного шторма. Среди главных причин крушения — задержка разгрузки судов. Выгрузить нефтепродукты должны были еще в конце ноября. Также повлиял возраст судов — более 50 лет. Оба относятся к классу «река-море» и не были предназначены для таких больших волн во время непогоды. Владелец одного из танкеров считает, что на случившееся также повлияли действия порта Кавказ — в перегрузочном районе было больше судов, чем мест для укрытия от шторма. Сейчас идут суды с владельцами танкеров. Подробнее об этом можно прочитать в этом материале.

Что сейчас с пляжами Анапы

Три месяца назад пляжи Анапы было не узнать: песок, покрытый огромными пятнами мазута, трупы птиц, дельфинов, мешки с нефтепродуктами, которые не успевают вывозить, и они протекают, мало техники и средств защиты для волонтеров. Как всё это выглядело, можно прочитать в репортаже журналистки 93.RU, которая участвовала в уборке.

Фото с пляжа в Анапе, сделанное в 25 декабря 2024 года Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Сейчас картина изменилась. Техники хватает, а пляжи стали чище. Море периодически выбрасывает новую порцию мазута, но уже не в таких количествах. Также на берегу установили сети и насыпали валы, чтобы удержать нефтепродукты. Но всё еще встречаются пляжи, плотно усеянные мазутной крошкой. Ее убирают вручную, просеивая песок, и используют технику.

Джемете. Фото от 11 марта 2025 года Источник: makovozovy / T.me











— С прошлой недели стала повышаться температура воздуха и воды в Черном море. Как мы и ожидали, на берег Анапы начало выбрасывать небольшие фракции нефтепродуктов, которые до этого находились на дне. Сейчас в ручном режиме мониторим ситуацию на каждом участке береговой полосы. На побережье в уборке замазученного песка задействованы более 1700 человек, — рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 12 марта.

Журналисты 93.RU связались с Евгенией Кизей, директором департамента продукта и бронирования компании «Мультитур», которая была в Анапе в начале марта и лично посмотрела на состояние пляжей от Сукко до Благовещенской — это около 40 километров береговой линии.

— Процентов на 80 работы завершены. Осталась небольшая мелкая фракция, размером с горошинку, и разные кусочки мазута, уже смешанные с песком, — рассказала Евгения Кизей.

Пляж в Джемете (Анапа). Фото от 12 марта 2025 года. Видно мазутную крошку Источник: makovozovy / T.me

По словам представителя туроператора, галечные пляжи Сукко и Утриша не пострадали, а в Благовещенской, где изначально ситуация была одной из худших, сейчас чище всего. В Джемете и Витязево пляжи, принадлежащие крупным отелям, выглядят более чистыми, чем общественные. Всё дело в том, что владельцы турбизнеса сами закупили технику.

— И отель своими силами очищает песок, не дожидается, пока администрация дойдет до этого пляжа, многие отели закупили технику, они подключили свой персонал и просеивают самостоятельно песок, — говорит Евгения Кизей. — На общественных пляжах мазута больше. Каждый километр стоят пункты МЧС, за которыми закреплены определенные участки пляжа, и они работают на них.

Эксперты сходятся во мнении, что от количества техники будет зависеть, как быстро очистят пляжи от мазутной крошки, потому что вручную просеивать песок намного дольше.

Как просеивают песок в Анапе. Видео от 13 марта. Снято в районе пирса в Витязево Источник: opershtab23 / T.me

При этом представитель компании «Мультитур» считает, что все работы по просеиванию и вывозу грязного песка сделают пляжи Анапы даже чище, чем они были раньше.

— Чище, чем в этом году, песка, наверное, не было в Анапе никогда, потому что там вместе с крошками мазута убирают весь бытовой мусор, который там закапывался нашими туристами: всякие окурки, палочки, крышечки, бутылочки… Всё это теперь поднимается и просеивается.

По данным МЧС России на утро 14 марта, в Краснодарском крае продолжают обследовать 265 километров береговой линии. Уже собрано около 150 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами песка. Еще в декабре 2024 года министр природных ресурсов России Александр Козлов говорил, что вылившаяся из танкеров нефть может загрязнить почти 200 тысяч тонн грунта, то есть большую часть уже собрали.

Также в акватории Черного моря за три месяца водолазы совершили больше 1400 спусков, со дна поднято свыше 14 тонн мазута.

