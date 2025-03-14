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Происшествия Атаки БПЛА ВСУ атаковали музей в Судже. Погибла его сотрудница

ВСУ атаковали музей в Судже. Погибла его сотрудница

Еще двое человек ранены

389
11 комментариев

Здание музея уничтожено

Источник:

Суджу в Курской области атаковали ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Ударили по музею, погибла женщина.

«По освобожденной Судже нанесен сознательный удар, который пришелся по зданию краеведческого музея — памятнику архитектуры конца XIX века. По предварительной информации, погибла сотрудница музея, которая оставалась в Судже во время оккупации и сегодня пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Двое сотрудников музея ранены, их доставляют в больницу. Само историческое здание полностью разрушено.

13 марта Минобороны заявило о полном освобождении Суджи от ВСУ.

До этого Владимир Путин прибыл в Курскую область. Там он провел встречу с военными и заслушал доклад Валерия Герасимова, начальника Генштаба ВС РФ. Глава государства поставил задачу в кратчайшие сроки полностью освободить область.

Сейчас спасатели эвакуируют граждан с освобожденных территорий Курской области, включая Суджу и окрестные сёла. По информации помощника главы МЧС России Юрия Мезинова, уже найдены живыми более 100 человек, считавшихся пропавшими без вести.

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Комментарии
11
Гость
1 час
68000...😪😪😪
Гость
2 часа
А с чего вы взяли, что Суджу взяли полностью? С пропаганды? А интернет для чего? Ничего там не окружили и Суджу не взяли.
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