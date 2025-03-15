Размахивал ножом и угрожал: пассажир устроил дебош в московском метро. Это попало на видео

Пострадал один из сотрудников безопасности Источник: IrinaVolk_MVD / T.me

В московском метро один из пассажиров устроил дебош. Всё произошло на станции «Улица 1905 года». Мужчину не устроило то, что его с другом отказались пускать внутрь.

Сотрудники службы безопасности заметили у пассажиров признаки алкогольного опьянения. В ответ мужчины начали махать кулаками, а один из них достал нож, угрожая жизни и здоровью сотрудников метро.

Некоторые очевидцы пытались успокоить дебошира, другие перелазили через ограждения и убегали, остальные в ступоре смотрели на происходящее. В ходе конфликта пострадал один из сотрудников службы безопасности, его доставили в больницу.

«Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Дебошира задержали сотрудники полиции. Им оказался 41-летний москвич. Он заявил, что «продемонстрировал нож» для того, чтобы от него «отстали».