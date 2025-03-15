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Происшествия Размахивал ножом и угрожал: пассажир устроил дебош в московском метро. Это попало на видео

Размахивал ножом и угрожал: пассажир устроил дебош в московском метро. Это попало на видео

Люди перелазили через ограждения и бежали

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1 комментарий

Пострадал один из сотрудников безопасности

Источник:

В московском метро один из пассажиров устроил дебош. Всё произошло на станции «Улица 1905 года». Мужчину не устроило то, что его с другом отказались пускать внутрь.

Сотрудники службы безопасности заметили у пассажиров признаки алкогольного опьянения. В ответ мужчины начали махать кулаками, а один из них достал нож, угрожая жизни и здоровью сотрудников метро.

Некоторые очевидцы пытались успокоить дебошира, другие перелазили через ограждения и убегали, остальные в ступоре смотрели на происходящее. В ходе конфликта пострадал один из сотрудников службы безопасности, его доставили в больницу.

«Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Дебошира задержали сотрудники полиции. Им оказался 41-летний москвич. Он заявил, что «продемонстрировал нож» для того, чтобы от него «отстали».

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям 116 (побои) и 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ. Дебоширу выдали подписку о невыезде.

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Метро Москва Нож Дебошир Московское метро
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Комментарии
1
280714103
55 минут
Это элита нашего общества. Именно они обеспечат стабильность и процветание. Скоро во всех школах великой страны. Ура, товарищи....
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