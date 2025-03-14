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Криминал В Ярославской области выявили мошенничество при строительстве многоквартирного дома

В Ярославской области выявили мошенничество при строительстве многоквартирного дома

Счет идет на десятки миллионов бюджетных рублей

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8 комментариев
Пятиэтажка в Рыбинске предназначена для переселенцев из аварийного фонда | Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.comПятиэтажка в Рыбинске предназначена для переселенцев из аварийного фонда | Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.com

Пятиэтажка в Рыбинске предназначена для переселенцев из аварийного фонда

Источник:

В Рыбинске Ярославской области возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Скандал разгорелся вокруг строительства пятиэтажки на улице Корнева, предназначенной для переселения жильцов из ветхих и аварийных домов.

По данным следователей, представители компании-подрядчика прикарманили деньги, выделенные на строительство дома по национальному проекту «Жилье и городская среда».

— Стоимость контракта составляла 100 млн рублей, финансирование работ осуществлялось из бюджета городского округа город Рыбинск, — уточнили в прокуратуре Ярославской области.

Договор с управлением строительства администрации городского округа Рыбинск был заключен у ООО «ПРОМРЕСУРС». По версии следствия, неустановленные сотрудники компании с сентября 2023 года по ноябрь 2024 года не выполнили работы полностью.

— Чем совершили хищение денежных средств в сумме более 36 млн рублей, являющейся частью общей суммы контракта в размере более 100 млн рублей, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Подрядчик не выполнил свои обязательства | Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.comПодрядчик не выполнил свои обязательства | Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.com

Подрядчик не выполнил свои обязательства

Источник:

В прокуратуре рассказали, что муниципальные власти перечислили «ПРОМРЕСУРСУ» около 64 млн рублей с учетом аванса. В то же время стоимость работ, которые по факту выполнила фирма, оценили в 27,8 млн рублей.

— Вследствие ненадлежащего исполнения подрядчиком взятых на себя обязательств в ноябре 2024 года договор на строительство расторгнут заказчиком в одностороннем порядке, — уточнили в прокуратуре.

После этого рыбинская прокуратура начала проверку, а собранные материалы направили следователям, после чего те возбудили уголовное дело.

Сейчас дом достраивает другой подрядчик, возводятся стены пятого этажа. Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков 12 марта сообщал, что сдача дома запланирована на вторую половину мая.

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Строительство дома Мошенничество Уголовное дело Рыбинск
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Комментарии
8
Гость
44 минуты
Вообще всё правительство давно надо проверить на мошенничество!
Гость
1 час
Неожиданно. Никогда такого небыло и вот, опять.
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