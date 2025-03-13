В смертельной драке в Ярославле погиб врач из Питера. Что о нем известно

Стало известно, что в потасовке на Первомайской улице в Ярославле 10 марта погиб 38-летний врач из Санкт-Петербурга Дмитрий Карпов. Для его коллег из медицинского центра «Балтмед» известие стало шокирующим.
«Дмитрий Владимирович работал в нашей клинике более 12 лет врачом ультразвуковой диагностики. Был высококлассным профессионалом, которого любили и ценили коллеги и пациенты», — рассказал порталу 76.RU главный врач медицинского учреждения Максим Бушара.
Пациенты тоже отзываются о докторе очень положительно.
«Такой был замечательный человек, врач — профессионал. Ходили к нему с детьми, всегда был улыбчивый, внимательный. К каждому ребенку находил подход. Светлая память!» — пишут люди в группе клиники во «ВКонтакте».
Оказалось, что в Ярославль Дмитрий Карпов приехал во время своего отпуска.
Напомним, происшествие, участником которого стал врач из Санкт-Петербурга, случилось вечером 10 марта у Знаменской башни в центре города. Между водителем автомобиля и прохожим, которым и был Дмитрий Карпов, произошел конфликт. Концовка потасовки попала на видео. На кадрах видно, что водитель авто нападает на оппонента. Мужчина падает и ударяется головой об асфальт. Пострадавшего увезли в Соловьевскую больницу, но спасти его врачи не смогли.
12 марта второго участника драки арестовали. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Наказанием по этой статье может стать лишение свободы на срок до 15 лет.
Федеральный СК взял ситуацию на контроль. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от ярославских коллег представить ему доклад о ходе расследования.