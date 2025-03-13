В смертельной драке в Ярославле погиб врач из Питера. Что о нем известно

Погибшим в драке на Первомайской улице в Ярославле оказался врач из Санкт-Петербурга Источник: БАЛТМЕД | ОЗЕРКИ / Vk.com, Жесть Ярославль / Telegram











Стало известно, что в потасовке на Первомайской улице в Ярославле 10 марта погиб 38-летний врач из Санкт-Петербурга Дмитрий Карпов. Для его коллег из медицинского центра «Балтмед» известие стало шокирующим.

«Дмитрий Владимирович работал в нашей клинике более 12 лет врачом ультразвуковой диагностики. Был высококлассным профессионалом, которого любили и ценили коллеги и пациенты», — рассказал порталу 76.RU главный врач медицинского учреждения Максим Бушара.

Пациенты тоже отзываются о докторе очень положительно.

«Такой был замечательный человек, врач — профессионал. Ходили к нему с детьми, всегда был улыбчивый, внимательный. К каждому ребенку находил подход. Светлая память!» — пишут люди в группе клиники во «ВКонтакте».

Оказалось, что в Ярославль Дмитрий Карпов приехал во время своего отпуска.

Напомним, происшествие, участником которого стал врач из Санкт-Петербурга, случилось вечером 10 марта у Знаменской башни в центре города. Между водителем автомобиля и прохожим, которым и был Дмитрий Карпов, произошел конфликт. Концовка потасовки попала на видео. На кадрах видно, что водитель авто нападает на оппонента. Мужчина падает и ударяется головой об асфальт. Пострадавшего увезли в Соловьевскую больницу, но спасти его врачи не смогли.

Видео потасовки Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

12 марта второго участника драки арестовали. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Наказанием по этой статье может стать лишение свободы на срок до 15 лет.