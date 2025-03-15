В семь лет эти сестры стали самыми красивыми близняшками в мире — как они выглядят сейчас

Пока мама близняшек отбивается от хейтеров, они, не обращая ни на кого внимания, построили завидную карьеру Источник: clementstwins / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Для каждого родителя его дети — лучшие, талантливейшие и самые красивые и ненаглядные в мире. Но иногда восторженность переходит все границы, и родители стремятся убедить весь мир в превосходстве своих детей, а материнство превращают в полноценную работу. Так случилось и в семье Клементс, где мама стала менеджером своих дочерей, прославившихся как «самые красивые близнецы в мире».

Источник: Городские медиа

«Они говорили, что наши дети красивые»

— Иногда мне кажется, что я потерпела неудачу как родитель, а иногда чувствую, что, возможно, сделала что-то правильно, — признается сегодня мать троих детей Джаки Клементс.

В 2008 году у нее с мужем Кевином появился первенец, а спустя два года — две очаровательные близняшки — Ава и Лия.

Несмотря на то, что девочки появились на свет на 4,5 недели раньше срока, родились они абсолютно здоровыми. Как позже признавалась их мать, только с годами она поняла, почему Ава и Лия так торопились попасть на этот свет — ведь им «суждено было стать самыми красивыми близнецами в мире».

Источник: jaqi_m_clements/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Всеми новостями Джаки Клементс всегда делилась в своем блоге. И как только ее малышки освоились в новом доме, она не преминула опубликовать их снимок. В ответ получила тонны восторженных комментариев. Пока одни подписчики восторгались очарованием маленьких ангелочков, другие настаивали: их место — в модельном бизнесе.

— Они говорили, что наши дети такие красивые, что нам действительно стоит подумать о модельной карьере для них, — рассказывала Джаки.

Источник: jaqi_m_clements/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Женщина некоторое время открещивалась от этой мысли, но когда девочкам исполнилось полгода, решила попробовать и записала дочек в модельное агентство. Правда, тогда она не рассчитала сил, ведь надо было не только мотаться по съемкам, но и быть достойной мамой для двухлетнего сына и близняшек, и отложила карьеру девочек до лучших времен.

«И мы пошли делать фотографии»

Лучшие времена настали, когда сестрам исполнилось семь.

— Я рассказала о своей идее девочкам, что, если они готовы к тому, чтобы в дополнение к танцам и тренировкам по плаванию попробовать себя в модельном бизнесе, они могут это сделать, — вспомнила женщина.

Источник: jaqi_m_clements/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Девочкам идея мамы понравилась, и они мечтали как можно скорее приступить к делу. Благо, долго искать «заказчика» не пришлось — соседка семьи Клементс как раз открывала магазин детской одежды и ей нужны были модели. Видя блеск в глазах дочерей, Джаки поняла: съемки для соседки — это только начало.

— Я достала свою 10-летнюю камеру Nikon из гаража, немного накрутила девочкам волосы, чуть-чуть нанесла им румяна, и мы пошли делать фотографии, — вспоминала Джаки.

Источник: jaqi_m_clements/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Женщина разослала снимки Авы и Лии в несколько модельных агентств, и практически от всех в ответ пришло приглашение. Сестры подписали контракты сразу с двумя агентствами, а их мама на волне успеха бросила основную работу и взяла на себя ношу менеджера собственных дочерей. График у близняшек стал, мягко говоря, плотным.

— В те дни, когда они не работают, они идут в школу, а затем — на тренировку по плаванию, на уроки танцев или играют на улице со своими друзьями, — рассказывала Джаки.

Похожих друг на друга юных красоток с длинными каштановыми волосами и пронзительными зелено-голубыми глазами начали приглашать для съемок в рекламных кампаниях крупнейших мировых брендов. Они стали лицами брендов Nike, Converse, Disney и Mattel — создателя куклы Барби.

