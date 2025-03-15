В американский вуз, который окончил президент, поступил российский школьник. Как ему это удалось?

Егору осталось только сдать ЕГЭ Источник: Егор Малинин











Егор Малинин — из Екатеринбурга. Он учится в 11-м классе крутого лицея СУНЦ УрФУ, куда перевелся из школы Нижнего Тагила. В отличие от других выпускников, у Егора нет надобности сдавать ЕГЭ: он уже поступил в престижный частный университет США — Bowdoin College (Боудин-колледж). E1.RU рассказывает, как ему это удалось и зачем он вообще решил перебраться на учебу за океан.

В какой вуз поступать?

Изначально Егор планировал поступать в Москву, а об Америке думал, как о запасном варианте (на тот случай, если для обучения на бюджете не хватит баллов ЕГЭ).

— Потом узнал, что образовательная модель вузов в США позволяет студенту на 100% самостоятельно формировать свой учебный план, а выбирать программу, название которой появится в дипломе, нужно только в конце второго курса, эта свобода в выборе сыграла решающую роль, — объясняет Егор Малинин. — Москва и Санкт-Петербург были фаворитами, но гибкость образовательной модели в США прельщала сильнее.

Система образования в США основана на кредитах (credits). Это количество часов, которые студент потратит на освоение конкретной программы.

За каждый пройденный курс Егор будет получать кредиты, сколько именно — зависит от продолжительности и сложности программы. Чтобы закончить учебный год, нужно набрать определенное число кредитов. Такой подход делает систему более гибкой.

Студенты могут сами выбирать курсы из разных областей, формируя индивидуальный учебный план. Лекции часто сочетают с семинарами, проектами и групповыми заданиями. Для того чтобы заработать один кредит, надо посетить занятия, эквивалентные 36 академическим часам в российском вузе.

— Как показалось мне, в США вуз несет больше «ответственности» перед самим собой за трудоустройство и дальнейшие успехи студента, — отмечает школьник.

Он объясняет, что для частных колледжей важно, чтобы выпускники добивались успеха в жизни и жертвовали деньги в эндаумент, за счет которого вуз получает возможность развиваться и частично возмещать расходы на обучение новых студентов. Поэтому университеты заключают контракты с компаниями и ведомствами о трудоустройстве выпускников.

Собирать документы для поступления Егор начал еще в сентябре 2024-го. Школьный аттестат, рекомендательные письма и финансовые документы нужно было еще и перевести на английский.

Боудин-колледж — частный университет в городе Брансуик (штат Мэн). Был основан в 1794 году, а в 2015-м оказался на пятом месте в рейтинге лучших гуманитарных вузов США по версии издания U.S. News & World Report. Еще через несколько лет, в 2017-м, занял в этом же рейтинге третье место. В университете учатся 1950 студентов и работают 234 преподавателя. Среди известных выпускников вуза — американский министр обороны Уильям Себастьян Коэн, 14-й президент США Франклин Пирс и журналист газеты Wall Street Journal Эван Гершкович, задержанный в России по делу о шпионаже в марте 2023 года (его приговорили к сроку в колонии, но потом освободили путем обмена).

В отличие от России, в Штатах большинство вузов не требуют сдачи обязательных экзаменов, кроме тестов на уровень английского языка. Сначала Егор сдал тест SAT по английскому и математике. Затем трижды писал экзамен Duolingo English Test.

Ради мечты пришлось пройти долгий путь и подготовить массу документов (в том числе перевести их на английский) Источник: Егор Малинин

SAT Reasoning Test — стандартизованный тест для приема в высшие учебные заведения США. Чтобы написать этот тест, Егор ездил в Казахстан, так как в России его сдать нельзя. Duolingo English Test (не путать с приложением для изучения языков) — экзамен по английскому, определяющий уровень владения языком. В конце экзамена участник получает официальный сертификат, который можно использовать при поступлении в зарубежный университет. Оба тестирования платные и проходят онлайн, первое стоит 111 долларов, второе — 49.

После этого школьнику пришлось заполнить больше 115 заявок в разные учебные заведения США. В них нужно было рассказать о себе, месте учебы, своей деятельности, активностях, наградах и достижениях. И обязательно написать несколько эссе.