Водолазы собирают мазут в районе причала в Джемете Источник: opershtab23 / T.me

Когда очистят Черноморское побережье

Губернатор Краснодарского края заявил, что «мазут, выброшенный на побережье Краснодарского края, планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта». Но работы продолжаются, а новые сроки ликвидации экологической катастрофы власти пока не называют. Курортный сезон в Анапе будет зависеть от решения Роспотребнадзора. Ожидалось, что оно будет в начале марта, но этого не произошло.

— В муниципальном образовании город-курорт Анапа и Темрюкском районе Роспотребнадзор допустит к использованию пляжи, пострадавшие от разлива нефтепродуктов, только после подтверждения их соответствия действующим санитарным правилам, — говорится на сайте ведомства.

Последние результаты проверки Роспотребнадзор опубликовал в конце февраля. Состояние воды, как и рыбы, — в пределах нормы. Это во многом связано с тем, что мазут долгое время остается в неизменном состоянии и не распадается. За три месяца уже проведено около 3 тысяч исследований. И они будут продолжаться.

— Сезон, по моему мнению, в этом году все-таки будет в Анапе. Непонятно, в каком объеме, конечно, все будут ждать результатов Роспотребнадзора по состоянию пляжей, окончательные должны поступить в мае. Со слов МЧС, со слов отельеров, работы осталось максимум на месяц, вот такой ежедневной рутинной работы. Многое будет зависеть, конечно, от погодных условий. Но если и будут выбросы, то уже не в таком количестве, как раньше, и их быстро уберут. Думаю, что к майским праздникам пляжи уже приведут в порядок.

Недавно представители Ассоциации туроператоров России опросили отельеров Анапы. Все без исключения ответили, что готовятся к пляжному сезону — 2025.

Еще в январе министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил Владимиру Путину, что полностью восстановить пляжи планируется к курортному сезону 2026 года.

Что происходит с турами в Анапу на майские праздники и лето

Туроператоры сходятся в одном: такой сервис, как в Анапе, сложно найти на других курортах нашей страны, особенно семьям с детьми. Здесь много отелей «все включено» с трехразовым питанием, бассейнами, спа, детскими развлечениями.

Поэтому эксперты отмечают, что в майские праздники, когда море еще довольно холодное для купания, многие едут в Анапу для прогулок и им хватает тех услуг, что оказывают отели.

Некоторые в Анапе уже загорают! Снято 13 марта в районе Малой бухты (недалеко от центра курорта) Источник: makovozovy / T.mу











— С воздухом всё в порядке, запаха никакого нет, то есть погулять можно. Поэтому в майские дикого спада нет, санатории бронируются, потому что лечение как оказывалось, так и оказывается качественно. Тут объекты с развитой инфраструктурой: есть крытые спа, открытые бассейны с подогревом, все приезжают именно за сервисом в Анапу, — отмечает в беседе с 93.RU Евгения Кизей.

А вот бронирование туров на лето значительно замедлилось. Есть туристы, кто уже аннулировал путевки и выбрал другие направления. Но многие сейчас находятся в режиме ожидания.

— Бронирование упало где-то на 60% год к году. Туристы ждут окончания, ликвидации последствий разлива. Пока этого не произойдет, пока власти не объявят о том, что уборка закончена, вряд ли ситуация изменится, — рассказал 93.RU вице-президент ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин.

Туроператоры надеются, что в мае, после окончательного решения Роспотребнадзора, спрос в Анапу восстановится.

— Все ждут мая, потому что аннулировать тур можно за неделю-две до заезда без штрафа, в зависимости от того, какой отель, — рассказала Евгения Кизей.

В Анапу продолжают приезжать туристы со всей страны Источник: kastyukevich_live / T.me











Если говорить о стоимости отдыха в Анапе в 2025 году, то по тарифу «все включено» на майские праздники средний ценник будет 3–4 тысячи рублей на человека в сутки, в июне — от 6 тысяч рублей. Особых скидок на размещение ждать не стоит.

— Отели уже сейчас экспериментируют со скидками, но результата мало в плане продаж. Потому что причина спада спроса не экономическая, людей в принципе устраивала цена. Я думаю, скидки появятся позже, когда все-таки ликвидация закончится, в пределах 15%, — рассказал 93.RU Сергей Ромашкин.

Куда поехать, где есть песчаные пляжи, если не в Анапу

— Надо сказать, что стопроцентной альтернативы нет. Все привыкли к определенному уровню сервиса в Анапе, к определенной инфраструктуре детской, это все-таки семейные курорты, это наличие развлечений для детей в большом количестве. Только по пляжам можно более-менее найти альтернативу, — считает Евгения Кизей, директор департамента продукта и бронирования компании «Мультитур».