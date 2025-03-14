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Спорт Трагедия «Локомотива» «Не хотелось бы об этом размышлять»: тренер ЦСКА — о том, как чудом не погиб в авиакатастрофе «Локомотива»

«Не хотелось бы об этом размышлять»: тренер ЦСКА — о том, как чудом не погиб в авиакатастрофе «Локомотива»

Илья Воробьев рассказал об этом журналистам

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2 комментария
Илья Воробьев мог оказаться в упавшем под Ярославлем самолете | Источник: ПХК ЦСКА Москва / Vk.com, архив УМВД по Ярославской областиИлья Воробьев мог оказаться в упавшем под Ярославлем самолете | Источник: ПХК ЦСКА Москва / Vk.com, архив УМВД по Ярославской области

Илья Воробьев мог оказаться в упавшем под Ярославлем самолете

Источник:

Главный тренер московского хоккейного клуба ЦСКА Илья Воробьев в интервью изданию «Спорт-Экспресс» накануне своего 50-летия рассказал, что мог погибнуть в авиакатастрофе с ярославским «Локомотивом».

В 2011 году, когда произошла трагедия, его приглашали в ярославский клуб на должность ассистента нового тренера из Канады — Брэда Маккриммона. Но потом руководство «Локомотива» поменяло решение и в помощники Маккримону взяли другого хоккеиста и тренера — Игоря Королева. А Илья Воробьев начал тренировать ярославскую молодежную команду.

В итоге именно Игорь Королев оказался на борту упавшего в Туношне лайнера.

«Не знаю, почему руководство все переиграло. Мне сейчас не хотелось бы об этом размышлять. Прочитают родные Королева, им снова будет больно. Тем более мы с Игорем дружили. Наверное, уберег меня ангел-хранитель. Получилось, как получилось. Тот год был тяжелый. Я до сих пор помню, как пришел на маленькую арену работать с кем-то из молодых — и вдруг эта новость», — вспоминает трагедию Воробьев.

При этом, как оказалось, это был не единственный случай, связанный с Ярославлем, когда он избежал гибели.

«Однажды ехали с отцом в Ярославль. Я почувствовал — сейчас что-то произойдет. Успел среагировать, вывернуть влево, на разделительную полосу, где травка росла», — сообщил Илья Воробьев.

В этот момент прямо перед ними произошла серьезная авария.

«Но там ни страха, ни потрясения не было. Отец похлопал по плечу — и все», — рассказал Илья Воробьев.

Напомним, Илья Воробьев — сын хоккеиста Петра Воробьева, который несколько сезонов был наставником ярославского «Локомотива». Он тренировал команду с 1996 по 2001 год. Затем в 2010 году. После этого стал главным тренером молодежной команды «Локо». После авиакатастрофы в сентябре 2011 года Петр Воробьев согласился возглавить новый состав возрождаемого клуба «Локомотив». В 2013 году его сменил американец Том Роу, а Воробьев вернулся в молодежку. Но в сентябре 2013 года его вновь пригласили тренировать основной состав команды. В итоге еще один сезон он провел на посту главного тренера «Локомотива».

Сам Илья Воробьев — воспитанник рижского «Динамо», в котором в то время работал его отец. В роли нападающего он выступал за команды Германии и России. Закончил карьеру игрока в 35 лет. Затем в 2011 году был тренером молодежного ярославский клуб «Локо». В 2012 году был назначен на пост старшего тренера, а в 2015 году главного тренера магнитогорского «Металлурга». С 2016 года входил в тренерский штаб сборной России. В 2018 году был утвержден главным тренером сборной. В этом же году Илья Воробьев стал главным тренером санкт-петербургского СКА. В 2019 году вновь был назначен главным тренером «Металлурга». С марта 2024 года — главный тренер ЦСКА.

Авиакатастрофа, в которой погиб основной состав ХК «Локомотив», произошла 7 сентября 2011 года. При вылете из ярославского аэропорта в Туношне разбился самолет Як-42, на борту которого находились спортсмены — они летели на игру в Минск. Погибло 44 человека — тренеры, игроки, пилоты. Выжил только бортинженер лайнера Александр Сизов.

Причиной катастрофы следователи назвали ошибку пилотов.

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Илья Воробьев Хоккей Тренер Авиакатастрофа Локомотив
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Комментарии
2
Гость
37 минут
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