— Отправлять заявки я начал 1 августа 2024 года, как только открылась такая возможность, первые результаты начали поступать в декабре: некоторые вузы отказывали, в других было слишком дорого, — рассказывает Егор.

Какой конкурс при поступлении в американские вузы

В результате Егора пригласили к себе десять университетов, которые считаются лучшими в своих штатах. Подросток выбрал именно Боудин-колледж, положительный ответ от которого пришел только 8 февраля 2025-го.

Заветное письмо школьник получил в четыре часа утра Источник: Егор Малинин

— Письмо пришло на почту в четыре часа утра. За день до этого я договорился с друзьями, что мы посмотрим ответ вместе. Я дождался последнего урока в ту субботу и вместе с друзьями и учителем обществознания открыл письмо, — вспоминает Егор. — По экрану посыпались конфетти в виде маскота вуза (персонажа-талисмана вуза — полярного медведя. — Прим. ред.).

«Я нажал кнопку, и сердце ушло в пятки, сразу после — на секунду вернулось, а когда я начал читать письмо, ушло еще ниже». Егор Малинин одиннадцатиклассник

Это незабываемые ощущения, и я желаю каждому их испытать. В тот день я получил столько внимания, сколько не получал никогда. Поздравления отправили больше ста человек! — говорит одиннадцатиклассник.

Так выглядит университет, куда поедет школьник.

Сколько стоит учеба в американском вузе

Увы, но обучение в университетах США в большинстве своем платное. Изначально Егор должен был платить 88 тысяч долларов за год — это 8,2 миллиона рублей!

— Многие университеты Америки предоставляют очень щедрую финансовую поддержку. Моя семья, например, заплатит всего 110 тысяч рублей в первый год, так как я буду получать стипендию типа need-based, — объясняет Егор. — Вообще, в США всего десять университетов не обращают внимания на финансовые обстоятельства студентов, то есть рассматривают заявку на финансовую помощь уже после принятия решения о зачислении. И мой (Bowdoin College) как раз среди таких.

В США есть два типа стипендий: merit-based и need-based. Первую дают за конкретные достижения и заслуги, а вторую — тем, кто нуждается в материальной поддержке из-за финансового положения.

На образовании благодаря успехам Егора удалось сильно сэкономить: университет сделал будущему студенту хорошую скидку Источник: Егор Малинин

— Можно запросить дополнительную помощь, — продолжает Егор. — Сначала я должен был платить 370 тысяч рублей в год, но после того как подал апелляцию на этот расчет, мне осталось заплатить 110 тысяч. Более того, вуз оплатит визовый сбор.

Визовый сбор также называют SEVIS, в этом году для США он составляет 350 долларов (это 31 тысяча рублей).

Конкурс в Боудин-колледже почти такой же, как и в Гарварде. Например, в 2023 году университет принял только 73 иностранных студента, хотя заявок было больше четырех тысяч.

«Более того, в мой вуз берут одного студента из России раз в четыре года, а в этом году россиян туда поступало очень много. Мне удалось стать лучшим!» Егор Малинин одиннадцатиклассник

Друзья и учителя поддержали Егора, некоторые помогли с рекомендательными письмами, необходимыми для поступления.

Остаться навсегда или вернуться в Россию?

Егор пока не знает, останется ли после обучения в США или вернется в Екатеринбург, но уже выбрал для себя программу Government and Legal Studies — государственное управление и юридические науки.

— Если удастся воспользоваться образованием так, что карьерные возможности в России будут лучше и полезнее для общества, однозначно вернусь сюда, — уверен Егор.

Пока что школьник продолжает готовиться к ЕГЭ, который, несмотря на отсутствие необходимости, всё равно решил сдать. Егор будет писать экзамены по базовым математике, русскому и английскому языкам, обществознанию.

Ребятам, которые мечтают поступить за границу, Егор посоветовал не забывать об английском в школе.

— Я сам едва не забросил изучение языка, но благодаря упорству родителей, за что я им благодарен, ходил к репетиторам, и это помогло. В наше время многие школы действительно позволяют выучить язык, не стоит пренебрегать этой возможностью, — рекомендует Егор.

А еще школьник ведет telegram-канал, где рассказывает о поступлении.