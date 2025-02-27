«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч

Молодой человек уже несколько лет работает удаленно из дома Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа











Доходы, высокие цены и семейный бюджет — тема всегда актуальная. В этом материале наших коллег из 72.RU — история жителя Тюмени, который удаленно работает менеджером в крупной компании и зарабатывает больше 110 тысяч рублей в месяц. Основные расходы — ипотека и питание. Как он живет — читайте в авторской колонке. Далее — от первого лица.

О работе

Уже почти семь лет я работаю менеджером в федеральной компании, которая занимается поставками и продажей ручного строительного инструмента. Доход зависит от уровня продаж напрямую, примерно это сумма от 110 до 170 тысяч рублей в месяц. Можно и больше, конечно, зарабатывать, потолка нет, всё зависит от желания и стремления.

Работаю, как и многие, пятидневку. Полностью удаленная работа из дома: хочешь — езди, хочешь — не езди, хочешь — звони или не звони. Главное в продажах — результат, а именно — выполнение плана. Самое сложное в такой работе — это бороться с ленью, прокрастинацией, выгоранием. Не каждый сможет работать на удаленке и показывать результат. С начальством отношения теплые: я его вижу редко, оно меня тоже.

Раньше сильно накаляли чужие косяки, особенно когда тебе за них приходится нести ответственность. Например, неправильно собран товар, а клиенту, как правило, он всегда нужен еще вчера, и ты принимаешь потом весь негатив на себя. Или нанятый водитель может в последний момент отказаться от развозки, сославшись на поломку и не предупредив, приходится срочно искать другие варианты. Со временем проще стал к таким вещам относиться, это часть работы.

Сейчас, наверное, уже особо стрессовых ситуаций нет. С опытом приходит понимание, что любые трудности только на пользу, они закаляют. Моя задача по большей части и заключается в решении различных проблем, возникающих с клиентами, в рамках моей компетенции, конечно же. Но бывают сложности в моменте, когда валюта начинает резко скакать, это сильно бьет по ценам, бывают проблемы в логистике и в наличии товара, брак, пересорт. В целом — рабочие моменты.

Траты

Тратами в основном занимается жена. Я отвечаю за наличие финансов на карте. Жена работает на руководящей должности, получает больше 100 тысяч рублей. И это без вышки, так как она первоклассный специалист в своей области с довольно солидным опытом, а последний ценится в наше время работодателями гораздо больше, нежели корочка.

Основные крупные статьи расходов у нас — ипотека и питание. В месяц за ипотеку платим 40 тысяч рублей, на питание на двоих уходит около 60 тысяч. Еще около пяти — оплата ЖКХ и примерно 8–10 тысяч — на содержание машины. Бюджет с женой общий, каких-то определенных и постоянных статей расходов нет. Чего-то захотелось — купили, сходили, съездили.

Средства есть, но откладывать не очень удается. В отпуск не езжу, потому что считаю это пустой тратой денег, учитывая ценник на туры. Считаю, что везде можно отдохнуть при наличии денег, а в нашем регионе и подавно. Разве Тюмень сейчас не входит в топ-10 самых привлекательных с точки зрения туризма городов? По-настоящему отдыхаешь всё равно лишь дома, если у вас это не так, тогда зачем вам дом? Для нас это походы в рестораны, кафе, бары, кино, прогулки в парках и скверах, посещение театра, выезды на источники, базы отдыха. В целом всё как у всех, ничего сверхъестественного. По сути на развлечения где-то 40 тысяч рублей, наверное, еще сверху набегает.

«Денег должно просто хватать»

Задумываюсь заняться чем-то еще, пока в поиске. Может, дизайном, монтажом или IT. Всё, на чём можно делать деньги удаленно. Иногда захожу на сайт с вакансиями, смотрю, сколько зарабатывают люди. Понимаю, что у меня всё хорошо и надо работать дальше и больше и ценить то, что имеешь.

На фоне риелторов я, конечно, зарабатываю немного. Например, знакомая риелтор получает 400–500 тысяч в месяц. Поэтому всё всегда относительно чего-то или кого-то. Чтобы быть счастливым человеком, денег должно просто хватать, а для этого нужно ценить что имеешь и заниматься тем, что нравится, не гнаться за деньгами. Всё придет в свое время.