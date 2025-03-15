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Стиль и красота Модные советы обзор Что у вас под шапкой? Стилист рассказала, какие пять причесок будут в моде весной 2025-го

Что у вас под шапкой? Стилист рассказала, какие пять причесок будут в моде весной 2025-го

Покажите эти идеи своему парикмахеру — настало время блистать

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Один раз идем к мастеру, а в тренде остается всю весну | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUОдин раз идем к мастеру, а в тренде остается всю весну | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Один раз идем к мастеру, а в тренде остается всю весну

Источник:

«Встала и сразу пошла» — кредо всех трендовых причесок на весну. Можно забыть о сложных техниках окрашивания и многочасовых укладках. Стилист по волосам Наталья Березина рассказала, что следующие три месяца на пике популярности будут простые, но при этом эффектные прически, ради которых не придется постоянно бегать к мастеру.

Челка-трансформер

Играть с челкой в «хочу не хочу» — занятие, через которое проходили многие девушки. Весной можно будет обойтись без мук выбора — в моду входит челка-трансформер. Прелесть в том, что за счет длинных прядей по бокам ее легко можно спрятать.

Сабрина Карпентер уже вовсю следит за трендами | Источник: sabrinacarpenter / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Сабрина Карпентер уже вовсю следит за трендами | Источник: sabrinacarpenter / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сабрина Карпентер уже вовсю следит за трендами

Источник:

Стилист по волосам Наталья Березина рекомендует при создании прически сочетать челку-трансформер с модной в 2025 году стрижкой — каре. Чтобы завершить образ, добавьте небрежности и объема во время укладки.

Плотный срез

— Весной актуальны плотные срезы и графичные линии, — отмечает Наталья Березина. — Такой вариант особенно подойдет обладательницам тяжелых волос, которые не хотят тратить время на завивку и укладку. Чтобы срез смотрелся эстетично, главное будет следить за состоянием волос, чтобы они были гладкими и блестящими, а концы оставались на одном уровне.

Наталья Березина — парикмахер-стилист, «Лучший стилист — 2022» по версии премии Shopping года, амбассадор бьюти-сообщества Provolos, опыт работы больше 8 лет.

Кендалл Дженнер показывает, как может выглядеть плотный срез | Источник: kendalljenner / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Кендалл Дженнер показывает, как может выглядеть плотный срез | Источник: kendalljenner / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кендалл Дженнер показывает, как может выглядеть плотный срез

Источник:

Ухоженные волосы будут здорово смотреться как в распущенном виде, так и собранными в хвост — еще одну практичную, но при этом модную прическу этой весны.

Ломаные волны

Ломаные волны как у Риты Оры этой весной будут на пике популярности | Источник: ritaora / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Ломаные волны как у Риты Оры этой весной будут на пике популярности | Источник: ritaora / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ломаные волны как у Риты Оры этой весной будут на пике популярности

Источник:

Весной прослеживается простота во всём — от выбора стрижки до укладки и прически. Никаких афро-кудрей на мелкую плойку или голливудских локонов, на которые уйдут часы перед зеркалом.

<p>Наталья Березина</p><p>Наталья Березина</p>

В тренде ломаные неоднородные волны на длинной текстурированной стрижке.

Прическу с зигзагообразными волнами можно сделать сразу несколькими способами: заплести на ночь косички, завить бигуди или взять плойку или утюжок, но не забудьте в конце хорошо разобрать каждый завиток, чтобы прическа получилась пышнее.

Стрижка шегги

Весной можно будет сказать: «Лохматость повысилась» и с чистой совестью выбрать стрижку шегги. Она особенно подойдет кудрявым волосам: никаких трудностей с укладкой, главное — нанести немного мусса и взбить руками.

Дженна Ортега уже вовсю готова быть неотразимой этой весной | Источник: jennaortega / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Дженна Ортега уже вовсю готова быть неотразимой этой весной | Источник: jennaortega / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Дженна Ортега уже вовсю готова быть неотразимой этой весной

Источник:

— На коротких и длинных волосах актуальны различные виды шегги. Оставляйте открытые уши и удлиненные виски, добавьте динамику в виде мягких срезов и будете выглядеть вау, — рекомендует Наталья.

Длинные волосы с такой стрижкой можно собрать в трендовый пучок в стиле 90-х. Мы говорим о культовой прическе Памелы Андерсон, которую уже успели повторить Милли Бобби Браун, Эшли Грэм и Кендалл Дженнер. За счет прядей разной длины и уже сделанного объема на создание уйдет совсем немного времени, достаточно лишь взять пару резинок или бублик.

Карамельные оттенки

На смену холодному блонду, которого пытались добиться всеми правдами и неправдами многие модницы, пришли карамельные оттенки.

Перед карамельными оттенками Дженнифер Лопес сложно устоять | Источник: jlo / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Перед карамельными оттенками Дженнифер Лопес сложно устоять | Источник: jlo / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Перед карамельными оттенками Дженнифер Лопес сложно устоять

Источник:

Если ваш натуральный цвет волос далек от него, то ничего страшного. Теплых оттенков можно достичь как на темных, так и на светлых волосах, и чтобы сохранить салонный эффект, не придется затариваться литрами фиолетового шампуня.

— Этой весной в тренде носить длинные волосы в теплых тонах. В моде карамельные, золотистые, медные тона, — рассказала мастер.

Вы уже выбрали свою весеннюю прическу?

О да, уже знаю, с какой прической буду блистать
Не слежу за модой
До конца весны хожу в шапке — давайте сразу летние
Каждое утро просыпаюсь с шегги, не знала, что это в моде
У меня короткие волосы, так что выбор прост
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Прически Стрижки Весна 2025 год Тренды Тренды-2025 Волосы Укладка Мода Стиль и красота Стиль
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