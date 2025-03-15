«Время сокращается»: в Кремле сказали, сколько действует предложение Путина к ВСУ сдаться в Курской области

Песков передал послание Путина украинским военным Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











У украинских военных всё меньше времени, чтобы сдаться в Курской области. Об этом заявил ТАСС 15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«(Предложение. — Прим. ред.) пока действует. У них время сокращается, как шагреневая кожа», — сказал Песков. Что будет в случае отказа представитель Кремля не уточнил.

В пятницу президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом сообщил, что ознакомился с призывом американского лидера Дональда Трампа пощадить окруженных украинских военных в Курской области. Он пообещал, что, если бойцы ВСУ сложат оружие, им будет гарантирована жизнь и достойное обращение. Киев для реализации плана американского президента должен дать приказ своим военным сдаться в плен, уточнил российский лидер.