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«Ситуация стала невыносимой»: курьеры бегут на заводы — свободный график для них больше не преимущество

Рабочие объяснили, почему променяли рюкзак доставки на заводские станки

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51 комментарий
На заводах сейчас можно зарабатывать деньги, уверены многие | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUНа заводах сейчас можно зарабатывать деньги, уверены многие | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

На заводах сейчас можно зарабатывать деньги, уверены многие

Источник:

Аналитики в сфере поиска работы и содействия трудоустройству замечают новую тенденцию: многие рабочие, которые раньше уволились с заводов и подались в курьеры, возвращаются на производство. Тенденция наметилась в 2024 году и пока набирает обороты. Многие могли заметить это, ожидая любимые заказанные продукты дольше привычного времени. Корреспондент NGS.RU пообщалась с работниками заводов, бывшими курьерами и HR-специалистами и выяснила, что происходит в этих сферах на рынке труда и как ситуация может развиваться. Подробнее — в материале коллег.

«Тяжело, но терпимо»

Рабочие и специалисты, поделившиеся своим опытом работы на заводах, отметили, что сейчас там действительно можно получать неплохие деньги. Некоторые признались, что до завода работали именно курьерами.

— Я ушел из курьеров на завод в буквальном смысле. У нас многие ушли, и многие из них — именно на заводы. Ситуация с оплатой и режимом труда у курьеров стала невыносимой. Работал в курьерской службе доставки посылок, — рассказал анонимный читатель.

Анонимный читатель ушел из курьеров на завод, так как его не устраивали условия труда | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUАнонимный читатель ушел из курьеров на завод, так как его не устраивали условия труда | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Анонимный читатель ушел из курьеров на завод, так как его не устраивали условия труда

Источник:

Сергей из Новосибирска тоже работал в свое время и доставщиком, и менеджером по продажам, даже торговал товарами по всей стране на улице. На один из заводов он устроился пару лет назад: обучился новой профессии и теперь трудится оператором ЧПУ-станка. Работу менять в ближайшее время Сергей планирует, но внутри своей новой профессии.

— До Нового года приходило 110–120 тысяч рублей, сейчас индексация прошла, стал 130 получать. Но пойду работать на другой завод — там условия лучше. По графику так же: две смены в день, два выходных, две смены в ночь. По зарплате то же самое, но бесплатный абонемент в фитнес-зал с бассейном, ДМС расширенный, да и руководство адекватнее, — говорит Сергей.

Елена призналась, что будет и дальше работать на заводе, хотя условия там не самые лучшие | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUЕлена призналась, что будет и дальше работать на заводе, хотя условия там не самые лучшие | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Елена призналась, что будет и дальше работать на заводе, хотя условия там не самые лучшие

Источник:

Сибирячке Елене 52 года, она раньше работала в сфере торговли, но вот уже полгода трудится на одном из оборонных заводов контролером ОТК.

— Мозг выносят часто — работы много, вызывают на дополнительные смены, есть переработки. Но зарплату подняли. Если раньше 50 [тысяч рублей] с копейками выходило вместе с переработками, то сейчас — 70 и больше. Тяжело бывает, но терпимо. На меньшую зарплату я уже просто не соглашусь, — призналась собеседница.

Кадры в цифрах

По данным «Зарплаты.ру», соискатели стали чаще откликаться на вакансии в сфере производства из-за роста зарплат в отрасли. За год медианные зарплатные предложения в ней выросли на 17%.

Больше всего зарплата подросла у механиков — на 49%, а медианная зарплата у такого рабочего сейчас составляет 80 тысяч рублей. Серьезно выросла зарплата у мастеров по ремонту оборудования и техники (+30%), в среднем такой специалист теперь зарабатывает около 71,3 тысячи рублей. У операторов станков ЧПУ зарплата за год выросла на 28% и составляет в среднем 85 тысяч рублей, у инженеров-энергетиков — на 22%, до 65 тысяч.

Выросли зарплаты у инженеров по качеству (+21%, до 60,5 тысячи рублей), у контролеров ОТК (+20%, до 60 тысяч рублей), у сервисных инженеров (+16%, до 64,2 тысячи рублей), у инженеров по эксплуатации (+15%, до 65 тысяч рублей).

По данным аналитиков, зарплаты на производстве выросли заметно | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПо данным аналитиков, зарплаты на производстве выросли заметно | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

По данным аналитиков, зарплаты на производстве выросли заметно

Источник:

В «Зарплате.ру» добавили, что в производстве в сравнении с прошлым годом наметилась стабилизация: рост числа вакансий относительно декабря 2024 года составил всего 3% при приросте числа откликов за год на 96%, что, собственно, и подтверждает тенденцию. При этом за год спрос на бывших лидеров зарплатных гонок — фрезеровщиков и операторов станков с ЧПУ — упал на 16%, а число откликов выросло в 2,6 раза.

Аналитики hh.ru заметили, что впервые по итогам 2024 года россияне стали считать квалифицированный рабочий персонал престижной профессией — в этом уверены 12% опрошенных. Среди них лидеры — инженеры, операторы станков с ЧПУ и геодезисты, сварщики, мастера по ремонту техники и оборудованию, другие заводские специальности.

