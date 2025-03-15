Над Волгоградом гремят взрывы: там вспыхнул пожар и закрыли аэропорт. Кадры

Жители Волгограда сообщают о громких взрывах над городом. Их прозвучало от 15 до 20, сообщили телеграм-каналу Shot очевидцы.
В одном из районов города вспыхнул мощный пожар. Официальной информации о случившемся пока нет.
Известно, что на работу местного аэропорта ввели ограничения. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.
Помимо этого, приостановил работу аэропорт в Саратове. Также известно, что в Воронежской области сбили более 15 беспилотников, об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
«По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — сообщил глава области.
Накануне Суджу в Курской области атаковали ВСУ. Ударили по музею, погибла его сотрудница. Двое мужчин получили ранения.
Утром 11 марта беспилотники массово атаковали Россию. Почти 100 БПЛА сбили над Московской областью. Несколько дронов попали в многоэтажки и припаркованные авто.
Осколками дронов ранило 20 человек, из них трое — дети. В ту же ночь ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в Беловском районе Курской области. Погибли четыре человека.