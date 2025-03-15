«Каждый чиновник считает себя выше закона». Как в Волгограде скорой помощи запретили превышать скорость и проезжать на красный свет

Медики скорой помощи были в шоке от скандального приказа Источник: Мария Романова / V1.RU











Целых три дня в Волгоградской области действовал приказ, запрещающий машинам скорой помощи и центра медицины катастроф на вызовах превышать скорость и проезжать на красный сигнал светофора, даже в экстренных случаях и при включенных спецсигналах и сирене. Его под подпись довели до сотрудников, вызвав шквал возмущений. Медики всерьез называли его предательством и предполагали рост числа смертей пациентов.

Как только информация о приказе получила публичную огласку, его тут же отменили — региональный комитет здравоохранения нашел в нем ряд «неточных формулировок». На вопрос, почему эти «неточности» нашлись только спустя три дня после издания приказа, а не до его появления на свет, чиновники решили отмолчаться. Подробности — в материале наших коллег из V1.RU.

О чем этот приказ?

В распоряжении редакции V1.RU оказался приказ главного врача ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» Дениса Козлова «О предотвращении дорожно-транспортных происшествий» № 197 от 11 марта, который был доведен до заведующих филиалами и подстанциями, а также до начальника центра медицины катастроф.

«Выездным работникам бригад скорой медицинской помощи при исполнении вызова запрещено превышать установленную скорость в населенных пунктах и на трассах, проезжать перекрестки на запрещающий сигнал светофора, в том числе при использовании специальных световых и звуковых сигналов», — говорится в приказе.

Приказ на ознакомление рассылался всем сотрудникам СМП Источник: источник редакции V1.RU











Информацию о том, что приказ доведен до подстанций и что сотрудников заставляют его подписывать, корреспондентам V1.RU подтвердили источники сразу на нескольких подстанциях скорой помощи Волгограда и области.

«Выпустили новый приказ, согласно которому нам нельзя нарушать ПДД даже со специальным сигналом. Необходимо соблюдать скоростной режим вне зависимости от спецсигналов и прочего, а также нельзя игнорировать сигналы светофора, — сообщает один из сотрудников подстанции. — Такой приказ именно после аварии выпустили. Буквально вчера всем под подпись дали. У сотрудников много вопросов, на которые никто не готов давать ответы».

«Губернатор с мигалками и на красный может? А скорая, от скорости которой иногда зависит человеческая жизнь, нет? Вы там как вообще? — возмущались люди. — Причем если губернатор задержится на 5–10 минут, ничего страшного не случится. А вот для пациента скорой помощи стояния на дороге могут быть летальны».

«У меня муж — водитель скорой помощи, они в шоке от этого приказа… Многие собрались увольняться. Потому что, если нарушение приказа, забирают всю бригаду скорой помощи (врача, фельдшера, водителя) писать объяснительные, на каком основании они нарушили закон, — говорит супруга одного из работников подстанции. — И всем всё равно, что человека спасали! А в это время, пока они бумагу марают непонятно зачем и кому, может быть нужна их помощь… Кажется, что маразм уже перешел все границы…»

Причиной приказа стала авария со скорой?

Скорая доставляла пациента с сердечным приступом и ехала с включенной сиреной и спецсигналами Источник: читатели V1.RU











Судя по дате появления скандального приказа, поводом к нему стала авария, произошедшая вечером 10 марта в самом центре Волгограда — на перекрестке проспекта Ленина и улицы Порт-Саида. Тогда пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области ограничилась лишь короткой информацией, не указывая, что одним из участников столкновения стал доставлявший пациента экипаж скорой помощи, ехавший с включенными спецсигналами и сиреной.

«Водитель легковушки, сидевший с перебинтованной рукой, говорил, что водитель скорой несся на бешеной скорости и он даже не успел ее увидеть, — рассказывали V1.RU очевидцы. — Говорит, что с удовольствием бы его пропустил, но тот выскочил слишком неожиданно».

В комитете здравоохранения администрации Волгоградской области тогда сообщали, что после аварии бригада врачей и сопровождавший больного близкий человек отказались от госпитализации. Пациента отвезли в больницу № 25 на другой машине скорой помощи. Медицинская помощь тогда потребовалась пассажиру столкнувшейся со скорой легковой машины.

Более того, в день выхода приказа № 197 «О предотвращении дорожно-транспортных происшествий» в Волгограде попала в аварию еще одна машина скорой, столкнувшаяся с «Ладой-Приорой» на пересечении улицы Козловской и Огарева.

«А не превышение ли это должностных полномочий?»

Президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский в разговоре с корреспондентом V1.RU назвал инициативу главного врачом бредом и предположил, что в его действиях усматривается превышение должностных полномочий.

«Вопрос ПДД не входит в компетенции главного врача. С чего он решил, что вправе это регулировать? Бред. Решил, видимо, что после этих ДТП надо продемонстрировать какую-то активность. Вот и продемонстрировал. Но правила установлены федеральным законом, и федеральный закон разрешает в интересах человека, который находится в экстренной ситуации, нарушать эти правила», — говорит Александр Саверский.

Когда главный врач вдруг берет на себя ответственность отменить федеральную норму, он действует против интересов пациента. Этот приказ не должен был появляться вообще. Александр Саверский президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов»

«Считаю, что главный врач превысил свои полномочия. Конечно, есть вопрос, всегда ли сотрудники используют права, которые дает им закон, по назначению. Но в целом система направлена на то, чтобы спасать людей, — считает он. — Представляете, сейчас каждый главный врач будет устанавливать, что можно, а что нельзя сотрудникам, когда они едут на вызов? Начнется ужас».

Денис Козлов, главный врач клинической станции скорой медицинской помощи, отказался от комментариев Источник: Ssmpvlg.ru











Депутат Государственной думы РФ, член Комитета по охране здоровья Алексей Куринный считает, что этого приказа не должно было появляться в принципе. И если бы он продолжал действовать, то за его нарушение сотрудникам в любом случае ничего бы не было.

«Спор о том, стоит ли нарушать ПДД скорой помощи во время работы, ведется давно. Одни из экспертов говорят, что это нарушение ничего не дает, другие говорят, что в некоторых случаях таким образом удается спасти жизнь и предотвратить сложные последствия, — говорит депутат Государственной думы. — Но регулировать этот вопрос подобными законами — неправильно. При крайней необходимости, даже если сотрудник нарушит правила, спасая человеческую жизнь, его нельзя будет наказать. Но одно дело, когда речь идет о ножевой травме и огнестрельном ранении, а другое дело, когда человека везут далеко не в тяжелом состоянии, но при этом включают сигналы, чтобы беспрепятственно проехать. Приказов здесь не нужно. Что касается этих аварий, можно было собрать коллектив и устно проговорить эти моменты».

«Чиновники считают, что они выше закона?»

Председатель Волгоградского регионального отделения «Движения автомобилистов России», член регионального штаба Народного фронта Армен Оганесян призвал чиновников не пытаться изобрести велосипед, а еще раз внимательно перечитать правила дорожного движения. Особенно раздел 3, где указан порядок применения спецсигналов.

«То, что предложили чиновники для бригад скорой помощи, — нормальное явление для тех регионов, в которых каждый чиновник считает себя выше закона, — считает господин Оганесян. — Есть федеральный закон. Он спускается по нисходящей и обязателен к исполнению для всех. Там четко прописано, в каких случаях спецслужбы, к которым, безусловно, относится и скорая помощь, имеют право отступать от требований ПДД. Бригада обязана включить сирену и проблесковые маяки, но при этом водитель спецмашины обязан убедиться в том, что ему уступают дорогу, а его маневры будут безопасными. Проще говоря — посмотреть по сторонам, потом ехать. То же самое можно сказать про пешеходов — люди просто идут по пешеходному переходу, уверенные в своей правоте, не соизволив посмотреть хотя бы налево. Ну а если именно в этот момент у машины откажут тормоза? Да, она получит повреждения, но человек может погибнуть! Это неправильная оценка ситуации, товарищу нужно еще раз пройти курсы ПДД и проконсультироваться с коллегами в других регионах. Не надо изобретать велосипед, когда он уже придуман. Нужно просто на него культурно сесть и, соблюдая ПДД, ездить».

Отменили приказ сразу после огласки

Главный врач ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» Денис Козлов крайне раздраженно отказался от комментариев, сославшись на сильную занятость, сразу после того, как выслушал вопрос. Но примерно через час после того, как информация о приказе получила огласку, пресс-служба аппарата губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова со ссылкой на облздрав заявила, что приказ отменен 14 марта — спустя три дня после подписания.

— Облздрав комментирует приказ станции скорой помощи № 197. Детально изучив ситуацию, облздрав дал распоряжение ССМП отменить приказ с 14 марта, в связи с некорректностью формулировок. Руководству станции рекомендовано принять иные дополнительные меры по соблюдению безопасности дорожного движения, — сообщили в ведомстве. — Одновременно облздрав обращается ко всем водителям с просьбой предоставлять преимущество проезда транспорту, движущемуся со спецсигналами.