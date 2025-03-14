За билетами на чьи концерты охотятся ярославцы. Афиша на март

Афиша концертов на март Источник: Мария Романова / Городские медиа











Весна — самое время выбираться из зимней спячки и активизироваться. Если не знаете, куда сходить в марте, то почитайте этот обзор. В нем мы собрали яркие события на ближайшие недели.

Концерт Акмаля

Акмаль выступит в Ярославле с концертом Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











18 марта в ДК имени Добрынина выступит звезда телешоу «Голос. Дети» (0+) — Акмаль. Билеты на концерт (6+) стоят от 1,5 до 4 тысяч рублей. Традиционно самые дорогие места находятся у сцены, где почти не осталось свободных кресел. Также распроданы первые ряды на балконе и в ложах.

Концерт Акмаля в Ярославле пройдет в ДК имени Добрынина Источник: «Яндекс.Афиша»











21-летний Акмаль Ходжаниязов начал свои первые шаги в музыке еще в школьные годы. Популярность пришла к нему в 2017 году, когда он принял участие в пятом сезоне шоу «Голос. Дети» (6+) на Первом канале. Хотя ему не удалось выиграть в проекте, его талант привлек множество поклонников. После «Голоса» Акмаль начал выпускать свои сольные песни.

Юный исполнитель начал набирать популярность и стал записывать фиты с популярными артистами. Так, например, в 2023 году он записал совместную песню с Юлианной Карауловой под названием «Девочка, не прощай» (12+), а также сделал кавер на песню Лолиты «Раневская» (12+).

По данным сервиса «Яндекс.Музыка», песни Акмаля в месяц слушают 3,5 миллиона раз. Одни из самых популярных песен у артиста — «Ты расскажи про нас всему свету» (12+), «Из-за тебя» (12+), «Половина моя» (12+), «По полюшку» (12+) и др.

Дискотека «Слово пацана»

Дискотека «Слово пацана» пройдет в Ярославле Источник: Валерия Елина / E1.RU











Хотите окунуться в зиму 2023 года, когда все вокруг вновь стали слушать песни Шатунова и обсуждали сериал «Слово пацана» (18+)? Тогда дискотека, которая пройдет 19 марта в «Арене-2000», может вам понравиться!

— Это масштабное музыкальное шоу мирового уровня, вдохновленное популярным сериалом «Слово пацана», признанным лучшим российским сериалом 2023 года. Ведущий программы — Лев Зулькарнаев (одна из главных ролей в одноименном сериале «Слово пацана» — Зима). Шоу обещает стать незабываемым музыкальным путешествием, наполненным энергией и приятными воспоминаниями, — обещают организаторы.

Билеты на дискотеку стоят от 2 до 5 тысяч рублей. Самые бюджетные — сидячие места. Билет на танцпол стоит 3 тысячи рублей.

Дискотека «Слово пацана» пройдет в «Арене-2000» Источник: «Касир.ру»











Ледовое шоу Этери Тутберидзе

20 марта в «Арене-2000» в Ярославле пройдет ледовое шоу (0+) Этери Тутберидзе. В нем будут участвовать мировые чемпионы, в их числе Алина Загитова, Евгения Тарасова, Александра Трусова и др.

— В программе шоу — выступления действующих спортсменов, а также показательные номера в исполнении звезд мирового уровня. Зрителей ожидают захватывающие дух элементы, сложнейшие прыжки и оригинальные хореографические решения, — говорится в афише.

Билеты на ледовое шоу стоят от 1 до 4 тысяч рублей. По данным на 6 марта, большинство мест на арене пока пустуют.

Билеты на ледовое шоу Этери Тутберидзе стоят от 1 до 4 тысяч рублей Источник: «Яндекс.Афиша»











Концерт Анны Асти

Концерт Анны Асти в Ярославле Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











На концерт (12+) Анны Асти в Ярославле еще за три недели до сольника раскупили все билеты. Главная музыкальная царица выступит 21 марта на одной из самых больших площадок города — «Арене-2000», которая вмещает до 8,2 тысячи зрителей.

Билеты на сольник певицы стоили от 2300 до 6000 рублей. Самые дешевые места — сидячие. Чем ближе к сцене, тем выше была цена. Место на танцполе стоило 4500 рублей.

Раньше Анна Дзюба (настоящее имя певицы) выступала в группе Artik & Asti. В 2021 году музыкальный коллектив распался. Анна начала индивидуальную карьеру под псевдонимом Анна Асти, а Артем Умрихин взял в группу новую солистку — Севиль Валиеву. За четыре года Анна Асти выпустила 48 треков. Один за другим ее песни попадают в топ-чарты и занимают лидирующие позиции в верхних строчках. Самые популярные треки — «Феникс» (12+), «Царица» (12+), «По барам» (12+), «Повело» (12+) и др.

Концерт Рамиля

Концерт Рамиля в Ярославле пройдет в «Рукки Вверх! Бар» Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В один день с Анной Асти в Ярославле выступит певец хита «Сияй» (12+). Рамиль даст концерт (12+) в «Руки Вверх! Бар». Билеты на выступление любимца зумеров стоят от 2,7 до 5,5 тысячи рублей. Самые дешевые места — на танцполе.

Билеты на концерт Рамиля стоят до 5,5 тысяч рублей Источник: «Яндекс.Афиша»











25-летний Роман Орлов (настоящее имя Рамиля) начал карьеру в шоу-бизнесе в 2019 году с хита «Хочешь со мной» (12+), который быстро сделал его известным. В 2020 году вышел еще один хит — «Сияй» (12+), ставший вирусным в социальных сетях и часто звучавшая на радио. В репертуаре исполнителя более ста песен, а на «Яндекс.Музыке» у него более 4,8 миллиона слушателей.