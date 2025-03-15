Над Волгоградом гремят взрывы: там вспыхнул пожар и закрыли аэропорт. Кадры

Очевидцы сообщили нам, что горит пустырь на юге Волгограда Источник: читатели Городских медиа

Жители Волгограда сообщают о громких взрывах над городом. Их прозвучало от 15 до 20, сообщили телеграм-каналу Shot очевидцы.

Очевидцы показали пожар в другом районе Волгоградской области Источник: читатели Городских медиа

В одном из районов города вспыхнул мощный пожар. Официальной информации о случившемся пока нет.

Огонь видно издалека Источник: читатели Городских медиа

Известно, что на работу местного аэропорта ввели ограничения. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

На видео слышен звук взрыва Источник: bazabazon / Telegram

Помимо этого, приостановил работу аэропорт в Саратове. Также известно, что в Воронежской области сбили более 15 беспилотников, об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — сообщил глава области.

Накануне Суджу в Курской области атаковали ВСУ. Ударили по музею, погибла его сотрудница. Двое мужчин получили ранения.