Источник: clementstwins / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Также Ава и Лия заключили контракты с известными модельными агентствами и попали на страницы престижных журналов — Vanity Fair, Bazaar, Junior Style и других.

«Мне пересадили около пяти миллионов стволовых клеток»

Детство близняшек омрачило известие о тяжелой болезни их отца — спортсмена и преподавателя плавания в колледже. В 2019 году выяснилось, что он болен лейкемией и лимфомой и нуждается в пересадке костного мозга. Так аккаунт близнецов, который к тому моменту уже набрал миллионы подписчиков благодаря их успехам в модельном бизнесе, стал для их отца спасательным кругом в борьбе с редкой и агрессивной формой рака.

Источник: clementstwins / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Сегодня наш папа снова пройдет биопсию костного мозга, чтобы проверить, не вернулся ли рак, — делились тогда Ава и Лия с подписчиками. — За последние несколько недель его показатели крови упали, поэтому врачи пытаются выяснить, что стало причиной этого. Если рак исчезнет, они опасаются, что клетки из трансплантата костного мозга не будут работать в его организме, и ему, возможно, придется пройти еще одну трансплантацию.

Ава и Лия посвятили себя важной миссии — поиску донора костного мозга для папы. Их усилия увенчались успехом, но в итоге донором для Кевина стал его брат Крис.

— Мне пересадили около пяти миллионов стволовых клеток от моего брата, моего героя и спасителя, — рассказывал Кевин. — Это были тяжелые несколько дней, связанные с тошнотой, усталостью и мышечными болями. Не знаю, что бы я делал без Джаки. Она — мой герой. Я чувствую себя очень счастливым, чтобы начать новую жизнь. Впереди еще несколько тяжелых дней, когда я буду проходить химиотерапию. Но с моей Джаки, я знаю, я справлюсь со всем!

Источник: jaqi_m_clements/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Когда Кевин выздоровел, девочки поняли, что могут помочь и другим семьям, столкнувшимся с подобной ситуацией. Лия и Ава начали использовать соцсети для повышения осведомленности о трансплантации костного мозга.

— Десятки тысяч пациентов с раком крови всё еще нуждаются в спасительном доноре стволовых клеток крови, чтобы получить второй шанс на жизнь, — призывают самые красивые близнецы. — Мы хотим помочь другим семьям, которые потенциально могут потерять родителя, брата, сестру или супруга. Узнать, подходите ли вы ему, очень просто и безболезненно. Всё, что вам нужно сделать, это взять мазок со щеки, отправить его в лабораторию, и вы можете спасти жизнь.

«Моим девочкам нравятся спорт, танцы и моделинг»

Сейчас на страницу девочек в соцсетях подписаны более двух миллионов человек. Среди них есть те, кто искренне восхищается их красотой, но и хейтеров хватает. Они обвиняют Джаки Клементс в том, что она лишила дочерей детства, говорят, что мать их затаскала, обращают внимание на их полные печали глаза.

Источник: clementstwins / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Женщине есть что ответить. Она настаивает, что моделинг был их мечтой, и вместо того чтобы зарабатывать на дочерях, у семьи были приличные расходы, чтобы поддержать их.

Источник: clementstwins / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Вы когда-нибудь задумывались, что, возможно, работа моделью на самом деле делает их счастливыми!? Если нет, позвольте мне первой вам об этом сказать… Делает! — эмоционально ответила мать близняшек хейтерам. — Некоторые дети любят спорт, танцы или игру на музыкальном инструменте. Некоторые дети любят проводить всё свое время, уставившись в iPad, за видеоиграми или смотря телевизор и не общаясь с внешним миром. Моим девочкам нравятся спорт, танцы и моделинг.

Источник: clementstwins / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Карьера девочек не замедляется. В 2020 году они запустили собственный бренд одежды для подростков под названием KAVEAH и активно его продвигают.

Источник: clementstwins / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









