ВСУ атаковали музей в Судже. Погибла его сотрудница

Здание музея уничтожено Источник: rodnaya_sudzha / T.me

Суджу в Курской области атаковали ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Ударили по музею, погибла женщина.

«По освобожденной Судже нанесен сознательный удар, который пришелся по зданию краеведческого музея — памятнику архитектуры конца XIX века. По предварительной информации, погибла сотрудница музея, которая оставалась в Судже во время оккупации и сегодня пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Двое сотрудников музея ранены, их доставляют в больницу. Само историческое здание полностью разрушено.

13 марта Минобороны заявило о полном освобождении Суджи от ВСУ.

До этого Владимир Путин прибыл в Курскую область. Там он провел встречу с военными и заслушал доклад Валерия Герасимова, начальника Генштаба ВС РФ. Глава государства поставил задачу в кратчайшие сроки полностью освободить область.