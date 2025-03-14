В Ярославской области выявили мошенничество при строительстве многоквартирного дома

Пятиэтажка в Рыбинске предназначена для переселенцев из аварийного фонда Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.com











В Рыбинске Ярославской области возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Скандал разгорелся вокруг строительства пятиэтажки на улице Корнева, предназначенной для переселения жильцов из ветхих и аварийных домов.

По данным следователей, представители компании-подрядчика прикарманили деньги, выделенные на строительство дома по национальному проекту «Жилье и городская среда».

— Стоимость контракта составляла 100 млн рублей, финансирование работ осуществлялось из бюджета городского округа город Рыбинск, — уточнили в прокуратуре Ярославской области.

Договор с управлением строительства администрации городского округа Рыбинск был заключен у ООО «ПРОМРЕСУРС». По версии следствия, неустановленные сотрудники компании с сентября 2023 года по ноябрь 2024 года не выполнили работы полностью.

— Чем совершили хищение денежных средств в сумме более 36 млн рублей, являющейся частью общей суммы контракта в размере более 100 млн рублей, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Подрядчик не выполнил свои обязательства Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.com











В прокуратуре рассказали, что муниципальные власти перечислили «ПРОМРЕСУРСУ» около 64 млн рублей с учетом аванса. В то же время стоимость работ, которые по факту выполнила фирма, оценили в 27,8 млн рублей.

— Вследствие ненадлежащего исполнения подрядчиком взятых на себя обязательств в ноябре 2024 года договор на строительство расторгнут заказчиком в одностороннем порядке, — уточнили в прокуратуре.

После этого рыбинская прокуратура начала проверку, а собранные материалы направили следователям, после чего те возбудили уголовное дело.