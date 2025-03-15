НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

облачно, без осадков

ощущается как -8

8 м/c,

зап.

 749мм 59%
Подробнее
1 Пробки
USD 85,57
EUR 93,61
Скандал вокруг стройки
Последствия ветра в Ярославле
Курцын с медведем
Погибли в пожаре в многоэтажке
Афиша концертов
Преследовал мам с детьми
Подробности смертельной драки
Закрылся популярный ночной клуб
В драке погиб врач
Происшествия Атаки БПЛА Над Волгоградом гремят взрывы: там вспыхнул пожар и закрыли аэропорт. Кадры

Над Волгоградом гремят взрывы: там вспыхнул пожар и закрыли аэропорт. Кадры

Также аэропорт закрыли в Саратове

340
1 комментарий

Очевидцы сообщили нам, что горит пустырь на юге Волгограда

Источник:

Жители Волгограда сообщают о громких взрывах над городом. Их прозвучало от 15 до 20, сообщили телеграм-каналу Shot очевидцы.

Очевидцы показали пожар в другом районе Волгоградской области

Источник:

В одном из районов города вспыхнул мощный пожар. Официальной информации о случившемся пока нет.

Огонь видно издалека | Источник: читатели Городских медиаОгонь видно издалека | Источник: читатели Городских медиа

Огонь видно издалека

Источник:

Известно, что на работу местного аэропорта ввели ограничения. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

На видео слышен звук взрыва

Источник:

Помимо этого, приостановил работу аэропорт в Саратове. Также известно, что в Воронежской области сбили более 15 беспилотников, об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — сообщил глава области.

Накануне Суджу в Курской области атаковали ВСУ. Ударили по музею, погибла его сотрудница. Двое мужчин получили ранения.

Утром 11 марта беспилотники массово атаковали Россию. Почти 100 БПЛА сбили над Московской областью. Несколько дронов попали в многоэтажки и припаркованные авто.

Осколками дронов ранило 20 человек, из них трое — дети. В ту же ночь ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в Беловском районе Курской области. Погибли четыре человека.

ПО ТЕМЕ
Пожар Атака БПЛА БПЛА ВСУ Атака
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Ну и с чего вдруг там "осторожный оптимизм"?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
Нет развлечений и дорогое жилье. Россиянин рассказывает о жизни в Кувейте — какие минусы у богатой и закрытой страны
Антон Цибин
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Мнение
«Сказка в плане технологии и отношения». Нефтяник — о работе в западных компаниях, покинувших Россию
Алексей Рыбаков
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление