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Политика Переговоры России и США «Время сокращается»: в Кремле сказали, сколько действует предложение Путина к ВСУ сдаться в Курской области

«Время сокращается»: в Кремле сказали, сколько действует предложение Путина к ВСУ сдаться в Курской области

Что ждет Украину в случае отказа, остается тайной

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Песков передал послание Путина украинским военным | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПесков передал послание Путина украинским военным | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Песков передал послание Путина украинским военным

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У украинских военных всё меньше времени, чтобы сдаться в Курской области. Об этом заявил ТАСС 15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«(Предложение. — Прим. ред.) пока действует. У них время сокращается, как шагреневая кожа», — сказал Песков. Что будет в случае отказа представитель Кремля не уточнил.

В пятницу президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом сообщил, что ознакомился с призывом американского лидера Дональда Трампа пощадить окруженных украинских военных в Курской области. Он пообещал, что, если бойцы ВСУ сложат оружие, им будет гарантирована жизнь и достойное обращение. Киев для реализации плана американского президента должен дать приказ своим военным сдаться в плен, уточнил российский лидер.

Сам же Трамп, рассказывая о переговорах Путина с его спецпосланником Стивом Уиткоффом, заявил, что «настоятельно просил» российского президента сохранить жизнь украинским военным, которые «полностью окружены российскими войсками и находятся в очень плохом и уязвимом положении». Когда состоится прямой разговор двух президентов, пока неизвестно.

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