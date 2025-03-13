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Происшествия эксклюзив В смертельной драке в Ярославле погиб врач из Питера. Что о нем известно

В смертельной драке в Ярославле погиб врач из Питера. Что о нем известно

Подробности трагедии

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51 комментарий
Погибшим в драке на Первомайской улице в Ярославле оказался врач из Санкт-Петербурга | Источник: БАЛТМЕД | ОЗЕРКИ / Vk.com, Жесть Ярославль / TelegramПогибшим в драке на Первомайской улице в Ярославле оказался врач из Санкт-Петербурга | Источник: БАЛТМЕД | ОЗЕРКИ / Vk.com, Жесть Ярославль / Telegram

Погибшим в драке на Первомайской улице в Ярославле оказался врач из Санкт-Петербурга

Источник:

Стало известно, что в потасовке на Первомайской улице в Ярославле 10 марта погиб 38-летний врач из Санкт-Петербурга Дмитрий Карпов. Для его коллег из медицинского центра «Балтмед» известие стало шокирующим.

«Дмитрий Владимирович работал в нашей клинике более 12 лет врачом ультразвуковой диагностики. Был высококлассным профессионалом, которого любили и ценили коллеги и пациенты», — рассказал порталу 76.RU главный врач медицинского учреждения Максим Бушара.

Пациенты тоже отзываются о докторе очень положительно.

«Такой был замечательный человек, врач — профессионал. Ходили к нему с детьми, всегда был улыбчивый, внимательный. К каждому ребенку находил подход. Светлая память!» — пишут люди в группе клиники во «ВКонтакте».

Оказалось, что в Ярославль Дмитрий Карпов приехал во время своего отпуска.

Напомним, происшествие, участником которого стал врач из Санкт-Петербурга, случилось вечером 10 марта у Знаменской башни в центре города. Между водителем автомобиля и прохожим, которым и был Дмитрий Карпов, произошел конфликт. Концовка потасовки попала на видео. На кадрах видно, что водитель авто нападает на оппонента. Мужчина падает и ударяется головой об асфальт. Пострадавшего увезли в Соловьевскую больницу, но спасти его врачи не смогли.

Видео потасовки

Источник:

12 марта второго участника драки арестовали. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Наказанием по этой статье может стать лишение свободы на срок до 15 лет.

Федеральный СК взял ситуацию на контроль. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от ярославских коллег представить ему доклад о ходе расследования.

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Комментарии
51
280808018
2 часа
что то системные не набежали на эту новость, ни одного комментария в защиту погибшего человека! к стати русского , человека который погиб от беспредела , вседозволенности махать кулаками южанина, не осудили и промолчали!!!
Гость
2 часа
Таджик бил профессионально сильно и точно, без запаха снизу в подбородок. Точно зная , что человек после этого потеряет сознание и упадет затылком на асфальт. А это 100% смерть. То есть был умысел на причинение смерти и данные действия квалифицируется по ч.1ст. 105 УК РФ (Убийство)
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