По данным SuperJob, количество вакансий для курьеров сейчас остается на уровне прошлого года, а рост спроса на рабочий персонал в производстве специалисты не выявили (-3%).

При этом аналитики исследовательского центра SuperJob заметили стабильный рост зарплат у рабочих и сезонный всплеск у курьеров. Так, у доставщиков в ноябре и декабре 2024 года зарплата росла к предыдущему месяцу на 12 и 20%, а у рабочих на производстве этот рост был минимальным (0,8 и 0,7% соответственно).

Правда, уже в январе 2025 года в сравнении с декабрем 2024 года зарплата курьеров резко сократилась — сразу на 14%, а в феврале — еще на 1%. В то же время на заводах она продолжила медленно, но стабильно расти: сначала на 0,9%, затем еще на 0,7%. При этом за год в среднем у рабочих на заводе рост зарплаты составил 11,4%, у курьеров — 12%.

У курьеров зарплата за год выросла на 12–13% | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUУ курьеров зарплата за год выросла на 12–13% | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

У курьеров зарплата за год выросла на 12–13%

Источник:

По данным аналитиков, на производстве зарплата выросла больше всего у операторов станков с ЧПУ: средняя сейчас составляет 85 тысяч, максимальная — 150 тысяч рублей, а рост за год — 13%.

Неплохо подросла зарплата и у слесарей-ремонтников. Медианная — 67 тысяч рублей, максимальная — 135 тысяч рублей, за год их зарплата выросла на 12%. Токарь-расточник сейчас в среднем зарабатывает порядка 85 тысяч рублей, максимальная зарплата в профессии, зафиксированная в регионе, — 170 тысяч рублей, а рост за год составил 13%.

У курьеров, доставляющих заказы пешком, на самокате или велосипеде, средняя зарплата сейчас — 57 тысяч рублей, максимальная — только 100 тысяч, при этом рост зарплаты за год составил 14%.

У водителей-курьеров, отмечают аналитики, заработок традиционно выше. Медианная зарплата таких доставщиков — 77 тысяч рублей, максимальная — 150 тысяч, а рост зарплаты за год составляет 10%.

«Зарплатные ожидания — в числе лидирующих»

— На сегодняшний день зарплатные предложения для работников производств — в числе лидирующих в сравнении с другими профессиональными отраслями, и зачастую они более привлекательны для соискателей. Это демонстрирует активный рост откликов на вакансии, поскольку зарплата — основной мотивационный инструмент в найме, — комментирует менеджер по связям с общественностью «Зарплаты.ру» Татьяна Старостина.

Но она отметила, что описанного темпа роста зарплат больше пока не будет и работодателям придется придумать, как удержать специалистов и при этом сохранить конкурентоспособные заработки.

Специалисты SuperJob замечают: у курьеров зарплаты растут только в преддверии праздников | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUСпециалисты SuperJob замечают: у курьеров зарплаты растут только в преддверии праздников | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Специалисты SuperJob замечают: у курьеров зарплаты растут только в преддверии праздников

Источник:

Татьяна Старостина также добавила, что, хотя дефицит кадров низкоквалифицированного рабочего персонала в некоторой мере смягчился в конце 2024 года, спрос на узкие высококвалифицированные специальности до сих пор сохраняется. Кроме того, в большинстве производственных профессий высокий порог входа, который требует необходимого опыта и квалификации.

Специалисты hh.ru же заметили нехватку курьеров — тенденция длится с 2024 года и пока не сбавляет оборотов. Связывают ее всё с тем же ростом зарплат на производствах.

— Курьеры — большая проблема для работодателей уже давно. И если раньше люди с завода уходили в доставку, то сейчас возвращаются. Причина в том, что рабочим на заводах подняли зарплату, — подтвердила директор «hh.ru Сибирь» Екатерина Дегтярева.

Эксперт добавила, что нехватку курьеров стали замечать и пользователи сервисов доставки — приходится долго ждать заказы. По ее словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, выровняются ли зарплаты в этих секторах. Если курьерам их тоже увеличат, ситуация стабилизируется, если нет — будет только ухудшаться.

В SuperJob считают, что у курьеров тренды исключительно сезонные: после взрывного роста спроса на услуги доставки в конце года рекрутинговая активность таких сервисов снизилась, а число заказов в сравнении с периодом предновогоднего ажиотажа сократилось. Следовательно, и заработок у доставщиков упал.

— Вот почему занятость естественным образом перетекает из одной сферы в другую: часть из тех, кто в ноябре–декабре зарабатывал «быстрые деньги» в доставке, сейчас ушла на заводы за стабильными выплатами. Средний заработок квалифицированного рабочего в промышленности и строительстве сейчас превышает средний доход автокурьера, плюс такой сотрудник получает социальные гарантии со стороны предприятий, — пояснила Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра SuperJob.

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Зарплата Курьеры Рабочие Завод Вакансии Новосибирск
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Комментарии
51
Гость
10 марта, 10:49
Откровенно заказная публикация на фоне дефицита кадров на производстве.
Гость
10 марта, 10:22
Завод - это тяжелый труд, вредный для здоровья. Здоровья работягам потом кто вернет? Раньше сетка вредности была+ранний выход на пенсию. а сейчас что? Вы лекарства видели стоимость? Вся зарплата на них уйдет....
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